От уразы до Великого поста: как Минниханов открыл новую мечеть и зачем посетил монастырь

В селе Новая Тура Зеленодольского района сегодня открыли новую мечеть. Участие в торжественном мероприятии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

«Эта мечеть будет для всех нас общим домом»

В селе Новая Тура Зеленодольского района сегодня открыли новую мечеть. Участие в торжественном мероприятии приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, а также представитель Всемирной организации хафизов Корана в России Ибрагим Сабиров.

Напомним, участок под строительство мечети был выделен в 2017 году при содействии руководителя Администрации Раиса РТ, председателя правления Фонда развития культуры при Раисе РТ Асгата Сафарова. Возводить здание начали тремя годами позже – в сентябре 2020 года, спустя еще пару лет на минарет установили полумесяц. Стоит отметить, что строительство мечети велось в том числе при участии частных благотворителей.

«Сегодня, в священный месяц Рамадан, мы присутствуем на этом радостном событии. Выражаю искреннюю благодарность меценатам и всем гражданам, участвовавшим в строительстве. Это очень большое и богоугодное дело», – отметил Рустам Минниханов, обращаясь к гостям.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев добавил, что для жителей Новой Туры открытие мечети стало долгожданным событием Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев добавил, что для жителей Новой Туры открытие мечети стало долгожданным событием.

«Мечеть расположена в перспективном месте. Данная территория будет активно развиваться. Рядом строится крупная дорога, практически объезд Казани. Недалеко отсюда находится промпарк, где на сегодня работают 17 тыс. человек, представители разных национальностей. Уверен, что эта мечеть будет для всех нас общим домом», – подчеркнул он.

Мечеть в Новой Туре представляет собой трехэтажное здание с минаретом Фото: rais.tatarstan.ru

Мечеть в Новой Туре – первая ступень к созданию Исламского духовного центра

Мечеть в Новой Туре представляет собой трехэтажное здание с минаретом. Внутри нее – два молельных зала для мужчин, антресольный этаж для женщин и помещение для занятий с детьми. Фасад здания украшен лепными элементами и витражными окнами, выполненными в пескоструйной технике с золотыми напылением и традиционным исламским рисунком.

Центром композиции интерьера служит подсвеченный михраб, украшенный гипсовым декором. Минбар, лестница, ограждение антресольного этажа, обрамления проемов и декор выполнены из дерева. Нижняя часть купола и часть стен оформлены мозаикой ручной работы.

Общая площадь здания составляет около 330 квадратных метров Фото: rais.tatarstan.ru

Общая площадь здания составляет около 330 квадратных метров. Мечеть вмещает до 250 молящихся. Стоимость строительства культового объекта составила 55 млн рублей.

Строительство мечети на территории села Новая Тура послужило началом создания Исламского духовного центра, который расположится на общей площади 3 га. Предполагается, что позже на территории появятся медресе, никах-центр и детский сад. Также в планах открытие стадиона с футбольным полем и беговыми дорожками, детские и спортивные площадки, набережная вокруг озера.

Рустам Минниханов в сопровождении митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла осмотрел территорию Казанского Богородицкого монастыря Фото: rais.tatarstan.ru

Здания комплекса Казанского Богородицкого монастыря требуют реконструкции

После открытия мечети в Новой Туре Рустам Минниханов в сопровождении митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла осмотрел территорию Казанского Богородицкого монастыря. Раису Татарстана показали здания, которые сейчас находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции. Это храм Николы Тульского, настоятельский и сестринский корпусы, здание церковно-приходской школы.

В обходе также участвовали руководитель Администрации Раис РТ Асгат Сафаров, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, первый заместитель главы муниципального образования Казани Денис Калинкин и другие.

Раису Татарстана показали здания, которые сейчас находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции Фото: rais.tatarstan.ru

«И сегодня же с владыкой обсудили развитие православия в Татарстане. У мусульман на этой неделе началась ураза, а в понедельник наши православные братья начнут Великий пост. Все мы в своих молитвах просим здоровья себе и близким, мира и благополучия в нашем общем Отечестве», – написал позже Минниханов в своем канале в Telegram.

Напомним, что храм Николы Тульского был одним из первых храмов, построенных в Казани после 1552 года. В 1579 году он принял чудотворную Казанскую икону Божией Матери после ее обретения. Храм пережил несколько пожаров, реконструкций, а в советское время проект здания пересмотрели – снесли купол и достроили дополнительный этаж. Известно, что до 2005 года здесь размещались цеха бывшей табачной фабрики. Рядом с храмом Николы Тульского расположен настоятельский корпус, он также сейчас находится в аварийном состоянии.

Храм Николы Тульского был одним из первых храмов, построенных в Казани после 1552 года Фото: rais.tatarstan.ru

Здание сестринского корпуса построили в 1832-1843 годах по проекту архитекторов Александра Шмидта и Якова Шелковникова. В советское время здание также претерпело переформатирование и перестройку. До 2005 года в нем размещалось общежитие бывшей табачной фабрики.

Еще один объект, который представили Рустаму Минниханову, – здание церковно-приходской школы, построенной в память императора Александра III. Она была открыта в Казанском Богородицком монастыре в 1896 году. С 1900 по 1928 год здесь располагалась золотошвейная мастерская. В то время, когда монастырь был закрыт, здесь работали различные учреждения (павильон киностудии, объекты табачной фабрики, помещения педагогического института и т.д.).

В завершение обхода Раис Татарстана поручил подготовить документацию для всех этих зданий, чтобы понимать, какие средства потребуются для их реконструкции Фото: rais.tatarstan.ru

В завершение обхода Раис Татарстана поручил подготовить документацию для всех этих зданий, чтобы понимать, какие средства потребуются для их реконструкции.

«Восстановление этих объектов – дело богоугодное», – заключил Рустам Минниханов.