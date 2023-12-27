От триумфа до скандала: чем запомнится год Билялетдинова в «Ак Барсе»

Назначение Зинэтулы Билялетдинова зимой на роль наставника – спасителя команды вселяло надежду в болельщиков

Фото: ak-bars.ru

Спас репутацию руководства «Ак Барса» и дошел до финала Кубка Гагарина

Назначение Олега Знарка на пост главного тренера летом 2022 года оказалось фатальной ошибкой руководства «Ак Барса» как с репутационной, так и со спортивной точки зрения. Уже осенью казанцы безнадежно тонули на восьмой-девятой строчке «Востока». Тогда трудно было предположить, что найдется кто-то, кто сможет реанимировать провальный сезон.

Назначение Зинэтулы Билялетдинова зимой на роль наставника – спасителя команды вселяло надежду в болельщиков. Но веры в то, что «Ак Барс» будет способен дойти в плей-офф хотя бы до финала Востока, не было. Наверное, только фанат в розовых очках тогда мог заявить, что у Зинэтулы Хайдяровича все получится с ходу.

И действительно, скепсис в отношении кандидатуры Билла был понятен. С 2019-го года именитый специалист был на паузе. Он с удовольствием ходил на матчи «Ак Барса», давал советы по игре. Однако речи о возвращении на тренерский мостик не шло. Во-первых, возраст уже не тот, чтобы постоянно колесить по стране. Во-вторых, доказывать Билялетдинову было нечего. Он и так выиграл в России все, что возможно.

Билялетдинов с удовольствием ходил на матчи «Ак Барса», давал советы по игре. Однако речи о возвращении на тренерский мостик не шло Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После отъезда Знарка из Казани команда была сломлена психологически. Для кардинального преображения хоккеистов за короткий срок нужен был такой тренер, который бы лишь одним своим авторитетом уже навел порядок в коллективе. В этом аспекте Билялетдинову равных не было. Руководство клуба в буквальном смысле уговаривало Зинэтулу Хайдяровича возглавить команду.

Билл согласился и за какие-то пару месяцев превратил «Ак Барс» из «ржавой бурбухайки» в шикарный лимузин. В январе-феврале казанцы сметали всех на своем пути и завершили «регулярку» первыми на Востоке. В команде «ожили» главные звезды, образовались четкие звенья – все работало в клубе как швейцарские часы.

В марте не без трудностей казанцы прошли «Нефтехимик» с «Адмиралом», а в финале конференции была одержана победа над «Авангардом». Болельщики были готовы носить Билялетдинова на руках. По всем законам Голливуда, конечно, Хайдярович должен был поднять над головой четвертый кубок Гагарина. Но у ЦСКА Сергея Федорова на этот счет оказались свои планы. В драматичном седьмом матче армейцы вырвали победу.

Болезненная развязка сезона между тем не стала трагедией. Ни для руководства, ни для болельщиков «Ак Барса».

По всем законам Голливуда Хайдярович должен был поднять над головой четвертый кубок Гагарина. Но у ЦСКА оказались другие планы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хотел отдохнуть, но решился-таки остаться

Летом Билялетдинов встал перед выбором – возглавлять ли команду на следующий сезон. С одной стороны, со своей миссией спасателя он справился. Финал Кубка Гагарина – более чем шикарный результат.

С другой, каждому тренеру хочется уйти на пике. С последней золотой медалью на груди. Этим летом «Ак Барс» провел мощную селекцию и приобрел еще несколько звездных хоккеистов. Все они должны были упростить задачу в завоевании кубка.

Билялетдинов же очень хотел уйти на покой. Но в то же время понимал, что с таким подбором игроков на золото можно замахнуться спокойно. К тому же в мае к Билялетдинову с трогательными словами обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов: «Зинэтула Хайдярович, не бросай нас». Ну как после такой просьбы тренер мог отказаться? Как итог – Билялетдинов продлил контракт с командой до конца сезона 2023/24.

Проведя летнюю подготовку, «Ак Барс» отправился в путь за золотыми медалями. Начали «регулярку» барсы неплохо, в сентябре-октябре держались уверенно в топ-3. Но вот к концу осени забуксовали.

Будучи приверженцем собственных традиций, Зинэтула Хайдярович решил не изменять конспектам прошлого сезона, вновь пойдя за результатом с консервативным хоккеем. Некоторые летние новички в лице, например, Дамира Жафярова в систему команды не вписались, а у лидеров коллектива (Александр Радулов, Вадим Шипачев) к декабрю начался спад.

В последний месяц до дедлайна «Ак Барс» влил в команду новую кровь, произведя обмены. Клуб пополнили легионеры Митчелл Миллер и Райли Барбер. Ранее был подписан Алексей Марченко из «Локомотива». Правда, больших плодов в результатах от новых приобретений у «Ак Барса» не наблюдается. К концу декабря казанцы пребывают на седьмом месте Востока. А что будет дальше?

Будучи приверженцем собственных традиций, Зинэтула Хайдярович решил не изменять конспектам прошлого сезона Фото: ak-bars.ru

Недавний скандал не должен отразиться на Билле и игре «Ак Барса»

В преддверии Нового года агент Дамира Жафярова и Никиты Евсеева – Шуми Бабаев выступил с публичным заявлением, что вина в регрессе его подопечных лежит полностью на Зинэтуле Билялетдинове. Напомним, в текущем сезоне Жафяров провел в составе казанцев всего 16 матчей, а Евсеев по ходу регулярки отправился в альметьевский «Нефтяник», хотя провел в статусе основного защитника весь прошлый плей-офф.

Положение дел «Ак Барса» в таблице нельзя назвать радужным – выступление клуба в последних встречах не впечатляет. Однако подобного рода скандалы не должны отражаться на игре команды. У Билялетдинова огромный опыт и авторитет, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону и вывести «Ак Барс» из кризиса.

В КХЛ дедлайн. До закрытия трансферного окна остается еще один день. Поэтому в ближайшее время не исключены новые приобретения. За два месяца «регулярки» до начала плей-офф новички должны полностью адаптироваться и начать приносить результат.

«Ак Барсу» необходим эмоциональный всплеск. А каким путем он будет добыт – вопрос вторичный. С большой долей вероятности нынешний сезон станет для Билялетдинова последним в тренерской карьере. И хочется, чтобы он завершился на мажорной ноте.