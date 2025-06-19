От статуса звезды в бездну. Спасет ли Дамир Жафяров свою карьеру в «Нефтехимике»

«Нефтехимик» и Дамир Жафяров вот-вот объявят о заключении контракта и это очевидно последний шанс для форварда спасти свою карьеру в КХЛ. Путь от звезды «Торпедо» и лидера СКА до разочарования в безнадежном «Барысе» он прошел уже к 31 году, и если не зацепится за возможность, то это конец карьеры. «ТИ-Спорт» вспоминает, каким был путь форварда.





фото: hcbarys.kz

«Нефтехимик» нередко реанимировал карьеры хоккеистам. Получится ли у Жафярова?

Сейчас Жафярову только 31 год – самый сок для карьеры хоккеиста. Но уже на этот момент есть большие сомнения, что хоккеист не закончился. «Нефтехимик» сильно рискует, забирая форварда к себе. Впрочем, местное руководство умеет быстро расставаться с хоккеистами, которые не заиграли.

Но с другой стороны, именно в Нижнекамске получали второе дыхание для своих карьер многие хоккеисты. Из последних заметных примеров: здесь вновь вернулся на ведущие роли сначала Эмиль Галимов, а потом его брат Ансель. Классный качественный скачек совершил Вячеслав Лещенко, который никак не мог закрепиться в командах калибра «Спартака» и «Ак Барса». Получил еще один шанс Наиль Якупов, чья карьера шла ко дну после «Авангарда».

Фото: hcbarys.kz

Получится ли повторить этот путь Дамиру Жафярову? Зарплата в Нижнекамске у него будет скромной – около 20 миллионов рублей. Если он хочет, чтобы в его карьере еще были большие команды и серьезные контракты, в Нижнекамске он будет обязан доставать из себя все ресурсы, которые у него были четыре-пять лет назад. Неудача в Нижнекамске будет означать конец карьеры в КХЛ.

Жафяров шел к статусу звезды КХЛ

Карьера Дамира Жафярова – классический пример, когда талантливый хоккеист в следствие разных факторов так и не сумел раскрыть свой потенциал, хотя все шансы для этого имел.

После «выстрела» в МХЛ в составе «Кузнецких медведей» а потом и новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ Дамир Жафяров получил первый большой шанс – его заметил и пригласил ЦСКА. Но дольше, чем на один сезон там не задержался. Нападающему вновь пришлось ехать на Восток – сначала в «Сибирь», а потом и в дальневосточный «Адмирал». Вот тут-то форвард наконец-то стал показывать себя как настоящий лидер, умеющий брать на себя инициативу и ответственность. Во Владивостоке он провел полтора года, а ко второму сезону в 35 играх набрал 15 (8+7) очков и был приглашен в «Торпедо». Естественно хоккеист согласился – родная Москва совсем рядом, а Дэвид Немировски видел в нем потенциал и одну из ведущих ролей.

Дамир классно стартовал в Нижнем, пройдя путь от молодого и перспективного до местной звезды. За четыре сезона, проведенных в нижегородской команде, Жафяров ни разу не набирал менее 30 очков за регулярку.

А последние два сезона в «Торпедо» у Дамира были пиковыми в его карьере. Он набирал 61 (21+40) очко за 58 матчей регулярки в сезоне 2020/2021. Год спустя в 47 играх нападающий записал на свой счет 45 (18+27) баллов. Нападающий был системообразующим хоккеистом атакующей модели игры Дэвида Немировски.

Понятно, что после такого бурного роста хоккеист хотел нового уровня. В «Торпедо» он своего потолка достиг, а нижегородская команда дальше чем первый раунд плей-офф не рассчитывала. В итоге, хоккеист с удовольствием принял приглашение от СКА, подписав с питерцами двухлетний контракт в мае 2022 года. Уже тогда ходили слухи, что хоккеист выбирал между «Ак Барсом» и СКА, но сделал выбор в пользу последних.

Фото: ska.ru

Неизвестно, знал ли Дамир о своей роли в питерской команде, но в итоге сказки в Питере не вышло. Из статуса приглашенной звезды и любимца Романа Ротенберга форвард постепенно стал превращаться в рядового хоккеиста. Хотя, сезон в СКА нельзя назвать провальным для нападающего. В 63 матчах он набрал очень приличные 44 (16+28) очков. Но, как это часто бывает, Ротенберг быстро охладел к хоккеисту после неудачи в плей-офф и вновь принялся перестраивать состав СКА уже с новыми лидерами.

Казанский кошмар и омское разочарование

Когда «Ак Барс» подписывал Дамира Жафярова летом 2023 года, приобретение подавалось как главный трансфер Марата Валиуллина, сумевшего забрать-таки хоккеиста, которого хотел видеть в Казани уже давно.

