От Суперкубка УЕФА до олимпийского ответа Западу: календарь спортивного Татарстана – 2023

Из-за международного бойкота России в 2023-м году Татарстан потерял массу спортивных событий. Однако, местный зритель все равно найдет, чем себя развлечь и на что посмотреть в новом календарном году. Почему Суперкубок УЕФА еще не перенесен из Казани, и какой ответ готовится Западу. Об этом и других спортивных событиях 2023 – в материале «ТИ-Спорт».

Один из главных матчей европейского футбола все еще находится в татарстанской повестке

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

УЕФА не торопится переносить из Казани Суперкубок – 2023

Несмотря на то, что российские клубы и национальная сборная уже больше года не выступают под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а Российский футбольный союз (РФС) всеми правдами и неправдами стремится выйти из организации и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), один из главных матчей европейского футбола все еще находится в татарстанской повестке.

В 2020-м году УЕФА вслед за питерским финалом Лиги Чемпионов – 2022 доверили Казани право принять матч за Суперкубок – 2023. Тогда из-за коронавирусной истерии эта новость осталась относительно незамеченной, но для Казани игра между победителем Лиги Чемпионов и Лиги Европы может стать по истине эпохальной. Все потому что такого матча Россия не видела еще никогда.

Понятно, что с учетом всех вводных, верить в то, что матч все-таки пройдет в Казани трудно. Однако, все же странно, что УЕФА не торопиться переносить игру. Видимо, в организации ждут момента «икс» или же точки невозврата. Опыт переноса прошлогоднего финала ЛЧ из Санкт-Петербурга в Париж оказался крайне отрицательным. Столица Франции за три месяца не сумела подготовиться к матчу и продемонстрировала, возможно, одну из худших организаций финалов ЛЧ за последние десятки лет.

Посмотрим, когда появится официальная ясность по казанскому Суперкубку. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ожидает, что соответствующая информация будет анонсирована уже очень скоро.

«Давно не было коммуникации с УЕФА. Суперкубок пока стоит, он у нас в графике, никаких официальных заявлений о его отмене или переносе не было. Мы готовы к игре, будет круто, если она состоится в 2023 году в Казани. Мы понимаем, что нужно сделать, но всё равно должны быть прямые договорённости. Думаю, в начале года какие-то решения по этому поводу будут анонсированы», – заявил Леонов.

Зимой 2022-го года в Казани должны были состояться Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное спортивное событие зимы» или ответ Западу

Не исключено, что если Казань все-таки потеряет право проведения Суперкубка УЕФА-2023, РФС компенсирует это условным матчем за Кубок или Суперкубок России в столице Татарстана. Тем более, что подобная тенденция уже положена.

Зимой 2022-го года в Казани должны были состояться Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Однако пандемия коронавируса спутала все карты — мероприятие было решено перенести на январь 2023-го года. Как можно уже догадаться, до зимы соревнования вновь не дожили. Теперь все из-за геополитической обстановки. Специальную Олимпиаду было решено перенести из Казани.

Однако, сильно расстраивать спортсменам и зрителям не стоит. Турнир все же состоится. Правда немного под другим названием и с обновленным форматом. Теперь соревнования будут называться «Единые игры», а к зимним дисциплинам добавятся и летние. Такие как: баскетбол, волейбол, футзал, бадминтон, теннис и настольный теннис, легкая атлетика, гимнастика, дзюдо и плавание.

«Единые игры» пройдут в Казани с 21-го по 27-е января, а предстоящий турнир называют ответом Западу за отмену Специальной Олимпиады.

Турнир все же состоится. Правда немного под другим названием и с обновленным форматом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главное спортивное событие этой зимы. Ситуация в мире такова, что нас лишили права проведения игр Специальной Олимпиады, которое мы выиграли в честной борьбе. Тем не менее состоится турнир для особенных детей, юношей, взрослых. Важнейшее для нас событие», – заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Международный хоккейный турнир среди исламских стран

Помимо «Единых игр» в первом месяце зимы спортивная Казань порадует болельщиков еще одним довольно интересным и экзотическим турниром.

