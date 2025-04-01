От токарного станка к 3D-печати деталей: сотрудник НКНХ рассказал о карьере на заводе

Как токарь стал экспертом по аддитивным технологиям? Почему 3D-принтер теперь печатает детали для гиганта нефтехимии? Зачем ремонтному заводу НКНХ «перезагрузка» к 2026 году? Об этом «Татар-информу» рассказал ведущий инженер РМЗ нижнекамского предприятия СИБУРа Алексей Швенцов.





«На заводе увидел для себя большие перспективы»

Алексей Швенцов начал свою карьеру на «Нижнекамскнефтехиме» в 2018 году, стартовав с токарного станка. Спустя несколько лет упорного труда и профессионального роста он достиг статуса ведущего инженера ремонтно-механического завода. Стать токарем Алексей мечтал с детства, и его мечта стала реальностью. Под руководством опытных наставников, которые поддерживали его на каждом этапе, он быстро освоил свою профессию. Несмотря на возникающие трудности, они лишь закалили его характер и способствовали профессиональному становлению.

«Тогда мы часто обсуждали это с ребятами. У кого-то отец, дед работали токарями, и нам хотелось быть, как они, и я могу сказать точно, что не пожалел о своем выборе», – рассказал Алексей.

3D-печать запчастей: Ремонтно-механический завод НКНХ внедряет инновации

Наш герой подтверждает, что СИБУР полностью развеял множество мифов о работе на заводе. Сегодня производство – это современные технологии, чистота и комфорт, а достойная заработная плата делает эту работу привлекательной как никогда. К тому же на НКНХ поддерживают профессиональный рост сотрудников и помогают в продвижении по карьерной лестнице. Алексей уже ведущий инженер Ремонтно-механического завода.

Напомним, что в 2026 году предприятие планирует завершить масштабную модернизацию РМЗ, тем самым реализовав уникальный проект для России. Здесь появится самое технологичное и мощное ремонтное производство в стране. Полная перестройка предприятия с использованием передового опыта и современного оборудования позволит РМЗ эффективно обеспечивать потребности не только «Нижнекамскнефтехима», но и других заводов СИБУРа.

Проект предполагает замену устаревшего оборудования и создание современных участков и мастерских, включая специализированный участок аддитивных технологий с 3D-печатью запчастей. В рамках инициативы будет внедрена новая IT-архитектура для оптимизации процессов и интеграции с другими предприятиями холдинга.

Ключевым аспектом модернизации станет масштабная переподготовка персонала. Эти меры позволят ремонтно-механическому заводу (РМЗ) стать образцом современного ремонтного производства и центром компетенций, привлекающим лучших специалистов в регион. Кроме того, обновление РМЗ значительно повысит скорость выполнения работ и расширит ассортимент услуг, что в свою очередь увеличит общую эффективность производства.

«Новаторская жилка подтолкнула освоить аддитивные технологии»

Алексей Швенцов одним из первых на РМЗ освоил 3D-принтер по изготовлению уникальных деталей для оборудования. Личный интерес перерос в профессиональную потребность, и теперь он использует этот инструмент в своей работе на предприятии, специализируясь на аддитивных технологиях.

«Аддитивные технологии представляют собой метод изготовления деталей, обратный традиционному. Создают физический объект по электронной геометрической модели путем добавления материала, как правило, слой за слоем, в отличие от вычитающего производства (механической обработки) и традиционного формообразующего производства (литья, штамповки)», – рассказал собеседник «Татар-информа».

«Странно, что я этим раньше не занялся. Есть у меня какая-то новаторская жилка, потребность – душа зовет, так скажем. Постоянно хотелось что-то интересное сделать, облегчить себе труд, улучшить быт. Когда вопрос уже «встал на пороге», сначала купил принтер для дома», – вспоминает Алексей.