Его активно использовали в маркетинговой работе казанского клуба. Он представлял «Ак Барс» на фестивале «Вкусная Казань» и активно снимался в роликах для клубных соцсетей. Например, озвучивал на татарском языке хоккейную терминологию. Сам хоккеист даже потеснился в зарплате и вместо 80 миллионов, которые получал в СКА он переподписал контракт на 60 чтобы играть в «Ак Барсе», за который, мол, болел с детства.

В своем первом летнем матче с альметьевским «Нефтяником» он вышел в звене с Александром Радуловым и даже отметился голом. Все указывало на красивую историю успеха. Но реальность оказалась другой.

С началом регулярного чемпионата 2023/2024 Дамир тоже получил место сначала в первой тройке, а потом в топ-6, но дела не шли ни с кем из партнеров. Его пробовали и с Радуловым, и с Евгением Свечниковым. Но шайбы так и не шли. К концу сентября терпение Зинэтулы Билялетдинова начало подходить к концу и Жафяров плотно присел в запас.

Стало очевидно, что игрок совсем не подходит под систему игры Билла. Параллельно росло и недовольство Жафярова своим положением в «Ак Барсе». А генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин уже намекал на готовность к расставанию с хоккеистом.

Фото: ak-bars.ru

«Пока мы не хотим делать резких движений, но ситуация в любой момент может поменяться довольно быстро», – приводит слова Валиуллина «Чемпионат».

Тягучая история Жафярова и интригой «заиграет или не заиграет» получила завершение в декабре, перед самым дедлайном. Марат Валиуллин сумел провести тройной обмен между «Ак Барсом», «Металлургом» и «Авангардом». Жафяров отправился в «Авангард», а казанцы получили Семена Кошелева. Уезжал хоккеист при удручающей статистике – 2 (1+1) очка в 16 матчах.

Сам хоккеист после ухода заявил, что не хочет вспоминать казанский, который для него закончился. Однако, перейдя в «Авангард», Дамир выдал в целом неплохой не сказать, что выдающийся отрезок. Он стабильно появлялся во втором звене, но за 25 матчей забросил лишь 4 шайбы и отдал 11 передач. Омичи продлевать хоккеиста не стали, так что Жафяров и на этот раз уехал с чувством обиды, в чем признавался позже в СМИ.

После топ-клубов Жафяров «вошел не в ту дверь»

После неудачи в «Ак Барсе» и решении «Авангарда» не продлевать хоккеиста ходили разговоры о возвращении хоккеиста в «Торпедо», где у него все получалось отлично. Место для перезагрузки карьеры – лучше не придумать. В Нижнем подтверждали, что хотят видеть у себя хоккеиста.

«Мы все это время оставались на связи с Жафяровым, следили за его карьерой, воспринимаем его в определенной степени как нижегородца, помня про его рекорд в 61 очко. Мы сделали предложение Дамиру, дальше все зависит от того, какой карьерный путь он выберет. Есть моменты по его роли в команде, она будет другой, потому что сам клуб вырос и всех надежд только на Жафярова уже не будет. Что к лучшему. В то же время я уверен, что с нынешними исполнителями и нынешней нашей молодежью Дамир смог бы вернуть себя лучшего», – рассказывал тогдашний генменеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Судя по всему, такие условия Жафярова и его агента Шуми Бабаева не устроили. Последний, кстати, периодически влезает в дела хоккеиста и поднимает пену при любом удобном случае. Это не пошло ему на пользу ни в Казани, ни в Омске.

В итоге вместо Нижнего Новгорода Дамир оказался в Астане, где условия изначально выглядели предпочтительнее. Во-первых, «Барыс» собирал «на бумаге» очень мощный состав с легионерами калибра Уила Бутчера, Натана Болье и Майкла Маклауда. Ко всему прочему, переходил сюда и Антон Бурдасов. Во-вторых, его звал и лично Дэвид Немировски, у которого хоккеист провел свои золотые годы. Ну и стадион в столице Астаны с зарплатой решили.

Фото: hcbarys.kz

Как показало время, выбор для хоккеиста оказался максимально неверным. «Барыс» развалился с самого начала сезона. Дэвид Немировски был отправлен в отставку уже по итогам сентября. Игра не шла не только у Жафярова, но и у всей команды, включая представительных иностранцев.

После этого поменялось руководство «Барыса», которое приняло решение распустить всех легионеров и делать ставку на казахстанцев и россиян. Казалось, вот он шанс для Жафярова взять лидерские качества без большой конкуренции. Однако, и здесь ничего не задалось. По итогам регулярного сезона «Барыс» стал худшей командой на Востоке и во всей Континентальной лиге. А Дамир Жафяров вновь отметился лишь одной заброшенной шайбой за 27 (1+4) игр.