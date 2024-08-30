От тысячелетия Казани к саммиту БРИКС: как изменилась столица Татарстана на фото

Свою фотопрогулку мы начали с озера Нижний Кабан и недавно отремонтированного моста на улице Назарбаева.

Значительно изменилась набережная озера. К тысячелетию Казани в 2005-м были благоустроены только площадь перед театром Камала и часть набережной вдоль улицы Марджани. За два десятилетия в порядок привели практически весь берег Нижнего Кабана. Набережная и площадь стали любимым местом для прогулок у горожан и туристов.

С данной точки съемки все архитектурные доминанты сохранились. Но сразу заметно, что берег стал зеленым: за эти годы выросли и окрепли деревья в разбитом в 2005 году Парке Тысячелетия. Пешеходная зона стала красивой и ухоженной. И пропали все рекламные щиты!

Теперь Нижний Кабан можно полностью обойти по берегу пешком или объехать на велосипеде: созданы дорожки, мостики, зоны отдыха. 18 лет назад вам бы это не удалось.

Преобразился и стал более благородным дом Апанаевых (известный также как дом Ахмет-бая) по улице Марджани, в котором сейчас расположилась префектура «Старый город».

В середине нулевых набережная Кабана вдоль улицы Марджани выглядела достаточно невзрачно. Сейчас здесь всегда много людей, даже с раннего утра ходят туристы.

Тут высадили деревья, установили лавочки. А на озере теперь работает прокат катамаранов и лодок.

По улице Каюма Насыри уже давно не ходят трамваи, с 2013 года она стала пешеходной. Почти все дома вдоль улицы отреставрированы. И теперь это самое сердце Старо-Татарской слободы – очень популярное туристическое место.

Здесь же разворачиваются многочисленные фестивали и национальные праздники, в том числе широко отмечается День республики и города.

Нет больше трамвайных путей и на улице Татарстан. Бывшие номера «Булгар» (на фото слева), где жил и творил Тукай, были, к сожалению, снесены. В новом здании, воспроизводящем исторический облик «Булгара», разместился ЖК «Татарстан».

Сильно преобразилась площадь перед театром Камала: повсюду цветники и фонтаны. Здесь тоже разворачиваются народные гуляния в День республики.

Наверное, одно из самых заметных и масштабных изменений в центре города – снос знаменитого комбината «Здоровье» и строительство на его месте жилого комплекса «Лучано» рядом с одноименным элитным СПА-центром. На углу Островского и Право-Булачной когда-то была крупнейшая в городе Меркуловская баня, ее традиции поддержал комбинат «Здоровье», построенный в 1978.

Экс-мэр Казани и владелец здания Камиль Исхаков при сносе комплекса в 2017 уверял, что назначение нового здания останется прежним: банные услуги. Но, как говорится, что-то пошло не так и появился ЖК...

В центре города практически не осталось наружных рекламных конструкций – настоящего бича Казани конца 90-х-начала 2000-х.

Свернем на улицу Баумана — «казанский Арбат». На пересечении улиц Университетская и Баумана стоит знаменитая Старая Проломная аптека Бренинга с более чем 150-летней историей. Ей вернули название и перекрасили фасад.

На фото 2006 года можно заметить, что на улице Университетской нет автомобилей. Этот участок был как бы единым с пешеходной Баумана. Только в конце 2011 года был открыт сквозной проезд от Профсоюзной до Островского, чтобы разгрузить центр, уже не справляющийся с большим потоком автомобилей.

На первый взгляд никаких изменений у памятника Федору Шаляпину и одноименной гостиницы нет. Но приглядитесь: продолжается реставрация Богоявленского собора, и на нем вы уже не увидите облупившейся краски. Были заменены рамы, восстановлен наружный декор.

Проходили реставрационные работы и в колокольне собора – самой высокой в городе и «визитной карточке» Баумана. Кстати, теперь можно подниматься на ее смотровую площадку и фотографировать Казань с высоты птичьего полета.

В бывшем Доме печати, построенном в стиле конструктивизма в 1930-е и изрядно обветшавшем к середине нулевых, расположились гостиница «Ногай» и ресторан.

В порядок привели не только здание гостиницы, но и прилегающие территории, отреставрировали лестницу, ведущую на Профсоюзную.

О славном издательском и типографском прошлом Дома печати напоминает только сохраненный фасад в виде раскрытой книги и небольшой книжный магазин.

А вот улица Кави Наджми, откуда сделан этот кадр, стала приятным туристическим местом.

