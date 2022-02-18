От трагедии и драмы к комедии: фестиваль Шаляпина продолжили «Севильским цирюльником»

40-й Шаляпинский фестиваль приближается к своему завершению. Значительная часть программы позади. За время проекта Татарский театр оперы и балета предложил своим гостям целый спектр эмоций в исполнении приглашенных голосов: ненависть к безжалостному политическому режиму в «Тоске», восхищение помпезностью постановки в «Аиде», сопереживание к героине «Травиаты», ужас предопределения в «Пиковой даме» и многое другое.

Перед финальным пуантом, в качестве которого в этом году выступит национальная опера «Сююмбике», фестиваль Шаляпина представил комическую оперу «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Она стала для публики возможностью переключиться с серьезных эмоций и посмеяться над изящными проделками трикстера Фигаро.

Фото: © Владимир Васильев

Драйв — основной лейтмотив спектакля, определяющий успешность показа. И, кажется, в лице солистов — Игоря Головатенко (Фигаро), Антонины Весениной (Розина), Павла Колгатина (Альмавива), Михаила Казакова (Дон Базилио), Дмитрия Овчинникова (Бартоло), Веры Позолотиной (Берта), Станислава Сырадоева (Амброджио) — он-таки случился. В феерическом темпе одни фарсовые события сменяли другие в неугасающем до последнего аккорда озорстве.

«В Европе я лишена возможности исполнять свою любимую партию — партию Розины, так как там доверяют ее исключительно меццо-сопрано. И какое счастье, что я могу исполнять ее здесь. В казанской постановке я полюбила Розину еще больше. Как мне кажется, спектакль выглядит очень стильно и даже со временем не теряет своей актуальности: в декорациях отражено само действие», — заметила солистка Мариинского театра Антонина Весенина.

Фото: © Владимир Васильев

У руля этого театрального балагана уже традиционно встал Марко Боэми, который чутко выстраивал музыкальную ткань партитуры, заостряя внимание на всех изящных нюансах музыки Россини и не забывая при этом давать возможность показать свои вокальные данные артистам. Учитывая, что, к примеру, солист Венской государственной оперы Павел Колгатин выступил на Шаляпинском фестивале впервые.

«Находясь в Татарском музыкальном театре, в Казани, ощущаю, что я на родине. И хотя я здесь не родился и в последний раз видел город 14 лет назад, мне приятно осознавать, что я в России. Труппа, коллектив, да и сам театр просто замечательные, я ощутил на себе теплый „татарский” прием», — поделился Колгатин.

Фото: © Владимир Васильев

Фестиваль Шаляпина завершится двумя показами оперы «Сююмбике» Резеды Ахияровой (21 и 22 февраля). Перед этим зрители смогут посмотреть последнее событие параллельной программы в рамках проекта — кинопоказ оперы «Итальянка в Алжире» Россини (постановка Зальцбургского фестиваля) 19 февраля.