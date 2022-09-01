«От вас будет зависеть, в какой стране нам жить»: Мухаметшин открыл мегашколу в Челнах

Фото: пресс-служба Госсовета РТ.

Новая современная школа — «Центр образования № 62» распахнула двери в первый день нового учебного года, в Набережных Челнах. В торжественной церемонии самой крупной школы Автограда принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Открывая церемонию, мэр Челнов Наиль Магдеев поблагодарил руководство республики за подарок челнинцам и отметил эффективность реализации национальных проектов.

Поздравив от руководства республики учащихся, Фарид Мухаметшин отметил, что в Татарстане многое делается для модернизации образовательной сферы.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ.

«Открытие такой школы говорит об уверенном росте Набережных Челнов. У города огромный потенциал, он вносит вклад в социально-экономическое развитие республики. Здесь имеются все условия для детей и молодежи. Благодаря реализации нацпроектов Татарстан значительно укрепил инфраструктуру образования. За последние 11 лет в республике построены 79 школ и 284 детсада, в том числе в 2022 году. Особое внимание уделяется вопросам организации школьного питания — горячим питанием охвачено 97,6% учащихся. В Год цифровизации РТ усилилось внимание к информационно-технологическому обеспечению. Все школы республики подключены к высокоскоростному интернету, 80% предметных кабинетов оснащено интерактивной и проекционной техникой», — сказал глава парламента.

По словам Председателя Госсовета, сегодня за парты сядут более 490 тыс. учащихся в 1,4 тыс. школах Татарстана. Впервые порог школы переступят 55,2 тыс. первоклашек.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ.

«Чтобы у всех была возможность приступить к учебе во всеоружии, традиционно помогли собраться в школу без малого семи тысячам татарстанских первоклашек, около 34 тысячам школьников 2-11-х классов из малообеспеченных семей. Одним из приоритетов деятельности школы должно стать воспитание. И очень важно прививать детям чувство патриотизма к своему городу, республике, стране. Уверен, и в этом вопросе школа будет работать достойно», — отметил Мухаметшин.

Руководитель парламента назвал успешным развитие в Татарстане национального образования.

«В Год культурного наследия народов России этот вопрос приобретает особую актуальность. В Татарстане в мире и дружбе проживают представители 173 национальностей. Как председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана с удовольствием отмечу наши воскресные школы, где в 22 отделениях изучают языки и культуру дети 19 национальностей. По инициативе Первого Президента РТ Минтимера Шаймиева продолжается создание полилингвальных комплексов „Адымнар“. Такие школы уже появились в Казани, Елабуге, Нижнекамске, Альметьевске, Актаныше и в вашем городе», — подчеркнул Мухаметшин.

Поздравив школьников с началом учебного года, руководитель парламента выразил уверенность, что они станут гордостью своих родителей и учителей, своего города и республики.

«Именно от вас будет зависеть, в какой стране нам предстоит жить в дальнейшем. Нашей республике, вашему городу нужны грамотные и подготовленные к жизни люди. Верю, что вы все найдете место в жизни», — сказал он.

Затем Фарид Мхаметшин вручил Благодарственные письма Председателя Госсовета РТ строителям, особо отличившимся на строительстве Центра образования №62.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ.

На церемонии открытия приняли участие также депутаты Госдумы, Госсовета РТ, представители Министерства образования и науки РТ, руководители городских структур.

Затем Фарид Мухаметшин в сопровождении Наиля Магдеева посетил учебные кабинеты, конференц-зал, бассейн, спортивные залы, библиотеку школы. В разговоре с педагогами и руководителями Центра образования он отметил самые современные условия для работы. «Вам повезло с местом работы, — сказал он. — Школа оснащена с учетом самых современных достижений техники и технологий. Уникальные возможности созданы для развития личности с маленького возраста. Есть чем гордиться Набережным Челнам — промышленностью, социальными объектами и, конечно, вот такими школами и педагогическими коллективами».