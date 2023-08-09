От Татарстана на Знание.Премию – 2023 поступило в 2,5 раза больше заявок, чем год назад

Татарстан в этом году подал 230 заявок на соискание Знание.Премии. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Всего на соискание главной просветительской премии страны общество «Знание» получило более 13 тысяч заявок из 89 регионов России.

Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, количество участников премии растет из года в год. В этом году заявки поступили от Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. «Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация “Наставник года”», – говорит Древаль.

Соискатели из Татарстана уделяют большое внимание волонтерской деятельности, отметили в пресс-службе общества «Знание». Среди претендентов – организатор волонтерского проекта творческой студии «Дивертисмент» Миньона Куликова. Она подавала заявку в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Мы вместе”».

Заявку от Татарстана в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Спорт и ЗОЖ”» направил знаменитый пловец Александр Красных. Также представлены заявки в номинациях «За просветительскую деятельность в университете» (участвует заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии имени профессора Е.М. Лепского Казанской государственной медицинской академии Асия Сафина), «Наставник года» (представила ректор Института развития образования РТ Людмила Нугуманова).

Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, лучшие из них войдут в шорт-лист и будут оценены Почетным жюри на очном заседании в октябре.

Традиционное народное голосование пройдет на сайте премии и в социальных сетях в октября-ноябре. Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Церемония вручения просветительской награды Знание.Премия состоится в конце ноября в Москве.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения. В прошлом году на премию было подано свыше шести тысяч заявок из 86 регионов России.