«От уха до ступни»: командира штурмового батальона медики спасли дважды

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Командира штурмового батальона бойцы называют Родимый. Солдат из Лениногорска вернулся на передовую после тяжелого ранения, решив не оставаться дома на полный курс реабилитации. Месяц назад его вновь ранило. Родимый получил ожоги. Сейчас проходит лечение, а потом со своей семьей отправится в санаторий. Бойцу и его родным положены путевки в санаторий Минобороны РФ.

«Я очень надеюсь, что эта война для нашей семьи уже закончилась. Уж слишком тяжелые ранения на СВО получил мой муж как в 2023 году, так и сейчас: тяжелая контузия, практически полная глухота, осколочные ранения в шею, грудь, ногу, многочисленные мелкие осколки в глазах», — поделилась Анастасия Насырова.

«Про его тяжелое первое ранение знали все, кроме меня. Муж, щадя мои чувства, просил никому не сообщать об этом. Намного позже написал: „Меня немножко ранило“. А на самом деле были практически смертельные осколки в легком, глубокие ранения начиная от спины и до самой щиколотки ноги. Лишь благодаря профессионализму и оперативности врачей в госпитале сначала Белгорода, а потом Москвы Радик выжил», — продолжила Анастасия.

Родимый — боевой офицер, выпускник суворовского училища. Когда его ранило в первый раз, бойцы сделали все, чтобы быстро доставить его до госпиталя.

Ожидая командира, солдаты подписали автоматы его позывным — Родимый. И он вернулся «за ленту» к своим бойцам.

Месяц назад он вновь получил ранения. Четвертого мая трое военных, Родимый, Барсук и Академик, находились в блиндаже — ждали начала онлайн-совещания, когда услышали, как на крышу приземлился дрон. Все замерли, по звуку определив, что это «Баба-яга» — вражеский тихоходный дрон-камикадзе, начиненный взрывчаткой. Через несколько секунд раздался взрыв.

Это ранение было еще тяжелее первого, Радик был в реанимации, два дня военные хирурги боролись за жизнь.

«Сказал мне: „Я живой, только был в реанимации. Меня только сейчас перевели в палату“. Я спросила: „Что? Говори конкретно и ничего от меня не скрывай, всё что есть“. Он сказал: Сильные ожоги. „Когда будет телефон, я покажу, какой я обезображенный“. Были ожоги лица, рук, ног. Ребра сломанные, как выяснилось», — поделилась Анастасия.

Родимый пока в больнице, его ждет пластическая операция. После госпиталя поедет в санаторий.

Министерство обороны предоставляет путевки для всей семьи бойца, для солдат СВО и их родных. Обслуживание в медицинских учреждениях проводится комплексно и бесплатно.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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