От Слуцкого до Дзагоева: главные разочарования и открытия «Рубина» в первой части сезона

После первой части чемпионата «Рубин» под руководством Слуцкого и Уткульбаева занимает 3-е место, которое все еще не дает путевки в РПЛ. Казанцы с сильнейшим составом в Первой лиге проводят скомканный сезон. А в команде, как подобает, нашлись как неожиданные открытия, так и откровенные разочарования. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».

О влиянии Слуцкого после официального перехода в клуб заявлял чуть ли не каждый летний новичок, но реализоваться на поле смогли лишь единицы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Слуцкий – главное разочарование «Рубина»

Безусловно, главным разочарованием казанского клуба в летне-осенней части сезона стала фигура главного тренера. Леонид Слуцкий, собравший в летнее трансферное окно отличную «банду» по меркам Первой лиги, не смог справиться с футболистами, которых сам же по телефону уговаривал перейти в «Рубин».

«Очень важно, что Леонид Викторович является тренером “Рубина”. Его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Все быстро случилось. Слуцкий позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было», – говорил после своего перехода в «Рубин» Алан Дзагоев.

О влиянии Слуцкого после официального перехода в клуб заявлял чуть ли не каждый летний новичок, но реализоваться на поле смогли лишь единицы. Сам же наставник, для которого изначальный состав выглядел предметом для «доминирования», ближе к перерыву предсказуемо сменил риторику на «Какая у нас звездная команда? Мы что, Мбаппе купили?».

С другой стороны, то наследие и тот материал, что достался Юрию Уткульбаеву, – исключительная заслуга Слуцкого. Не факт, что если бы еще летом «Рубином» руководил менее именитый тренер, в Казани еще на полсезона задержались бы игроки, оставшиеся еще со времен Премьер-лиги. Увы, это все, за что стоит сказать спасибо Слуцкому в этом сезоне. Остальная его работа – сплошное разочарование.

В качестве этакого box-to-box, на позиции которого Дзагоев появлялся в этом сезоне чаще всего, он был не так хорош Фото: rubin-kazan.ru

Дзагоев не тянет на роль лидера

Провалы футболистов, безусловно, стоит рассматривать под призмой плохой работы тренера, а в случае с Аланом Дзагоевым влияние Слуцкого на его игру самое что ни на есть большое. Но ведь никто не отменял характер и индивидуальное мастерство. Дзагоев, несмотря на свой послужной список, после перехода в «Рубин» лидером не стал.

За 12 матчей Алан записал на свой счет два гола и две голевые передачи, половину из которых заработал уже под руководством Уткульбаева. Хорошие показатели на фоне других центров полузащиты. Однако и спрос с Алана отнюдь не тот, что и с Александра Зотова.

В качестве этакого box-to-box, на позиции которого Дзагоев появлялся в этом сезоне чаще всего, он был не так хорош. Атакующие действия превалировали над оборонительными: хорошие показатели точных передач в штрафную (72%) и успешного дриблинга (75%), но всего 35% выигранных единоборств и меньше одного успешного отбора мяча за матч. Возможно, если сменить позицию на более атакующую, то Дзагоев заиграет новыми красками. Пока же он явно тянет на игрока старта, но совсем не тянет на роль лидера.

В этом сезоне Александр Беленов принял участие всего в четырех матчах и пропустил в них 7 голов Фото: rubin-kazan.ru

Странный трансфер Беленова

Подписание Александра Беленова еще на стадии слухов выглядело как очень странная история. Учитывая, что именно по этой причине «Рубин» лишился более молодого Никиты Медведева. Так, 36-летнего голкипера брали еще и под основного вратаря команды Юрия Дюпина. Если хитрый план казанцев состоял в том, чтобы навести смуту в «Уфе» и избавить принципиального соперника от топового, по его меркам, вратаря, то план удался. Башкирский клуб сейчас идет в зоне вылета.

В этом сезоне Александр принял участие всего в четырех матчах и пропустил в них 7 голов. А в роковом матче Кубка России в Ульяновске «Рубин» проиграл, в том числе и из-за неуверенной игры Беленова, который зевнул сразу два гола из-за пределов штрафной.

Камиль Муллин не выигрывает единоборства, не отдает ключевые передачи, мало бьет и совсем не идет в дриблинг Фото: rubin-kazan.ru

«Сказали бы, что вернусь в «Рубин», сам бы не поверил»

Камиль Муллин, пожалуй, с отрывом худший игрок «Рубина» в этом сезоне. Но вряд ли винить в этом стоит самого форварда. Вопросы, прежде всего, надо задавать тем, кто решился летом на такое «усиление». Последние несколько сезонов футболист провел в составе «Ротора», который в прошлом году вылетел во Вторую лигу. Но даже в Волгограде Муллин не был лидером и в среднем ограничивался 3-6 голами за сезон.

