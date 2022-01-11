От «Тоски» до «Сююмбике»: в Казани пройдет юбилейный Шаляпинский фестиваль

С 30 января по 22 февраля в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Джалиля пройдет XXXX Международный оперный фестиваль имени Шаляпина.

В афишу юбилейного события вошли восемь спектаклей. Традиционно главные партии во всех постановках исполнят приглашенные артисты.

Программу откроет премьера оперы «Тоска» Джакомо Пуччини, режиссером которой выступит Юрий Александров. Показы пройдут дважды — 30 и 31 января с разным составом исполнителей.

Еще одна работа режиссера украсит афишу фестиваля — опера «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (11, 12 февраля), впервые представленная зрителю в начале нынешнего театрального сезона.

Также планируются показы спектаклей «Пиковая дама» Петра Чайковского (4 февраля), «Травиата» и «Аида» Джузеппе Верди (6 и 8 февраля), «Борис Годунов» Модеста Мусоргского (15 февраля), «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (17 февраля).

Завершится фестивальная история национальной оперой «Сююмбике» Резеды Ахияровой, которая будет показана дважды — 21 и 22 февраля.

В разные дни на сцену Татарского музыкального театра выйдут солисты Большого, Мариинского, Михайловского театров, МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Геликон-опера», «Санктъ-Петербургъ Опера», Новосибирского театра оперы и балета.

Среди зарубежных исполнителей ожидается участие Эвеза Абдулла (Германия), Сергея Ковнира (Национальная Опера Украины им. Т. Шевченко), Станислава Трифонова (Национальный Большой театр Республики Беларусь).