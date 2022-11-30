«От тебя может зависеть чья-то жизнь»: Студенты Казани соревновались в первой помощи

В Казани прошел чемпионат по оказанию первой помощи среди студентов. В городском дворце детского творчества имени Абдуллы Алиша собрались команды из КИУ имени Тимерясова, КФУ, ТИСБИ, КАИ и Поволжского университета спорта и туризма. В каждой команде было по 4 человека.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Соревнования организовало татарстанское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

«Чемпионат в этом году является логичным завершением большой работы, которая проводилась весь год. В течение года по всей стране инструкторы по первой помощи “Российского Красного Креста” ездили по детским лагерям, школам, колледжам, вузам и проводили бесплатный трехчасовой мастер-класс по первой помощи, в том числе и в Татарстане», – рассказал «Татар-информу» исполнительный директор татарстанского «Красного креста» Дмитрий Каменский.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Более пяти тысяч школьников и студентов республики в 2022 году научились правильно оказывать первую помощь.

«Для нас обучение было больше как повторение, потому что мы все изначально знали, просто освежили в памяти. Мы уверены, что займем первое место. Конкуренции с другими командами нет, мы в первую очередь боремся сами с собой», – рассказал участник чемпионата, студент психолого-педагогического факультета КИУ Алексей Ведерников.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Студенты прошли тестирование на знание основ оказания первой помощи, они ответили за 6 минут на 18 вопросов. А дальше волонтеры проверяли умение студентов на практике применять эти знания. Всего было три практических задания. По одной легенде в буфете театра упала люстра прямо на стол, за которым сидели и ели люди. По другой – чрезвычайная ситуация произошла на воде.

Начальник отдела по социальной и воспитательной работе Поволжского университета спорта и туризма Чулпан Галиева рассказала агентству, что сразу откликнулась на просьбу общественной организации собрать ребят для обучения оказанию первой помощи.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«У меня был опыт, я раньше была медсестрой, работала на скорой. И я знаю насколько это важно. Честно, никогда не знаешь, в какой момент жизни эти знания пригодятся. Студенты отнеслись к идее с энтузиазмом. Сегодня, перед тем как приехать сюда, тренировались, все инструкции повторяли», – рассказала сотрудница университета.

На локациях их встречали статисты. Гримеры постарались на славу – у одних актеров кровь и ссадины, другие синие от удушения. Сердечно-легочную реанимацию проводили на роботе-тренажере.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

У каждой команды был свой отличительный знак: бомберы и безрукавки с логотипом университета. Отличались студенты КФУ, они были в настоящих медицинских костюмах, потому что вуз представляли обучающиеся института фундаментальной медицины и биологии.

«Свое преимущество мы не чувствуем, потому что оказание первой помощи надлежащим образом должен знать каждый уважающий себя человек. Ведь от действий человека может зависеть жизнь человека. Поэтому первая помощь – это то, что должен знать любой человек», – рассказала студентка пятого курса КФУ Гузель Хафизова.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Настрой студентов КФУ все же помог взять золото чемпионата, второе место – КИУ, бронзу забрал КАИ, четвертое место занял Поволжский университет спорта и туризма, пятое место – ТИСБИ.