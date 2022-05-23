«От смерти и инвалидности спасет диспансеризация»: врачи РТ о болезнях сердца после Covid

Коронавирусная инфекция сказывается на сердце и сосудах, причем тяжелые осложнения могут развиться и через полгода после выздоровления. Врачи подчеркивают: опасность грозит не только пожилым, но и молодым трудоспособным татарстанцам. Спасти могут только профилактические осмотры, даже когда нет никаких явных симптомов болезни.

Коронавирусная инфекция сказывается на сердце и сосудах, причем тяжелые осложнения могут развиться и через полгода после выздоровления

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Осложнения на сердце и сосуды могут появиться и через год после Covid-19

Одно из самых серьезных осложнений от коронавируса – патологии сердечно-сосудистой системы. Их спектр весьма широк, а проявиться они могут даже спустя год после перенесенного заболевания.

«Говорят, что осложнения обычно встречаются у возрастных пациентов, – это не так. Мы видим достаточное количество и молодых пациентов. Совершенно ошибочно предполагать, что осложнения дебютируют и проявляются в период острого инкубационного процесса или в период госпитализации. К сожалению, проявиться патология может и в постковидный период», – отмечает главный кардиолог РТ Зульфия Ким.

По ее словам, от 5 до 10% новых сердечно-сосудистых заболеваний проявляются в период 3-6 месяцев после перенесенного заболевания.

«Самым распространенным проявлением осложнения ковида является новая артериальная гипертония. Что нужно в этом случае делать? Никакого самолечения, никакой надежды, что это само пройдет. В любом случае нужно обратиться к врачу», – отметила кардиолог.

Зульфия Ким: «Совершенно ошибочно предполагать, что осложнения дебютируют и проявляются в период острого инкубационного процесса или в период госпитализации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, пациенты с осложнениями делятся на две группы. Первая – это те люди, у которых уже были сердечно-сосудистые патологии.

«На фоне коронавирусной инфекции эта патология дестабилизируется. Выходя из состояния стабильности, несмотря на регулярный, привычный прием привычных препаратов в привычных дозах, часть клинических заболеваний становится трудноконтролируемой, трудноуправляемой», – объяснила Зульфия Ким.

Вторая группа пациентов – это здоровые люди, то есть те, у кого ранее не было сердечно-сосудистых патологий, но развились осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Мы не исключаем роста заболеваемости, насторожены должны быть не только представители здравоохранения, но и сами пациенты. Поскольку от их отношения к собственному здоровью сейчас зависят прогнозы в перспективе», – заключила кардиолог.

Чтобы жители Татарстана не строили никаких иллюзий, врач-кардиолог рассказала, что самому молодому ее пациенту, умершему от тяжелолого осложнения после коронавирусной инфекции на сердечно-сосудистую систему, было всего 22 года.

«Опасные осложнения после Covid выявит только диспансеризация»

Чтобы быть уверенным, что выздоровление идет по плану и никаких скрытых патологий у человека нет, всем, кто переболел ковидом, необходимо в обязательном порядке пройти углубленную диспансеризацию, отмечает главный врач поликлиники №7 Казани Ольга Багданова.

Ольга Багданова: «То, что приводит к большой заболеваемости, инвалидизации и смертности, обычно скрывается или появляется только через определенный промежуток времени» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К сожалению, в первую очередь к участковому терапевту обращаются те люди, у которых возникли визуальные осложнения. Чаще всего это выпадение волос, эмоциональная лабильность, плохой сон. Но от этих осложнений никто не умирал. А вот то, что приводит к большой заболеваемости, инвалидизации и смертности, обычно скрывается или появляется только через определенный промежуток времени», – отметила врач.

Возникнуть такие осложнения могут через два месяца, полгода и даже через год после перенесенного заболевания. Причем патологии проявляются не только у тех, кто перенес ковид в тяжелой форме, но и среди тех, кто практически не заметил болезнь.

