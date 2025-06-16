От татарстанской «Единой России» в Донбасс отправилось 19 фур с гуманитарным грузом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из Казани в Донбасс отправилось 19 фур с гуманитарным грузом, собранным под эгидой регионального отделения партии «Единая Россия». Почти 300 тонн помощи будут переданы в Лисичанск и Рубежное, а также участникам специальной военной операции. Перед отправкой груз осмотрели Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Политики пообщались с организаторами сбора и водителями, которые доставят помощь в подшефные города.

«Отправка гуманитарного груза в помощь бойцам СВО и в подшефные города из Татарстана стала большой доброй традицией. Нас там действительно ждут. Груз будет сопровождать актив партии. Сегодня осуществляем самую большую отправку от нашего отделения партии: 19 машин, почти 300 тонн. Все самое необходимое: продукты питания, лекарства, строительные материалы, питьевая вода и многое другое», – отметил Фарид Мухаметшин.

Большая часть груза – стройматериалы для восстановления инфраструктуры Лисичанска и Рубежного. Также на Луганщину доставят продукты, бытовую химию и другие необходимые вещи.

Помощь собирали муниципальные районы, предприятия и общественные организации. В частности, «Молодая гвардия Единой России» купила для бойцов спецоперации питбайки, генераторы и дроны.

«Полтора месяца назад мы объявили сбор денег на нужды СВО. Смогли собрать около 500 тыс. рублей. Помимо этого, гуманитарную помощь приносили сами жители. Мы собрали 16 тонн на общую сумму более 6 млн рублей. Наш груз будет распределен между тремя подразделениями и военным госпиталем, находящимся в Рубежном», – рассказал «Татар-информу» депутат Госсовета РТ, руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Татарстане Руслан Шигабутдинов.

Минниханов и Мухаметшин пообщались и с участниками спецоперации, которые пришли проводить очередную партию помощи.

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