С 13-го по 18-е января в столице Татарстана на льду «Дворца спорта» состоится первый международный хоккейный турнир среди исламских стран. Решение о проведении соревнований было принято на международном саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

С 13 по 18 января в Казани на льду «Дворца спорта» состоится первый международный хоккейный турнир среди исламских стран Фото: © «Татар-информ»

В турнире помимо сборной Татарстана также примут участие команды из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Омана, объединённая команда Алжира, Египта, Ливана и Марокко. В женском зачёте сыграют представительницы ОАЭ, Кувейта, Татарстана и объединённая команда Омана и Бахрейна. Масштаб, действительно, впечатляет. Так, матчи турнира посетят президенты национальных федераций Боснии и Герцеговины, Ирана, Индонезии, Турции, Тайланда, Катара, Непала, Саудовской Аравии и Малой Азии.

В качестве одного из организаторов турнира выступил хоккейный клуб «Ак Барс», а исполнительный директор клуба Мансур Усманов выступил с заявлением о начале долгосрочного сотрудничества и развития мужского и женского хоккея в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

«Мы рады, что решения казанского саммита «Россия — Исламский мир» реализуются в разных отраслях, в том числе в спорте. Для нас в Татарстане будет большой честью представлять великий российский хоккей в странах исламского мира. Надеемся, что этот турнир станет только началом долгосрочного сотрудничества и поможет развитию мужского и женского хоккея в странах Ближнего Востока и Северной Африки», – подчеркнул Усманов.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани в конце марта Фото: © «Татар-информ»

ЧР по спортивной гимнастике и Гран-при фигурному катанию

Помимо международных стартов состоятся в Казани и ряд внутренних соревнований. Среди самых интересных и ожидаемых – чемпионат России по спортивной гимнастике и очередной этап Гран-при по фигурному катанию. Ни для кого не секрет, что гимнасты и фигуристы из России являются одними из сильнейших в мире, а потому какого-либо падения в качестве из-за отсутствия иностранцев российский зритель точно не почувствует.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани в конце марта. В случае возможного допуска российских гимнастов на международные старты казанский турнир станет отборочным на чемпионат Европы – 2023 года, который пройдет в турецкой Анталии.

Что касается фигурного катания, то официального заявления по поводу проведения стартов в Казани еще не поступало, но после столь впечатляющей организации ноябрьского этапа Гран-при Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) просто не имеет права обойти столицу Татарстана стороной.

После впечатляющей организации ноябрьского этапа Гран-при Федерация фигурного катания не имеет права обойти Казань стороной Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не исключено, что помимо обыденного этапа Кубка России город получит и право на проведение чемпионата России. Тем более, что последний подобный турнир Казань принимала целых 15 лет назад.

Киберспортивный бум в Татарстане в 2024-м

Не менее насыщенным в Татарстане на спортивные события окажется и 2024-й год. А его апофеозом станут первые в истории «Игры будущего». В качестве первопроходца и хозяина турнира как ни странно, была выбрана Казань. Соответствующий указ о проведении турнира в столице Татарстана уже подписал Владимир Путин.

«Правительству РФ разработать при участии органов государственной власти Республики Татарстан комплекс мер, направленных на подготовку и проведение <...>», – сказано в документе.

Апофеозом 2024-го станут первые в истории «Игры будущего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выбор Казани для проведения столь масштабного и невероятного важного для России проекта понятен. Во-первых, наверное, ни один город страны не имеет такого же большого опыта в организации крупных спортивных турниров. Во-вторых, именно Казань больше, чем кто-либо пострадала от последствий «бана» России на спортивной арене. Ну и в-третьих, столица Татарстана уже принимала в этом году пилотный киберспортивный проект под названием «Фиджитал игры».

«Игры будущего – это все, что связано с компьютером, с киберспортом. Там такой объединенный большой формат. У нас было очень много конкурентов, сначала 16 городов, потом 5, потом 3. И в итоге мы сейчас победили. Почему победила именно Казань? У нас были конкуренты Москва и Сочи. Сочи – нет, потому что это город, где резиденция. Москва – потому что никто не приедет. А Казань – геополитическая, сюда могут все доехать. База будет на Казань Экспо полностью, будем там застраивать, там же будет ряд спортивных объектов», – заявил Леонов корреспонденту «Татар-информа».

Справка

«Игры будущего» — это соревнования по киберспорту, робототехнике, гонкам дронов, флайборду и другим. Всего в них входит 21 дисциплина. Ранее сообщалось о том, что согласно условиям, будущая столица игр должна будет принять 300 тысяч участников и зрителей мероприятия.

Азат Кашапов

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»