От субкультуры помощи к культуре: Музей ИЗО открыл фотовыставку «Приют человека»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана до 1 марта можно будет увидеть необычный проект «Приют человека – Путеводная нить». Включающая 60 снимков и несколько инсталляций выставка – социокультурная инициатива и результат сотрудничества фотографа Артура Назарова, музея и одноименного благотворительного центра. Вход свободный.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все кадры, представленные в музейном пространстве, были сделаны в течение полугода в Казани, в «Приюте человека».

«Ежедневно там организуются горячие обеды. И не только для тех, кто там временно находится, но и для всех нуждающихся, кто сам уже не может приготовить себе еду или купить. Но мы были поражены, когда нам сказали, что каждый день не хватает элементарного – хлеба. Он расходится весь: люди заворачивают его в салфетку, кладут в карман… Только в приюте ты понимаешь масштаб этой стороны жизни, о которой прежде не задумывался или которая казалась исключительно маргинальной. И это бесконечное пространство для фотосъемки», – рассказал «Татар-информу» фотограф Артур Назаров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Белые шторы разделяют выставку на несколько залов. В первом (с ретроинтерьером и атрибутами ушедших лет советской эпохи) воссоздана комната среднестатистического пожилого человека. Так выглядит одиночество, обращают внимание организаторы проекта.

В следующих залах – инсталляция с тем самым хлебом, который нуждающиеся разбирают до последней крошки, с байковым одеялом, которое выдают бездомным от фонда… На одной из текстильных стен непрерывно силуэтами проходят человеческие фигуры – это проекция медиаинсталляции, снятая в столовой приюта, где проходит нескончаемый поток нуждающихся. К теням добавляются и фигуры посетителей выставки.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы не говорим здесь только о людях, которые совершили ошибки в своей жизни, оступились и так далее. Это история про то, что нет такого человека, кто хотел бы попасть в приют, но каждый из нас там может оказаться – независимо от достатка, количества связей и еще чего-либо. Среди подопечных приюта могут оказаться и люди с высшими образованиями, и бывшие руководители – такая судьба. Это может коснуться каждого из нас, и наша выставка – прямое напоминание об этом», – подчеркнул фотограф.

За время работы выставки в ее пространстве будут проходить сеансы документальных фильмов. Зрителями первого показа стали гости вернисажа, в числе которых был и мэр Казани Ильсур Метшин. Тогда же был проведен аукцион фотоэкспонатов для поддержки благотворительной организации «Приюта человека».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Этот аукцион не про искусство в целом – про кормление людей. Искусство в данном случае – это лишь повод или, точнее, средство. Культура аукционов у нас в городе вообще не сильно развита. Но хорошо бы уже начать привыкать к культуре помощи, которая сейчас пока субкультура: не все помогают, не все тратят на помощь свои воскресенья, не все готовы отдавать деньги, но и не все задаются вопросом, туда ли идут деньги или не туда, лишь бы не отдавать. У нас нет привычки отдавать, но мы хотим, чтобы это стало культурой», – пояснил Артур Назаров.





Выкупленные на аукционе лоты (семь фотографий выставки) на время выставки останутся в экспозиции, один покупатель сразу же передал свою покупку в собрание Музея ИЗО Татарстана. Кроме того, жертвовать посетители выставки весь период ее работы смогут по QR-коду в экспозиции.