От Смоленска до Приморья: 11,6 млн рублей направлены на лечение тяжелобольных детей

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

По итогам первого полугодия 2025 года оказана помощь 25 тяжелобольным детям, проживающим в разных уголках страны. Собранные средства в размере 11,6 млн рублей были адресованы ведущим лечебным учреждениям РФ для проведения сложных хирургических операций и восстановительной терапии. Это благое дело стало возможным благодаря фонду «Линия жизни» при поддержке благотворительного проекта «Конфетка доброты» и в партнерстве с торговой сетью «Пятёрочка».

История каждого ребенка уникальна. Но объединяет их одно – необходимость в дорогостоящей и жизненно важной медицинской помощи, когда счет ведется на минуты.

Второклассник Марсель из Оренбурга – сегодня это веселый, отзывчивый, любознательный и очень открытый ребенок. Но ровно девять лет назад родные вместе с врачами боролись за его жизнь. В 2016 году у мальчика диагностировали опухоль в основании черепа. Он проходил химиотерапию в течение 79 недель, затем несколько рецидивов и снова лечение. Чтобы остановить рост глиомы, медики из детской городской больницы №1 в Казани рекомендовали протонную лучевую терапию. Выход найден, но цена свыше 3 млн рублей. Финансовую поддержку в полном объеме оказал проект.

Сделать жизнь более полноценной проект старается и для 13-летней Дарьи из Новороссийска, с детства страдающей ДЦП. Каждый день – это борьба за результат. Высококвалифицированную помощь девочка получает в московском Научно-практическом центре детской психоневрологии. Здесь врачи грамотно разрабатывают для ребенка комплекс реабилитационной программы. У подростка значительно улучшилась подвижность руки. Сейчас она старательно пытается передвигаться дома с помощью ходунков, но главная цель – встать на ноги.

Восьмилетняя Ксюша смущается, когда фотографируется со своими медалями и кубками за участие в бальных танцах, –еще в младенчестве на лице девочки появился меланоформный невус – кожное новообразование, отличающееся по цвету и структуре от остальной кожи. Время шло, и пятно увеличивалось. В родном Ижевске вместе с мамой она обращалась к дерматологам и онкологам, но каких-либо решений, как и квот, для дочери не находилось. И только Российская детская клиническая больница имени Н.И. Пирогова в Москве предложила эффективную методику лечения, которая оказалась семье не по карману. Руку помощи протянул проект «Конфетка доброты» – ребенку уже провели 8 процедур, невус стал менее выраженным.

Помочь детям с редкими заболеваниями может любой человек: пять рублей с каждой покупки перечисляется в благотворительный фонд «Линия жизни» на нужды подопечных.

«У каждого ребенка есть простые и понятные желания: заниматься любимым хобби, играть в школьном театре, ходить в секции, играть с друзьями, но также есть большие мечты и цели – стать путешественником, увидеть море, победить в соревновании. И многие ребята, к сожалению, лишены возможности прожить свое детство – обычно самое беззаботное и счастливое время – полноценно, с радостью и задором. Поэтому нет ничего важнее, чем проявить человечность и протянуть руку помощи ребенку, когда на кону стоит его жизнь. Малый вклад каждого нашего покупателя – это большой шаг на сложном пути к выздоровлению тяжелобольных детей по всей России», – комментирует Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Социальный проект «Конфетка доброты» стартовал в 2014 году и стал символом поддержки маленьких россиян. За 10 лет удалось собрать 132,5 млн рублей. Эти средства позволили 312 детям пройти 311 курсов лечения и сложных генетических исследований.