«Если бы мне сказали после того, как у меня закончился контракт с «Ротором», что я вернусь в Казань, не поверил бы», – говорил сам футболист в интервью «ТИ-Спорт».

На летних сборах Камиль был неплох, но в сезоне у него все получалось из рук вон плохо. И речь не только о нуле в графе «забитые мячи». Так, статистический портал Instat считает Муллина предпоследним игроком в лиге на своей позиции. Он не выигрывает единоборства, не отдает ключевые передачи, мало бьет и совсем не идет в дриблинг. Вероятно, зимой чуть ли не единственному татарину в основном составе могут указать на дверь.

Играя на позиции защитника, Кабутов умудрился стать лучшим бомбардиром «Рубина» в первой части сезона по системе «гол + пас» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Защитник – лучший бомбардир команды

Перейдем к открытиям. Примечательно, что, несмотря на насыщенную трансферную кампанию, лидерами «Рубина» в этом сезоне стали те, кто остался с командой после вылета из Премьер-лиги. Исключение – Дмитрий Кабутов. Правый защитник казанцев хоть и не заслуживает особого уважения у части болельщиков за свои прямые высказывания, но не отметить его продуктивность на поле нельзя.

Формально, играя на позиции защитника, Кабутов умудрился стать лучшим бомбардиром «Рубина» в первой части сезона по системе «гол + пас». На счету латераля 5 голов и 5 результативных передач. К слову, большинство ассистов Кабутову пришло за счет навесов в штрафную площадь, и здесь, наверное, нужно отметить игровую стилистику «Рубина» при Слуцком, когда большинство атак сводилось к странным навесам, а Кабутов исполнял таких за игру штук по десять.

С другой стороны, футболист преуспел и в голах, и в дриблинге за счет своей активной игры в нападении. В защите Дмитрий играет не без помарок, но на это можно закрыть глаза. Особенно когда лучший бомбардир твоей команды – крайний защитник.

Илья выкладывался по полной и за эти полгода лишь подтвердил свой уровень. Вряд ли кто-то удивится, если он уйдет на повышение из «Рубина» уже этой зимой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самошников подтвердил свой уровень

Есть еще один крайний защитник, которого и вовсе можно считать лучшим игроком «Рубина» по итогам первой части сезона. В активе Ильи Самошникова не так много результативных действий, как, например, у его партнера по противоположному флангу обороны, но влияния на игру оттого он совершает не меньше.

Статистические порталы считают Самошникова одним из лучших футболистов лиги, а также называют лидером сразу в ряде показателей: выигранные единоборства и количество отборов (оба – 2-е место), количество совершаемых обводок (3-е место). Как видно, Илья одинаково хорош как в защите, так и в нападении.

В этом смысле такая игра от Самошникова в Первой лиге – открытие. Иной футболист сборной России, которым интересуются топ-клубы РПЛ, не стал бы даже стараться, дабы не получить травму на ровном месте в столь жестком и тяжелом чемпионате. Илья же выкладывался по полной и за эти полгода лишь подтвердил свой уровень. Вряд ли кто-то удивится, если он уйдет на повышение из «Рубина» уже этой зимой.

Лисакович с 8 забитыми мячами сейчас является лучшим голеадором «Рубина» в первой части сезона, а недавно болельщики казанского клуба и вовсе выбрали его лучшим игроком этой осени Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лисакович – лучший игрок осени

К когорте открытий можно приписать и выступление Виталия Лисаковича. После незабитого пенальти в матче с «Уфой» и вылета из Премьер-лиги на белорусского форварда обрушился шквал критики, а его агент то и дело намекал на возможный уход Виталия из клуба. Однако, несмотря на весь бэкграунд, Лисакович остался в «Рубине».

Вероятно, он испытывал вину за вылет команды и хотел доказать, что все это случайность, а возможно, желающих приобрести белоруса так и не оказалось. Так или иначе, Лисакович с 8 забитыми мячами сейчас является лучшим голеадором «Рубина» в первой части сезона, а недавно болельщики казанского клуба выбрали его лучшим игроком этой осени. В голосовании Лисакович опередил и Самошникова, и Кабутова.

Азат Кашапов

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru