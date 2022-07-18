От создания сайтов до IT-стартапа: чему учат детей в Компьютерной академии?

Компьютерная академия «ТОР» приглашает всех желающих на день открытых дверей, где подробно расскажут об особенностях обучения.

Фото предоставлено Компьютерной академией Top

Компьютерная академия «ТОР» открывает набор на программу компьютерного образования для детей, которая вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве. Представленная на саммите детская программа «Малая компьютерная академия» получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».

Дети любознательны и быстро схватывают все новое. Не нужно бояться, что увлечение компьютером отнимет детство. Напротив, нужно помочь ребенку глубже вникнуть в цифровой мир, особенно если ему это интересно. Тем более что в Компьютерной академии процесс обучения построен не так, как в школе или институте. Нет скучных лекций, конспектов и зубрежки. Минимум теории и очень много практики. Ребенок познает сложные явления в игре.

C 7 лет дети учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна, робототехнике и многим другим направлениям. Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем. Если юный айтишник любит решать логические задачи и с легкостью строит алгоритмы — ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.

Фото предоставлено Компьютерной академией Top



В течение обучения в Малой компьютерной академии дети перестают уделять внимание компьютерным играм, как это было раньше. Повышается успеваемость в школе, так как дети учатся не только разбираться в информационных технологиях, но также использовать их в жизни.

Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками, и задача академии — максимально раскрыть потенциал каждого студента, найти способности и развивать таланты.

В субботу, 23 июля, в 12.00 состоится бесплатный мастер класс «Создание персонажа игры Roblox». В этот день для детей будет организовано увлекательное занятие по созданию своей компьютерной игры, а для родителей — презентация по программам и графикам обучения.

Фото предоставлено Компьютерной академией Top

Компьютерная академия «ТОР» — это лидер в сфере IT-образования для взрослых и детей.

А пока лето в самом разгаре, на базе академии организован городской летний IT-лагерь — прекрасная возможность провести лето с пользой и прекрасно отдохнуть!

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 937 588 9579 или через форму на сайте.