От улицы Тихорецкая в Казани на другую сторону Волги будет построен автодорожный мост

Ильсияр Тухватуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Генеральном плане Казани на противоположную сторону Волги от улицы Тихорецкая заложен автодорожный мост. Об этом рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» во время презентации новых проектов города, связанных с водной концепцией столицы РТ.

Презентация концепции «Казань — город на воде» состоялась сегодня с началом второго дня форума, который проходит на площадке театра Камала (в этом году — в статусе международного мероприятия).

Реализация водной концепции Казани потребует около 15 лет. Предполагается создать 17 крупных объектов речной инфраструктуры по контуру исторического центра Казани. Появятся 11 городских марин (парковок для лодок и яхт), городской яхт-клуб на полуострове Локомотив и шесть гостевых стоянок на Казанке.

Предусматриваются и специализированные места для зимнего хранения и техобслуживания судов. Для этого в Казани намерены создать судостроительный кластер. Предположительно станция хранения и ремонта судов, а также производство лодок разных классов могли бы быть организованы в поселке Победилово. Недалеко от него проходит и улица Тихорецкая.

«Станция хранения, техобслуживания и производства судов могла бы разместиться на территории нынешних иловых полей, в районе СНТ „Дубки“, поселка Победилово. Здесь же мы предполагаем создание двух искусственных столов. И в этом же районе Генпланом Казани предусмотрено строительство моста на противоположную сторону Волги», — пояснила Тухватуллина.

Архитектурно-строительный форум «Казаныш» проводится в Казани уже в третий раз. В этом году он начал свою работу 5 декабря и продлится до 7 декабря. Темой мероприятия стало «Отражение идентичности». Участниками форума стали представители, в том числе мэры городов, Ирана, Турции, Индии, Китая, ОАЭ и Катара.