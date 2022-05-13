От слов к делу: ТАТПРОФ поддержит проекты импортозамещения

12 мая ТАТПРОФ запустил программу развития бизнеса ТАТПРОФ-СТАРТ. Компания окажет всестороннюю помощь молодым предприятиям и начинающим бизнесменам, работающим в сфере производства продукции из алюминиевого профиля. При этом эксперты готовы рассмотреть проекты из смежных сфер.

Интересные идеи не останутся без внимания

На поддержку компании ТАТПРОФ могут рассчитывать бизнесмены, предлагающие решение проблемы импортозамещения.

«Мы запускаем проект по поиску предпринимателей, которые используют или планируют использовать в своей деятельности алюминий. Особое внимание обратим на предприятия, работающие с алюминиевым профилем, – рассказал заместитель генерального директора по инновациям компании ТАТПРОФ Евгений Рачков. – Но я бы хотел отметить, что здесь мы выступаем в роли небольшого венчурного фонда. Если участники программы предложат идеи, не связанные напрямую с алюминием, мы также готовы их рассмотреть».

Прежде всего, ТАТПРОФ интересуют проекты, имеющие отношение к строительству, автомобилестроению, нефтяной промышленности, производству мебели и быстровозводимых конструкций.

«Конечно, в алюминиевой отрасли наступил непростой период. Однако именно сейчас – лучшее время для открытия бизнеса, – заявил спикер. – Рынок полностью переформатируется. Импорт у нас уходит – должны рождаться новые производства».

Наиболее важно, по мнению спикера, чтобы импорт, который шел из Европы, не был замещен Китаем и Индией, а нашел реализацию внутри нашей страны.

Особая забота – молодым предпринимателям

ТАТПРОФ готов поддержать не только действующих, но и будущих предпринимателей. Молодым коммерсантам помогут решить все насущные вопросы, которые возникают на старте собственного дела.

«Отбором идей займутся ведущие маркетологи, производственники и финансисты нашей компании, – пояснил Рачков. – Определять лучших будут по трем параметрам, к которым относятся стратегическая перспективность, технологическая возможность производства и предполагаемые финансовые результаты».

В число мер поддержки войдут инвестиционное финансирование проекта, предоставление производственных площадей и оборудования.

«Но это не самое главное. То, что мы предлагаем, – это наш колоссальный опыт на рынке алюминия и в строительной сфере, – отметил Рачков. – У нас работают первоклассные специалисты и в маркетинге, и в финансах. Они готовы поделиться своими знаниями и помочь молодым предпринимателям избежать многих ошибок, которые возникают на первоначальном этапе бизнеса».

Проект всероссийского масштаба

Ожидается, что к проекту присоединятся институты развития, бизнес-ассоциации, а также дистрибьюторы.

«Если предпринимателю интересно наше предложение, он может зайти на сайт tatprof.ru, где содержится вся информация о проекте, – рассказал Рачков. – Потенциальный участник должен заполнить регистрационную форму. А наша экспертная группа даст первоначальную оценку заявленному проекту».

Для претендентов организуют онлайн- и офлайн-встречи с представителями компании. Затем подготовят предложение по стандартизированной форме. Следующим этапом станет доработка идей вместе со специалистами ТАТПРОФ.

Реализация проекта затронет все регионы России. Прежде всего, специалисты рассмотрят идеи, представленные компаниями из Татарстана, в котором находится производство ТАТПРОФ. Также особое внимание будет уделяться предложениям от бизнесменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов и Нижегородской области. Итоги проекта планируют подвести уже в августе.

Строительство жилья как драйвер развития

Евгений Рачков кратко проанализировал современное состояние алюминиевой отрасли.

«Наблюдается существенное сокращение как импорта, так и экспорта, – заявил спикер. – Если раньше мы продавали на внешние рынки около 30% своей продукции, то сегодня приостановили работу в этом направлении. Отмечу, что ТАТПРОФ сотрудничал с 17 странами, включая европейские».

Еще одна актуальная тенденция – усиление волатильности цены на алюминий.

«В прошлом году к аналогичному периоду алюминий вырос на 30%, а к январю этого года – на 18%, – пояснил Рачков. – Однако в марте произошло знаковое событие: РУСАЛ решил отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это дает надежду на определенную стабильность».

В целом в 2021 году ТАТПРОФ показал положительную динамику. Свою роль сыграл всплеск отложенного спроса после коронавируса, уверен Рачков: «Мы выросли практически в 2 раза, если смотреть в рублевом отношении. Оборот компании составил порядка 18 млрд рублей».

В 2022 году ситуация отличается нестабильностью. Тем не менее игроки строительного рынка уверены, что финансирование проектов строительства жилой недвижимости продолжится на прежнем уровне.

«А мы работаем в основном с жилищным строительством, которое является, прямо или косвенно, госзаказом, – пояснил спикер. – Снижения объемов до конца года не планируем».

Основными драйверами роста потребления алюминиевого проката, по мнению Рачкова, служат национальный проект «Жилье и городская среда» и устойчивое развитие российского автомобилестроения. Не менее перспективно использование алюминия в энергетике. Пластичный и легкий металл можно рассматривать в качестве возобновляемого энергоносителя.

Гордость Татарстана

Частная компания ТАТПРОФ, основанная в 1990 году, – крупнейший в России производитель алюминиевых профилей методом экструзии, создатель самых продаваемых в нашей стране архитектурных систем «ТАТПРОФ» и «СОКОЛ». Изготавливает различные профили для строительства, автомобильной и легкой промышленности, сельского хозяйства. Входит в топ-100 крупнейших предприятий Татарстана и поставляет свою продукции более чем 1,5 тысячи компаний по всей России. Производство базируется в Набережных Челнах, штат сотрудников насчитывает 600 специалистов.

«Мы выпускаем порядка 10 тысяч видов профиля, – рассказал Евгений Рачков. – Основные потребители – это строители, компании, занимающиеся изготовлением фасадов, окон, дверей. Нашу продукцию можно увидеть в любом помещении. Также в числе наших партнеров – предприятия, которые специализируются на выпуске товаров народного потребления, например лестниц и стремянок. Сотрудничаем мы и с промышленными компаниями, работающими в сфере АПК, энергетики и нефтепереработки. Наш профиль используют при изготовлении радиаторов, теплиц и резервуаров для хранения нефти».

К слову, по итогам 2021 года объемы производства ТАТПРОФ составили более 50 тысяч тонн. На сегодняшний день предприятие занимает 20% всего российского рынка алюминиевых профилей.

Среди самых грандиозных архитектурных объектов, в создании которых принимал участие ТАТПРОФ, – Университет Иннополис, Приморский океанариум во Владивостоке, Московский бизнес-центр «Сириус Парк», Национальная библиотека Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова, футбольный стадион «Солидарность Самара Арена» и сочинский Дворец спорта «Большой».

«В прошлом году мы запустили вертикальную линию полимерно-порошковой покраски алюминиевого профиля мощностью до 1 млн кв. м в месяц, – сообщил Рачков. – Самая современная и большая линия, которая есть на сегодняшний день в Европе. Кроме того, недавно начали развивать новое направление GreenAl. Подразделение производит конечную продукцию из алюминиевого профиля. Например, на базе нашего профиля мы разработали систему для грибных ферм. Можно сказать, что около 70% шампиньонов, которые выращиваются в России, растут благодаря конструкциям, произведенным на нашем предприятии».

В планах компании – строительство литейного производства и автоматизированного склада.

Фотографии предоставлены пресс-службой ТАТПРОФ