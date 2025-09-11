«От укуса в лицо или шею можно умереть»: как спасти человека, которого укусила оса?

В Татарстане все еще тепло, а значит, осы и пчелы пока активны. Как организм человека может среагировать на укус осы или пчелы? Какая реакция не опасна, а в каком случае нужно обратиться к врачу? Как помочь при анафилактическом шоке? На эти вопросы «Татар-информа» ответила глава Центра аллергологии Горбольницы №7 имени М.Н. Садыкова Виктория Делян.





Укус осы или пчелы способен доставить человеку немало хлопот

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«При первом укусе – покраснение, при следующем – анафилактический шок»

Перепончатокрылые, а именно к этому отряду насекомых относятся пчелы и осы, являются незаменимым элементом экосистемы, но их укус способен доставить человеку немало хлопот. Укус осы, как любой раздражитель, вызывает ответные реакции организма. Их можно разделить на две группы.

1.Местные реакции. Они, в свою очередь, делятся на большие и обычные.

Обычные – меньше 10-15 сантиметров в диаметре. Место укуса обычно краснеет и отекает. По словам аллергологов, это нормальная естественная реакция. Большие – в диаметре превышают 10-15 сантиметров. Отек выглядит более плотным, место укуса болит и зудит.

2.Системные реакции.

Генерализованная крапивница – это состояние, при котором возникают зудящие волдыри, они могут занимать до 50% поверхности тела.

«Самой опасной реакцией является анафилаксия. Кроме высыпаний человек испытывает головокружение, тошноту, рвоту, теряет сознание. В крайнем случае может наступить анафилактический шок и смерть», – объяснила руководитель Городского Центра аллергологии и иммунологии Городской клинической больницы №7 имени М.Н. Садыкова Казани, доцент кафедры аллергологии и иммунологии КГМА Виктория Делян.

По словам врача, аллергия на яд перепончатокрылых не бывает от рождения. Она может сформироваться, если человека часто кусали. Например, 3-4 раза каждым летом. Микродозы аллергена, которые приходят с укусами, могут однажды вызвать чрезмерную реакцию иммунной системы.

«Если у человека появляется аллергия на перепончатокрылых, то она может протекать волнообразно. То есть при одном укусе – местная реакция, а при следующем – жизнеугрожающий анафилактический шок. Прогнозировать реакцию мы не можем, так как сегодня нет достоверных лабораторных критериев», – объяснила Виктория Делян.

Виктория Делян рассказала, что аллергия на яд перепончатокрылых не бывает от рождения. Она может сформироваться, если человека часто кусали Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что делать, чтобы не укусили, и как быть, если все-таки ужалили?

«Мы должны понимать, что предотвратить намного проще, чем лечить. Если человек знает, что раньше у него были тяжелые реакции на укусы, ему стоит максимально избегать контакта с насекомыми», – подчеркнула аллерголог.

Медик дала советы о том, как избежать неприятной или даже опасной встречи с жалящими насекомыми.

1.Не стоит использовать в период активности ос и пчел сладкие цветочные духи, чтобы не привлекать их.

2.Не надо находиться там, где перепончатокрылых много. Как правило, в конце июля – августе осы активизируются на рынках, где идет торговля сладкими фруктами.

3.Если вы едете на природу, нужно брать специальные репелленты, способные отпугнуть пчел и ос.

4.Если вы решили убрать осиное гнездо, лучше сначала обработать его репеллентом. Затем, когда насекомые покинут свое жилище, убрать гнездо.

А если вас все-таки ужалили – что делать?

1.Можно осторожно удалить жало.

2.Обработать место укуса дезинфицирующим раствором или антигистаминной мазью.

3.Приложить лед.

В худшем случае организм отреагирует на укус анафилактическим шоком. Он проявляется резким падением давления в кровеносных сосудах и гипоксией – недостатком кислорода в жизненно важных органах. Без своевременной медицинской помощи человек может умереть.

«Если насекомые ужалили в область лица и шеи, может развиться большой отек глубоких тканей. Может случиться сдавление дыхательных путей и недостаток воздуха. Если вы стали свидетелем анафилактического шока, пострадавшего нужно уложить, дать антигистаминные препараты при наличии, повернуть его голову в сторону и немедленно вызывать скорую помощь», – подчеркнула Виктория Делян.

Если насекомые ужалили в область лица и шеи, может развиться большой отек глубоких тканей Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

«Обращений по укусам стало меньше»

«Врачи никогда никому не отказывают, но за медицинской помощью нужно обращаться не всем укушенным пчелами. Бить тревогу надо тем, у кого началась большая местная или системная реакция», – объяснила руководитель Центра аллергологии и иммунологии.

В седьмой горбольнице Казани оказывают всю необходимую помощь людям с тяжелой системной реакцией. Пациентов с анафилактическим шоком госпитализируют и наблюдают, ведь изменения в деятельности жизненно важных органов могут наблюдаться в течение нескольких дней, а то и недель.

В среднем за год в «семерку» госпитализируют 45-60 человек с анафилактическим шоком. Треть или половина этих случаев связана с укусами пчел и ос.

«Мы не можем полностью защититься от укусов. Пациентов с аллергией на пыльцу, например, мы призываем пролечиться заранее, до периода цветения. Аллерген-специфическая терапия яда перепончатокрылых в мире разработана, препараты есть, но в России они не зарегистрированы. В этом году мы констатируем: количество обращений по поводу укусов пчел и ос снизилось. Возможно, люди стали осторожнее себя вести», – подытожила Виктория Делян.