От смерти к воскрешению: Госоркестр РТ дал свою премьеру Второй симфонии Густава Малера

В минувшие выходные для Казани случилось поистине историческое событие – Государственный академический симфонический оркестр РТ под управлением маэстро Александра Сладковского впервые в своей истории исполнил Вторую симфонию Густава Малера.

Александр Сладковский: «Я волнуюсь так, словно это мой первый концерт в этом зале. Будет невероятно тяжело охватить всю партитуру, но я думаю, нашим слушателям понравится»

Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Это была моя мечта»

Появление в репертуаре оркестра сочинений Малера не случайно – на многочисленных интервью сам Сладковский признавал свою особую любовь и трепет перед титанической фигурой в музыкальном мире.

«Это была моя мечта, цель. Еще на пятом-шестом году своей работы с оркестром я обозначил, что коллектив создается для того, чтобы он мог исполнять сочинения такого масштаба. Сегодня мы творчески к этому готовы», – отметил Александр Сладковский.

Общаясь с журналистами перед концертом, маэстро то и дело потирал руки, намереваясь немедленно выйти на сцену. Азарт, огонь и блеск в глазах – радость предвкушения приближающегося выступления.

«Я волнуюсь так, словно это мой первый концерт в этом зале. Будет невероятно тяжело охватить всю партитуру, но я думаю, нашим слушателям понравится», – признался главный дирижер оркестра.

Воплотить мечту Госоркестра РТ в этот вечер помогли ведущие солистки Большого театра – Анна Аглатова (сопрано) и Агунда Кулаева (меццо-сопрано). Выстраивал дополнительный смысловой пласт Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» под управлением Льва Конторовича.

Воплотить мечту Госоркестра РТ в этот вечер помогли ведущие солистки Большого театра – Анна Аглатова (сопрано) и Агунда Кулаева (меццо-сопрано) Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Приятно, что я могу высказаться здесь от лица Богоматери»

Масштаб предстоящего события предчувствовали и казанские меломаны. Зал полон, места сложно найти даже на ступенях балкона, как это бывало еще во времена допандемийного периода в приезд музыкантов и коллективов с мировым именем. Все взгляды устремлены на сцену.

Казалось, что скоро в Большом концертном зале имени Сайдашева развернется масштабное театральное действие. И да, так оно и случилось.

Только вместо актеров – выразительная разработка лейтмотивов, а вместо сценических коллизий – душевные метания главного героя симфонии. Блестяще выстроенная драматургия симфонии заставила задержать дыхание всего зала на полтора часа.

«Все симфонии Малера связаны между собой и тесно переплетены с его непростой судьбой. Все это есть в музыке, это сложно не заметить. Во Второй симфонии Малер хоронит героя Первой. Это весьма метафорично», – сказал сам Сладковский.

Маэстро сделал из Второй симфонии остросюжетный триллер с выпуклой фактурой, яркими контрастами, которые то и дело заставляли зрителей вжаться в свои кресла. Драма вселенского масштаба – такое мог совершить оркестр мировой величины.

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Казалось, что солистам будет сложно прорезать звук через столь плотную партитуру, но солистке Большого театра Анне Аглатовой это не потребовалось.

Она взяла другим – божественной красотой человеческого голоса, светом, наполнившим весь зал и увлекшим за собой хор, ведущим к пресловутому катарсису.

«Малер доверил сопрано тяжелый, но тем интересный текст. Хоровая партия не смогла бы донести этого так, как солист. И мне приятно, что я могу высказаться здесь от лица Богоматери, сказать о важном без чьего-либо влияния», – признается сама солистка.

Агунда Кулаева же по характеру была ближе к оркестру. Своей партией она усиливала общий нерв и накал.

Пройдя вместе с музыкантами весь путь от смерти до воскрешения, зрители искупали исполнителей продолжателями аплодисментами. Около 15 минут зал не смолкал. Но биса никто не ждал – в этот вечер все было сказано. Все остальное было бы излишним.

Оркестр не оставляет надежду записать все симфонии австрийского композитора. Уже на следующий сезон запланирована премьера Третьей симфонии Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Для записи нужны силы, средства и ресурсы»

Интересно, что буквально месяц назад случилась премьера Седьмой симфонии Малера. До того коллектив уже освоил фактически все симфонии композитора, кроме Третьей и Десятой. Кажется, что все идет к записи очередного бокс-сета. Однако давать такие заявления Александр Сладковский не торопится.

«Для записи нужны силы, средства и ресурсы. Одномоментно собрать такую мощную команду непросто», – комментирует художественный руководитель оркестра.

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Играет в этом роль и уход из России лейбла Sony Classical. Однако оркестр не оставляет надежду записать все симфонии австрийского композитора. Уже на следующий сезон запланирована премьера Третьей симфонии.

А пока Госоркестр РТ направляется в Москву. 1 февраля ГАСО РТ и Александр Сладковский исполнят Вторую симфонию Малера на сцене Концертного зала им. П. Чайковского в рамках собственного Абонемента № 17 в Московской государственной академической филармонии. Концерт будет посвящен памяти Мариса Янсонса.