Карета на Баумана по-прежнему пользуется огромной популярностью у туристов. А сама улица заметно прихорошилась, стала более зеленой и ухоженной. И снова – нигде нет «наружки»

Знаменитое «Казанское подворье», известное горожанам как гостиница «Казань», довольно долго простояло в очень неприглядном виде и было отреставрировано лишь к Универсиаде 2013 года.

Гостиницы здесь больше нет, зато открылось кафе национальной кухни.

Еще один яркий пример «до» и «после» – парк Черное озеро. В 2006-м он находился в запустении. Сейчас это место притяжения горожан и зимой и летом. Парк благоустроили, озеро наполнили водой, зимой здесь работает каток. Восстановили павильоны, где теперь кафе и пункты проката. Сделали новую красивую детскую площадку.

Парк не узнать, осталась лишь знаменитая арка на входе.

Улица Дзержинского на пересечении с Пушкина почти не изменилась. Только стало односторонним движение, а в доме на углу с Театральной открылись модные ресторанчики.

Фонтан в небольшом скверике за театром оперы и балета имени Мусы Джалиля тоже не изменился, разве что слегка потускнел. Но рядом с ним в 2018 году открыли первый в России памятник выдающемуся артисту балета Рудольфу Нуриеву работы Зураба Церетели.

Совершенно не изменилось и само здание оперного театра. И в нем по-прежнему проводят фестивали имени Нуриева и Шаляпина.

На первый взгляд ничего не поменялось и на площади Свободы. Но если приглядеться, то можно заметить, что на сталинку на углу Большой Красной и Театральной вернулась надпись «Миру — мир» — тоже своего рода «визитная карточка» площади. Это произошло в 2013 году. Несмотря на то, что несколько лет буквы не украшали дом, казанцы продолжали по старинке называть его «Миру-мир».

Вторая важная деталь: на здании Кабинета министров Татарстана, полностью реконструированном в 2005 году, появился герб республики. А вот дорогу перед театром уменьшили и отдали часть под парковку.

Пятое здание КАИ поменяло цвет и обрело логотип на крыше.

Что еще бросается в глаза на площади и в целом в центре города, так это большое количество светофоров и дорожных знаков по сравнению с 2006 годом. Это хорошо для безопасности дорожного движения, но может изрядно попортить нервы фотографам: выбрать точку, с которой получился бы «чистый» видовой кадр без визуального мусора в виде столбов и знаков, стало труднее.

Здание Казанской ратуши на старом фото буквально год как приобрело знакомый нам сегодня вид – его масштабная реконструкция была закончена в 2005-м, к тысячелетию города.

На площади появились камеры и стало заметно больше автомобилей.

Завершаем фотопрогулку на протоке Булак, на берегах которой в 90-е годы XX века широко праздновался День Республики Татарстан и города Казани. На протяжении обеих улиц – Право-Булачной и Лево-Булачной – стояли палатки с шашлыками и другим фастфудом, здесь же располагались столики, продавали различные товары, выступали артисты и оркестры, а вечером все отправлялись к тогда еще Ленинской (ныне Кремлевской) дамбе смотреть салют.

За 18 лет Булак преобразился, и в первую очередь это коснулось озеленения его берегов. Решение неоднозначное: с одной стороны, широколистные, стоящие сплошной стеной деревья дают тень и прохладу, а с другой, закрывают вид как на сам Булак и недавно запущенные обновленные фонтаны, так и на окружающую архитектуру.

Кроме уже упомянутого сноса комбината «Здоровье» и строительства комплекса «Лучано» других масштабных архитектурных изменений на Булаке мы не заметили. Только некоторые дома поменяли цвет. Например, позеленела сталинка на углу Кави Наджми и Право-Булачной, в которой когда-то располагалась первая платная клиника города.

В завершение нашего обзора заметим, что некоторые кадры невозможно повторить по той причине, что уже нет тех мест, откуда велась съемка. К примеру, в 2022 году было демонтировано колесо обозрения в парке «Кырлай». В 2006-м он еще назывался «Шурале», а из открытой кабинки аттракциона открывался великолепный вид на Кремль. И на несметное количество рекламных щитов на Ленинской дамбе.

Зато появились новые места, откуда можно провести прекрасную панорамную съемку. Одно из них – смотровая площадка Центра семьи «Казан».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вид на Кремль и благоустроенную в прошлом году Кремлевскую дамбу снят Михаилом Захаровым. И это единственный профессиональный кадр в нашем фоторепортаже.

Редакция «Татар-информа» поздравляет всех жителей Татарстана с Днем республики, а казанцев – еще и с Днем города!

© Фотографии автора