Он признался, что осваивать 3D-печать ему помогали специалисты других предприятий и интернет. Начинал с простых бытовых вещей, со временем анализировал ошибки, оптимизировал работу. Когда несложные детали стали получаться, принялся за освоение более весомых. Через некоторое время 3D-принтер появился и на производстве. Навыки Алексея здесь как никогда пригодились.

«Профессия инженера открывает безграничные возможности»

Для нашего героя успех в сфере аддитивных технологий измеряется не только мастерством 3D-печати, но и умением выстраивать живые, продуктивные отношения.

«Я думаю, что это самое важное – выстроить систему сбыта, заинтересовать заказчиков. Здесь больше важен грамотный менеджмент. Для меня лично остальное проще, так как моделировать и печатать детали умею давно», — с улыбкой признается он.

По его словам, профессия открывает целую вселенную возможностей, где пересекаются 3D-моделирование, управление проектами и особенно увлекательное для него программирование. Но истинная магия происходит, когда все эти направления сливаются воедино — тогда рождаются по-настоящему прорывные решения, способные оптимизировать производство, сократить затраты и дать ответы на самые сложные технологические вызовы.

Для Алексея это не просто работа — это творческий процесс, где каждая новая задача становится возможностью создать что-то уникальное и полезное.

«Коллектив – это ценная составляющая»

Алексей Швенцов знает не понаслышке, что значит быть молодым специалистом на «Нижнекамскнефтехиме». Он вспоминает, как, придя на предприятие несколько лет назад, сам ощутил ту самую поддержку, которую сегодня так ценит в компании.

«Мне нравится стабильность предприятия и наш дружный коллектив. Это ценная составляющая – ты относишься с уважением к коллегам и получаешь взамен позитив и поддержку. Кроме того, отмечу хорошее отношение руководства», – тепло вспоминает Алексей те первые дни, когда предприятие стало для него вторым домом.

Сегодня в НКНХ создают все условия для молодежи: курсы повышения квалификации, обмен опытом между подразделениями СИБУРа, поддержка инициатив – здесь молодые специалисты действительно могут раскрыть свой потенциал.

«Ты выбираешь круг и в нем живешь. С радостью идешь с идеями, чтобы в чем-то вырасти, а в СИБУРе можно расти и получать образование», – говорит Алексей, и в его словах слышится благодарность за те возможности, которые помогли ему пройти путь от новичка до опытного специалиста.

Для него и многих других сотрудников НКНХ это больше чем работа – это среда, где ценят каждого, верят в потенциал молодежи и создают будущее нефтехимической отрасли вместе.

«Мечта – создать игру финансовой направленности»

Когда рабочий день на «Нижнекамскнефтехиме» заканчивается, Алексей погружается в другой, не менее увлекательный мир – мир творчества и технологий. Его страсть – программирование игр, где строки кода оживают в виртуальных вселенных. С инструментами вроде Python и 3ds Max он на «ты», а сейчас мечтает покорить Blender и его BPY-модуль. Хотя времени на хобби стало меньше, огонь в глазах не угасает.

«Хочу создать игру, которая оживит экономические процессы, чтобы игрок чувствовал себя настоящим финансовым стратегом», – делится Алексей. Он уже держит в голове концепции и первые наработки, но с улыбкой признаётся: «Пока не хватает навыков, чтобы воплотить всё как задумано. Но это вопрос времени».

А когда за окном зима, наш герой встает на лыжи. Он живет недалеко от леса и любит прокатиться по свежей лыжне, любуясь заснеженными деревьями. В это время рождаются самые смелые идеи – и для игр, и для новых производственных решений. Ведь вдохновение приходит в движении – будь то виртуальные миры или снежные тропинки родного края.

«Горжусь, что пошел по этому пути»

Наш герой искренне рад своему профессиональному пути и признается, что каждый опыт, каждая встреча стали бесценными кирпичиками в фундаменте его жизни.

«Я горжусь, что пошел по этому пути, встретил всех тех людей, благодаря которым таким стал. Большое им спасибо за это», — делится Алексей Швенцов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»