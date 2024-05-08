«От соцреализма к новой духовности»: в Институте языка обсудили татарскую военную прозу

В Институте языка, искусства и литературы им. Ибрагимова провели круглый стол на тему «Великая Отечественная война через призму татарской литературы и публицистики». Спикеры обсудили татарских и башкирских писателей-фронтовиков, их роль в формировании послевоенной религиозности.

Доктор филологических наук, старший научный сотрудник ИЯЛИ АН РТ Дания Загидуллина рассказала об образе мусульманского мира в военной прозе Амирхана Еники. Остальные участники конференции рассказали о творчестве Гарифа Ахунова, Хасана Сарьяна, Мирсая Амира и Габдуллы Гали.

Послевоенную татарскую литературу связывают с религиозным возрождением. По словам Дании Загидуллиной, исследований на эту тему пока нет.

«С этой точки зрения мы еще не рассматривали татарскую литературу, поэтому это новая для нас тема. Надеемся, что открытое обсуждение даст нам импульс для будущих исследований», – пояснила она.

Доктор филологических наук, заведующий отделом литературы ИЯЛИ АН РТ Альфат Закирзянов в своем докладе говорил о Хай Вахите и ограничениях, которые накладывает религия на художественные произведения.

«В плане религии сегодня не существует внешней цензуры для писателя, но есть внутренняя», – считает Закирзянов.

Религиозность – это нравственность. Писатель, который обращается к теме нравственной красоты, не вызовет отвращения, уверен он. При этом нравственность не обязательно означает веру в бога, так как, например, атеизм — тоже часть современного литературного процесса.

Любые изменения всегда имеют дело с нарушением канонов. Возрождение религиозности в послевоенном творчестве татарских писателей стало своеобразной деконструкцией устоявшегося в то время соцреализма.

Для тех же целей — сохранение культуры татарской литературы и обход ограничений соцреализма — поэт Муса Джалиль использовал темы национального фольклора.

Круглый стол проводился в рамках конференции «Татары – участники и ветераны Великой Отечественной войны и процессы реисламизации (вторая половина XX века)». Мероприятие организовано Академией наук РТ, Общественной палатой РТ и Духовным управлением мусульман РТ ко Дню Победы.