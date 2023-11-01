От Татарстана подано более 4,5 тыс. заявок на участие в фестивале молодежи в Сочи

Более 4,5 тыс. заявок подано от Татарстана на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в марте 2024 года в Сочи. В качестве делегата фестиваля принято более трех тысяч заявок, около 1,5 тыс. – в качестве волонтера. Прием заявок продлится до 1 декабря.

После подачи заявки состоится очный этап отбора. Волонтеры уже начали проходить очные собеседования на базе Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан, сообщает Минмолодежи РТ. Как ранее сообщал «Татар-информ», на фестивале республику представят 250 делегатов и 120 волонтеров. Всего участие в фестивале примут более 20 тыс. молодых активистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Заявку на участие могут подать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет — ученые, IT-специалисты, представители медиа и молодежных общественных объединений, экологи, предприниматели, спортсмены, деятели культуры и искусства, инженеры, специалисты в области туризма, сельского хозяйства, агротехнологий, урбанизации и формирования комфортной городской среды, лидеры добровольческих, волонтерских и благотворительных организаций и многие другие. Кроме того, впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Регистрация на участие проходит на сайте ВФМ–2024 по ссылке fest2024.com.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. Площадкой размещения фестиваля станет Сочи, он состоится с 1 по 7 марта. Затем, как сообщают организаторы, в течение недели иностранные участники будут посещать регионы России. Региональная программа ВФМ пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России, в том числе, и Татарстан.