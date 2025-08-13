От варягов до XX века: фестиваль «Соколка» соберет 150 реконструкторов в Татарстане

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Гора Соколка в Верхнеуслонском районе Татарстана 23-24 августа превратится в масштабную историческую арену – здесь пройдет крупная мультиэпохальная реконструкция, объединяющая события разных столетий. За шесть лет фестиваль собрал более 20 тысяч зрителей, а в этом году ожидается участие 150 реконструкторов из различных регионов России.

Главная особенность проекта – уникальный формат, позволяющий на одной площадке увидеть эпохи от варягов до XX века. Всего несколько шагов отделяют варяжский лагерь с ладьей, чеканкой монет и стрельбой из лука от строя стрельцов, мушкетерских упражнений или наполеоновской батареи.

Отдельная зона посвящена Первой мировой войне: сюда прибудут бронеавтомобили, полевые пушки, танки и штабные машины, которые можно будет рассмотреть вблизи, услышать работу их механизмов и пообщаться с экипажами.

Гостям также предложат танцевальные площадки 30-40-х годов, кинопалатку с показами на пленке, театральное фехтование и знакомство с работой ретромилиции конца 80-х. Будут работать фуд-корт, ремесленные мастер-классы и винтажный фотосалон с моментальными снимками на специальном паспарту.

Отдельный блок программы – лекторий на главной сцене:

военный историк Алексей Исаев расскажет о снабжении армий в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах;

расскажет о снабжении армий в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах; заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ и режиссер-постановщик фестивального боя Владислав Хабаров – о Казани и летней кампании 1920 года;

– о Казани и летней кампании 1920 года; исследователь традиционного костюма Ильдар Гатауллин – о «живом музее» татарской одежды.

Музыкальная программа начнется 23 августа с выступления хедлайнера – группы «Медвежий угол». В оба дня на сцену выйдут вокальный ансамбль «Грильяж», Наргиз Юзмухаметов, студенты Казанского музыкального колледжа им. Аухадеева, певица Kris Tina и квартет «Ярмарка».

Кульминацией фестиваля станет масштабная реконструкция сражения на Каховском плацдарме 1920 года, которая пройдет 24 августа в 15:00. Сценарий основан на эпизодах борьбы Красной армии с частями Русской армии П. Н. Врангеля, особое внимание уделено роли Казанской ударно-огневой бригады. В постановке примут участие пехота, кавалерия, артиллерия и бронетехника.