«Для того чтобы на ранней стадии выявить осложнения, в любом первичном медицинском звене сейчас проходит углубленная диспансеризация. Пройти ее должны все, но в первую очередь те, кто имеет сопутствующие заболевания: онкологию, сахарный диабет и болезни системы кровообращения», – подчеркнула Багданова.

Один анализ крови может спасти жизнь

Провести чек-ап организма можно в любой поликлинике по прикреплению. Диспансеризация для пациентов проходит в несколько этапов: анкетирование, лабораторная диагностика, процедура измерения сатурации, тест с 6-минутной ходьбой. В случае выявления отклонений от норм по результатам этих исследований человека направляют на дополнительную диагностику.

Однако, отмечает врач, жители республики с неохотой приходят на диспансеризацию. Чаще всего процедуру пропускает работающая молодежь в возрасте до 40 лет, ссылаясь на занятость.

Провести чек-ап организма можно в любой поликлинике по прикреплению Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам главного кардиолога Министерства здравоохранения РТ Зульфии Ким, в ее практике недавно был случай, когда у вполне молодого мужчины обнаружили тромбы. Никаких симптомов у него не было, врачи обратили внимание лишь на повышение одного из показателей крови и отправили его на УЗИ. Благодаря этому мужчину удалось спасти, его экстренно прооперировали.

К слову, именно анализ крови на этот показатель, который спас пациента кардиологов, делается всем во время углубленной диспансеризации.

Кабинеты отделений профилактики работают в районных поликлиниках с понедельника по пятницу до 20.00, а также в субботу, подчеркнула Ольга Багданова.

«Штиль обманчив»

Заболеваемость ковидом в мире за неделю выросла практически в два раза. С 15 по 21 мая было зарегистрировано 5,7 млн случаев заражения, что на 70% больше, чем неделей ранее. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«К сожалению, за семь дней во всем мире мы потеряли порядка 25 тысяч человек от ковида. Это больше, чем показатели за предыдущую неделю, на 134%», – отметил врач.

Заболеваемость ковидом в мире за неделю выросла практически в два раза. С 15 по 21 мая было зарегистрировано 5,7 млн случаев заражения, что на 70% больше, чем неделей ранее Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Жаворонкова, больше всего заболевающих в абсолютных числах в США. Высок уровень заражения и среди европейских стран. В Германии фиксируется по 50 тысяч новых заражений в сутки, во Франции и Италии – по 30 тысяч, в Испании – около 20 тысяч.

«В России тоже интересная тенденция. Число подтвержденных случаев за неделю хоть и находится на низком уровне, но впервые с февраля превысило показатели предыдущих семи дней. Будет ли тенденция нарастать или это одномоментный всплеск – время покажет», – поделился спикер.

Он подчеркнул, что болезнь никуда не уходит. Врачи продолжают диагностировать и лечить это опасное заболевание, в республике до сих пор развернуты койки, есть тяжелые случаи и даже летальные исходы.

«Это говорит о том, что тот штиль, который сегодня позиционируется как в СМИ, так и в бытовых условиях среди жителей, может быть ложным, обманчивым. Никакой самоуспокоенности у системы здравоохранения быть не может, поэтому ее не может быть и у жителей», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения РТ.

Он рассказал, что в настоящее время распространяется подвид омикрон-штамма Covid-19 – BA.2. В числе его симптомов: инкубационный период 2-3 дня, лихорадка и кашель, а также слабость, насморк, иногда потеря обоняния и расстройство кишечника.

Владимир Жаворонков: «Роспотребнадзор не исключает активизации на территории страны ковида осенью этого года. Необходимо в любой момент готовиться к повышению заболеваемости» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Роспотребнадзор не исключает активизации на территории страны ковида осенью этого года. Необходимо в любой момент готовиться к повышению заболеваемости. А повышение автоматически означает увеличение тяжелых форм болезни. От тяжелых форм предупреждает только вакцинация», – заключил Жаворонков.