От Валиевой до Загитовой: названы самые тестируемые на допинг фигуристы России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало информацию по сдаче допинг-проб среди российских фигуристов за 2021 год. В тройку самых тестируемых попали Иван Букин, Михаил Коляда и Александр Степанов. По данным пресс-службы организации, они были проверены на допинг по пять раз.

Кроме них, четыре раза тестировался Евгений Семененко. По три теста сдали Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Пётр Гуменник, Александр Самарин и Тиффани Загорски.

Бронзовая призерка чемпионата Европы Александра Трусова, серебряный призер континентального первенства Анна Щербакова сдали по два теста. Столько же на счету Кирилла Алишина, Александры Бойковой, Макара Игнатова, Дениса Ходыкина, Майи Хромых, Марка Кондратюка, Дмитрия Козловского, Аполлинарии Панфиловой, Дарьи Павлюченко, Дмитрия Рылова, Анастасии Скопцовой, Евгении Тарасовой и Дарьи Усачевой.

Действующая чемпионка Европы Камила Валиева и олимпийская чемпионка Алина Загитова были проверены по одному разу. Также по одному допинг-тесту сдали Алена Косторная, Евгения Медведева, Диана Дэвис, Глеб Смолкин и Елизавета Туктамышева.

Напомним, что Загитова и Медведева приостановили карьеру, не выступив в официальных соревнованиях нового сезона.