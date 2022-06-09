«От точности прибора зависят судьбы»: в РТ назревает скандал с поверкой алкотестеров

Тендер на поверку алкотестеров татарстанской Госавтоинспекции в этом году выиграла фирма из Чебоксар, обогнав Центр метрологии РТ. У последних возникли большие вопросы к конкурентам – мол, смогут ли они оценить качество 300 приборов всего лишь за 300 тысяч рублей? «Татар-информ» выслушал мнения сторон.

Процедура поверки достаточно трудоемкая и дорогая. Для этого закупаются образцы, имитирующие содержание этилового спирта в выдохе. На их приобретение может уйти до 200 тысяч рублей

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Алкотестеры уже давно и прочно вошли в число незаменимых помощников сотрудников ГИБДД. Благодаря нему инспекторы на месте могут определить, насколько водитель, попавшийся на дороге, пьян и выпил ли он вообще, перед тем как сесть за руль.

Результат и качество проверки водителей напрямую зависит от того, насколько точен прибор. Это важно не только для того, чтобы правильно составить протокол о нарушении на месте, но и в суде, когда решается вопрос о том, лишать ли водителя прав или нет. Именно для этого каждый год алкотестеры отправляют в метрологические центры, которые проверяют их точность.

«Реально ли качественно поверить алкотестеры на сумму в 4 раза меньше?»

В редакцию «Татар-информа» обратились специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «ЦСМ Татарстан». Они рассказали, что перед тем как алкотестеры отправятся на поверку, Министерство внутренних дел Татарстана разыгрывает тендер. И если раньше конкурс выигрывали проверенные фирмы, в том числе и татарстанский Центр метрологии, стандартизации и испытаний, то в этом году возможность поверить приборы выпала некой чебоксарской фирме ООО «Мерседес». Торги проводились в мае этого года, на поверку должны будут отправиться более 300 алкотестеров.

В Центре метрологии РТ объяснили, что стартовая конкурсная цена за услуги составляла 1,2 млн рублей. В эту стоимость заложена транспортировка приборов, закупка образцов, зарплата сотрудникам Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Наряду с госучреждениями, занимающимися поверкой алкотестеров, сегодня появилось немало частных фирм. Вы должны понимать, что процедура поверки достаточно трудоемкая и дорогая. Для этого закупаются образцы, имитирующие содержание этилового спирта в выдохе. На их приобретение может уйти до 200 тысяч рублей. При этом во время поверки прибор нужно проверить как минимум три раза. Образцов уходит очень много», – рассказал агентству заместитель директора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан» Сергей Иванов.

Сомнения в том, что чебоксарская фирма может качественно оценить точность приборов, закрались на выходе из торгов. В Центре метрологии РТ объяснили, что стартовая конкурсная цена за услуги составляла 1,2 млн рублей. В эту стоимость заложена транспортировка приборов, закупка образцов, зарплата сотрудникам. Чебоксарская фирма заявила, что готова поверить партию алкотестеров всего лишь за 300 тысяч рублей, и, конечно же, выиграла тендер.

«Фактически цена услуг упала в четыре раза. При этом фирма находится в Чебоксарах, а значит, алкотестеры нужно забрать, проверить, потом привезти обратно. А на это нужны большие расходы, помимо тех 200 тысяч, которые уйдут на закупку образцов. Нетрудно догадаться, что за такую сумму выполнить все услуги практически невозможно. Контракт для них совсем нерентабельный», – отметил Иванов.

Сергей Иванов: «Фактически цена услуг упала в четыре раза. При этом фирма находится в Чебоксарах, а значит, алкотестеры нужно забрать, проверить, потом привезти обратно. А на это нужны большие расходы» Фото: test.tatarstan.ru

«Для поверки они указали образцы 2011 года, а срок их годности – год»

Еще один нюанс, на который обратили внимание в республиканском Центре метрологии, – образцы, которые используются для поверки алкотестеров. По мнению метрологов, фирма использует просроченные образцы.

«Мы начали проверять организацию. Посмотрели, как они провели предыдущие проверки, и поняли, что у них нет достаточного количества оборудования, чтобы провести поверки. К тому же они указали образцы, изготовленные в 2011 году, в то время как их срок годности один год. То есть поверки данной фирмы нельзя рассматривать как правильные», – рассказал замдиректора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан» Сергей Иванов.

Если фирма из Чебоксар все-таки возьмется за проверку приборов, то это может привести к большим неприятностям на дорогах республики, уверены в Центре метрологии Татарстана.

«Алкотестер, проверенный с нарушениями, может показать, что водитель пьян. Он получит уголовный срок. А пьяный водитель, наоборот, сможет избежать наказания» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Здесь может быть двойная опасность. К примеру, сотрудники ГИБДД останавливают автомобиль на посту, и за рулем находится трезвый водитель. Алкотестер, проверенный с нарушениями, может показать, что водитель пьян. Он получит уголовный срок. А пьяный водитель, наоборот, сможет избежать наказания», – высказался замдиректора по метрологии.

«Мы им не конкуренты»

Проверкой алкотестеров фирма ООО «Мерседес» начала заниматься относительно недавно, в этом году. За это время она успела оказать услуги Чувашской республиканской детской больнице, Арской центральной районной больнице, Центру крови Кирова и многим другим. Общая сумма контрактов составила почти 3,7 млн рублей, говорится в открытых источниках.

В беседе с корреспондентом агентства руководство фирмы заверило, что все поверки приборов проводятся по стандартам.

«Не совсем понимаем, почему к нам могут быть какие-либо претензии. Ведь цена наших услуг всего лишь на пару тысяч ниже, чем у Центра метрологии Татарстана. Понятно, что это огромная глыба, мы им не конкуренты. Но можем заверить, что мы учли все издержки и расходы, – этот контракт для нас рентабельный», – ответил агентству директор фирмы Александр Алексеев.

Тендеры в Татарстане до сего дня не переигрывали

Так или иначе, но вопрос о том, будут ли в Центре метрологии Татарстана подавать заявку на оспаривание результатов тендера, пока остается открытым.

В Союзе Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов по РТ агентству объяснили, что подобные случаи крайне редки; в Татарстане, к слову, такого не было ни разу.

Фарид Башаров: «Если Центр метрологии смог существенно снизить цену за поверку алкотестеров, то почему этого не делает?» Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны

«Такое случается очень редко. Тендер объявлялся государственным учреждением. Сами конкурсы, как правило, проходят прозрачно. Случаев переигрывания тендеров на нашей практике не было», – рассказал руководитель челнинской Торгово-промышленной палаты Фарид Башаров.

То, что во время тендера цена услуг чебоксарской фирмы упала почти в четыре раза, конечно, может вызвать сомнения, но это не веский повод для того, чтобы устроить торги заново, считает Фарид Башаров. Тем более что цена за поверку алкотестеров у татарстанского Центра метрологии не сильно отличается от цены конкурентов. Свои услуги они оценили в 450 тысяч рублей.

«Если Центр метрологии смог существенно снизить цену за поверку алкотестеров, то почему этого не делает?» – заключил Башаров.