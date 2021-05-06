Снятие Covid-ограничений зависит от вакцинации: как татарстанцам победить пандемию?

Как дела в Татарстане?

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Татарстане стабильна. Настолько стабильна, что настораживает Роспотребнадзор РТ: число заболевших от недели к неделе не увеличивается, но и не снижается.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что средния цифра в 34 заболевших в день в апреле, не радует санитарных врачей. Ведь стабильные, казалось бы, цифры в любой момент могут начать расти.

Татарстанцы часто спрашивают, когда же снимут Covid-ограничения. Но Роспотребнадзор республики пока непреклонен. Единственным решением этого вопроса Любовь Авдонина видит вакцинацию 60% населения Татарстана от Covid-19 и формирование иммунитета.

Ведомство рассмотрит вопрос снятия некоторых ограничительных мер спустя две недели после окончания всех майских праздников, но здесь большое значение имеет сознательность татарстанцев в выполнении антиковидных мер: масочного режима, социальной дистанции, мытья рук. Ведь, если случаев заражения станет больше, решение об отмене ограничений снова отложат.

По словам Авдониной, вакцинацию татарстанцы переносят хорошо, тяжелых поствакцинальных осложнений Роспотребнадзор РТ не обнаружил.

«Может немножко поболеть место укола, может быть небольшое недомогание, но это все переходящие явления, поэтому этого бояться не надо. Это все нормальная реакция организма, и она наоборот говорит о том, что в организме действует выработка иммунитета на введенную вакцину, и это хорошо», – отметила спикер.

Все три вакцины, которые применяют в Татарстане, эффективны и безопасны, уверена Любовь Авдонина.

И даже наличие антител – не противопоказание к вакцинации. Иммунитет после перенесенного заболевания, по ее словам, держится 5 месяцев. Тестироваться на антитела, тратить свои деньги и время, большого смысла нет.

Скоро лето, куда ехать отдыхать?

За границами России ситуация с Covid-19 напротив, нестабильная, Любовь Авдонина посоветовала жителям республики отложить поездки за рубеж. А тем, кто все же собрался выехать из России, она напомнила о том, что необходимо соблюдать все меры, чтобы не заразиться коронавирусом и, конечно, пройти вакцинацию.

Важно позаботиться о прививке заранее, ведь высокий титр антител, достаточный для защиты от инфекции, появится не сразу, он вырабатывается спустя 14 дней после второй инъекции. А перерыв между двумя фазами от 14 до 21 дня. Так что туристам, которые собрались за рубеж в июне, пора записаться на вакцинацию уже сейчас.

Еще одно нововведение, которое ждет всех возвращающихся из-за рубежа. Теперь ПЦР-тест после приезда любым видом транспорта в Россию надо сдавать дважды и в течение первых трех-пяти днейс прибытия. Результаты анализов нужно прикрепить в специальную вкладку на сайте Госуслуг, иначе грозит административная ответственность. Кроме этого, Любовь Авдонина напомнила, что первые три дня до получения результатов анализа, прибывшие обязаны находиться на самоизоляции.

«Ситуация в субъектах Российской Федерации разная, но она по крайне мере нам понятна и она под контролем наших коллег. Единственное, что нужно перед тем как поехать, уточнить ситуацию в том или ином субъекте на предмет каких-либо действующих ограничений», – рассказала во время прямого эфира о вакцинации Любовь Авдонина.

Если, к примеру, в Татарстане музеи работают, в другой республике их работа может быть под запретом или разрешена, но с ограничениями.

Летние лагеря РТ заполнятся на 75%, а ПЦР-тесты детям не нужны

В этом году детские лагеря Татарстана в летний сезон будут работать с 75-процентной наполняемостью. В одном отряде должно быть не больше 20 детей.

Любовь Авдонина подчеркнула, что Роспотребнадзор РТ будет контролировать, как соблюдаются Covid-правила в каждом учреждении для летнего отдыха.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, которая выступила модератором беседы, напомнила, что в прошлом году республика стала одним из немногих регионов, где принимали детей на отдых в загородные и пришкольные лагеря. Тогда, по ее словам, беспрецедентные меры, принимаемые в лагерях, показали свою эффективность, те же меры будут работать и в этом году.

При этом тестирование на коронавирус методом ПЦР для детей, прибывающих на отдых в летний лагерь, не потребуется.

«Остается обязательным требование по медицинской карте, где должны быть все прививки по календарю, которые у ребенка есть, обязательно реакция манту и справка об отсутствии инфекции в течение последних трех недель, как по месту жительства, так и по месту организованного коллектива — школа или детский сад», — отметила Авдонина.

Если у ребенка наблюдаются симптомы ОРВИ или недомогания, санитарные врачи советуют отложить сборы в лагерь, ведь отправлять заболевающего ребенка в большой коллектив опасно.

Для персонала организаций отдыха и оздоровления детей ПЦР-тест при заезде обязателен. Если работник приезжает на всю смену, то повторно анализ сдавать не нужно, но если он выезжает из лагеря, то ПЦР-тестирование проводится еженедельно.

Все мероприятия по возможности будут проводить на свежем воздухе.

Тепло и свежий воздух – противники Covid-19

Наиболее опасные места для заражения коронавирусом, по словам санитарных врачей, — это закрытые помещения с массовым скоплением людей, где не соблюдают меры защиты от инфекции. Это транспорт, кафе и рестораны.

«С температурой, установившейся сейчас в республике, заразиться новой коронавирусной инфекцией на свежем воздухе риск минимален», — отметила заместитель главного санитарного врача РТ.

Она посоветовала больше времени во время майских праздников проводить на улице и дачах. По ее словам, пляжи, которые будут востребованы, когда в республике установится температура выше 25 градусов, также будут безопасны, ведь эта температура не комфортна для распространения вируса.