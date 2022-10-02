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Ру Тат
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Политика
2 октября 2022  14:13

Ударом ВКС по зданию СБУ в Днепропетровске уничтожено 35 сотрудников ведомства

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29 сентября Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск , сообщили сегодня в Минобороны РФ. В результате, по данным ведомства, погибли более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников.

«Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», – добавили в военном ведомстве.

Также Минобороны сообщило о срыве нескольких попыток наступления ВСУ по разным направлениям.

 

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