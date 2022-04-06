Центр метрологии РТ о тонометрах: «Приборы нужно проверять ежегодно»

Есть ли неточности в работе прибора или как долго он может прослужить еще? Сегодня в Казани стартовала Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!», во время которой в течение трех дней специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «ЦСМ Татарстан» будут проверять тонометры.

Фото: © Елена Саляхова

«Это традиционная акция, которая проводится уже третий год. Проверка тонометров ­– это очень важно, ведь это почти единственный прибор, позволяющий проводить диагностику своего здоровья дома, и он есть почти в каждой семье. Поэтому, мы рекомендуем проверять его каждый год», – отметил замдиректора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан» Сергей Иванов.

Однако, даже у такого надежного прибора могут быть поломки, добавил Иванов. Это может быть, к примеру, нарушение герметичности. Специалисты «ЦСМ Татарстана» полностью проверяют прибор и в случае обнаружении неполадок рассказывают, куда можно отвезти тонометр на ремонт, севшие батарейки могут заменить.

«Стоит отметить, что проверка приборов проходит совершенно бесплатно. Если с тонометром все в порядке, то специалист клеит на него специальный знак, и в течение года человек может спокойно пользоваться прибором», – добавил замдиректора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан».

Фото: © Елена Саляхова

Чтобы отдать свой тонометр на проверку, с самого раннего утра в помещении «ЦСМ Татарстана» собрались десятки человек. В основном это пенсионеры, некоторые приехали сегодня в центр из разных районов города и принесли на проверку сразу несколько приборов.

«Все организованно отлично, спасибо вам! Тонометр мой проверили быстро, поломок никаких нет. Хотя он у меня уже давно, все равно есть сомнения в его точности», – поблагодарил специалистов «ЦСМ Татарстана» житель Казани Ильдар.

Мужчина добавил, что обязательно расскажет об акции своим друзьям и соседям и посоветует им сюда обратиться.