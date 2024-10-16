От солдатского братства до дружбы на всю жизнь: мужчина обрел верного друга на СВО

В зоне СВО боец из Татарстана Алексей Садков нашёл среди обломков маленького щеночка, который впоследствии стал ему настоящим другом. История, ставшая символом дружбы и преданности, несмотря на все преграды, – в репортаже «Татар-информа».

Алексей Садков родом из Кукмора. У него есть жена и двое дочек-близняшек. Мужчина отслужил на передовой СВО, но из-за полученного серьезного ранения его отправили на прохождение длительного лечения в госпиталь.

«Это было только моим решением – пойти защищать Родину. Жене я первое время о своих мыслях не говорил, она узнала, что я ухожу на фронт за три дня до моего отъезда. Переживала, конечно, разозлилась, порвала мой паспорт, прося остаться. Но мое желание исполнить свой долг оказалось сильнее всех сомнений. Оставил жену и двух дочек дома, пообещал, что вернусь героем» - поделился Алексей Садков

На передовой линии Алексей нашел маленького щенка, который бродил среди руин голодный и испуганный. Мужчина забрал животное себе. Вместе с товарищами по оружию они стали ухаживать за новоиспеченным другом, и вскоре щенок стал настоящим талисманом их батальона.

«Щеночка я нашел около пункта временной дислокации. Он бродил далеко от всех, вероятно, был очень напуган. На вид ему было месяца три, не больше. Даже не знаю, что заставило меня взять его себе, тем более в такой опасной обстановке, просто, взглянув на него первый раз, возникло какое-то тепло на душе, я сразу понял, что должен о нём позаботиться» - рассказал Алексей о первой встрече с щенком.

Назвали собачку Паштетом. Кличку дали в честь консервов, которыми солдаты кормили щенка. Со временем питомец подрастал и стал заслуженным членом солдатской команды. Относились к нему все с душой, обучали командам, тренировали как настоящего бойца и героя.

Однако служба с хвостатым другом продлилась недолго. Спустя несколько недель в ходе выполнения очередного задания Алексей Садков подорвался на мине. Его немедленно госпитализировали, нога серьёзно пострадала. Военные хирурги провели ряд операций, пытаясь спасти ногу, однако ее пришлось ампутировать. Госпитализация стала неотъемлемой частью его жизни: недавно мужчину привезли в Подмосковье. Мужчина признался, что несмотря на все трудности, которые ему предстояло пережить, мысли и переживания о собаке его не покидали, он переживал за него и скучал.

Через некоторое время товарищи сообщили Алексею, что щенок повсюду его ищет, вынюхивает запах пропавшего хозяина, скучает.

«Солдаты заботились о щенке, но все понимали, что это была моя собака, что это был мой четвероногий друг. Честно признаться, я и сам по нему скучал, лежа в больнице один, я с улыбкой вспоминал, как я тренировал его, как мы играли и, если можно так сказать, поддерживали друг друга. Я убежден, что собака – это настоящий и самый верный друг для человека, на него можно положиться, особенно в такие непростые времена, когда, казалось бы, эмоции излишне. Я рассказал о своих переживаниях насчет Паштета жене, и как я приятно удивился, когда она предложила забрать собаку к нам, в нашу семью. Честно, я думал она будет против, потому что у нас уже дома живет кошка, да и собачка уже подросла. К нашему счастью, все произошло наилучшим образом, и Паштет сейчас – член нашей семьи», – с улыбкой рассказал мужчина.

Неравнодушные волонтеры, помогавшие солдатам на службе, организованно помогли перевозу собаки в семью Алексея. Состояние ожидания стало невыносимым, и наконец настал тот день, когда он увидел своего друга.

Кадры того трогательного момента, когда мужчина и щенок вновь встретились, запечатлены на видео. Это зрелище наполняет слезами радости: как Паштет, прыгая от счастья, бросается в объятия своего хозяина, а на лице мужчины появляется бесконечная улыбка и слезы на глазах.

«Мои дочки очень уж подружились с собакой, играют, любятся, ждут моего возвращения. Девочки рады, что у нас появился новый член семьи с такой необычной историей», – добавил Алексей

История необычной дружбы Алексея Садкова и собачки по кличке Паштет демонстрирует милосердие наших героев к братьям нашим меньшим. Несмотря на суровость, способность проявлять человечность в таких ситуациях – это настоящий героизм. По сей день собака откликается на милую кличку, заставляя Алексея вспоминать моменты их верной службы.