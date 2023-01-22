От участников СВО до семей с детьми: с февраля вырастут более 40 видов пособий и выплат

С 1 февраля на 11,9% увеличатся более 40 видов пособий и компенсаций, которые получают жители России. В том числе увеличение затронет выплаты на детей, компенсации пострадавшим от радиации или на производстве, ветеранов боевых действий и участников военной спецоперации, передает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий документ.

Выше станут компенсации чернобыльцам, Героям Советского Союза и России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Труда. Индексация коснется инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и членов семей этих категорий граждан, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Помимо этого, проиндексируют выплаты инвалидам, увеличат социальное пособие на погребение.

Что касается детских пособий, то будет увеличен размер единовременной выплаты при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за детьми, материнского капитала.

Увеличатся суммы выплат ветеранам боевых действий – такой статус получат в том числе добровольцы, участвующие в специальной военной операции на Украине, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, и военнослужащие ФСБ, выполняющие задачи на приграничных территориях, прилегающих к регионам проведения военной спецоперации.

«Индексация пособий и выплат происходит ежегодно в зависимости от роста цен за прошедший год, – пояснила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. – В феврале 2022 года выплаты, соответственно, выросли на 8,4 процента. Но в прошлом году цены росли быстрее — в декабре 2022 года годовая инфляция составила 11,94 процента».