От учебы – к работе в научных центрах: СИБУР и ВШЭ запускают магистратуру по полимерам

Поступить в ВШЭ, отучиться два года и затем работать в научных подразделениях СИБУРа – в том числе в Казани, где создается флагманский центр исследований и масштабирования технологий. Такие возможности дает новая магистерская программа, которую компания запускает совместно с Высшей школой экономики.

Обучение на факультете химии НИУ ВШЭ стартует в сентябре 2026 года. Совместную специализацию «Новые полимерные материалы и нефтехимия» СИБУР и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» открыли в рамках магистратуры «Химия молекулярных систем и материалов».

Программа рассчитана на подготовку специалистов нового типа – с глубокой научной базой и навыками проектного управления в нефтехимии.

Совместная программа объединит академические ресурсы НИУ ВШЭ и практическую экспертизу СИБУРа. Значительная часть обучения пройдет на базе институтов Российской академии наук – это позволит студентам работать в действующих научных коллективах и глубже погрузиться в фундаментальные исследования.

Практику студенты будут проходить в научно-исследовательских центрах и на промышленных площадках СИБУРа в Казани и Тобольске, где смогут работать с реальными задачами научного блока компании.

Обучение сочетает лекции и семинары преподавателей НИУ ВШЭ, ученых РАН и экспертов СИБУРа с работой в небольших группах по 5–6 человек. Такой формат позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траектории и обеспечивает более тесную работу с наставниками.

Одним из ключевых преимуществ программы станет интеграция отраслевых модулей СИБУРа. В ходе обучения студенты будут ставить научные задачи с ориентацией на конечный продукт – например, разрабатывать материалы для повышения энергоэффективности или решения, увеличивающие срок хранения продуктов.

За два года обучения студенты пройдут четыре тематических блока в формате научно-исследовательских семинаров. Они охватывают полный цикл создания продукта – от технологий производства и обзора нефтехимических процессов до разработки конечных материалов.

В программу также включены ключевые отраслевые тренды – развитие искусственного интеллекта, цифровизация и роботизация производств, специальные полимеры и перспективные направления. Отдельные модули посвящены корпоративному проектному управлению, взаимодействию науки и индустрии, а также развитию предпринимательского мышления в научно-технологической сфере.

Выпускники программы смогут претендовать на позиции в научных направлениях СИБУРа – в том числе во флагманском научно-исследовательском центре в Казани, центрах прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб», отраслевых дивизионах и блоке управления проектами корпоративного центра в Москве.

Те, кто выберет академическую траекторию, смогут продолжить обучение в аспирантуре или работать на партнерских научных площадках СИБУРа и НИУ ВШЭ.

«Развитие отрасли напрямую зависит от качества подготовки специалистов. Для нас важно, чтобы выпускники приходили не только с фундаментальными знаниями, но и с пониманием реальных задач нефтехимии и опытом работы с современными технологиями. Запуск совместной программы с ВШЭ отвечает растущему спросу на специалистов в области современных синтетических материалов. Эта программа позволяет выстроить прямую связку между наукой и индустрией: от лабораторной идеи до продукта, который востребован рынком», – отметил директор СИБУРа по научно-исследовательской деятельности и инновациям Сергей Тутов.

«На факультете химии НИУ ВШЭ мы стремимся готовить специалистов, которые получают фундаментальное химическое образование на уровне современных международных стандартов и способны не только проводить оригинальные исследования, но и видеть их применение в индустрии и технологическом бизнесе. Совместная программа с СИБУРом усиливает практическую составляющую образования и дает студентам возможность работать с актуальными задачами отрасли уже в процессе обучения», – подчеркнул академический руководитель магистерской программы «Химия молекулярных систем и материалов» факультета химии НИУ ВШЭ Дмитрий Ройтерштейн.

Научный блок СИБУРа развивает сотрудничество с ведущими российскими вузами – как в части совместных проектов, так и подготовки кадров. Компания уже реализует магистерские программы с КНИТУ в рамках передовых инженерных школ и СПбГТИ(ТУ), формируя устойчивый кадровый контур для отрасли. Выпускники таких программ востребованы как в научно-исследовательских центрах компании, объединенных в экосистему из 10 площадок, так и на производстве.

Напомним, что в Казани формируется научно-производственный кластер вокруг флагманского центра исследований и масштабирования технологий – здесь создадут около 400 рабочих мест. Открыть центр планируется в конце 2026 года.

Развитие собственных образовательных программ и партнерство с вузами в компании рассматривают как ключевой инструмент формирования кадров для высокотехнологичной нефтехимии.