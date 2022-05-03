От серьезности к банальным вещам: Нацбиблиотека РТ приглашает на лекцию о поп-арте

Нацбиблиотека Татарстана организует цикл лекций, посвященных направлениям искусства XX века. Ближайшим «измом», который рассмотрят на ее площадке, станет поп-арт, говорится в календаре событий.

6 мая гостям библиотеки расскажут о том, как художники, оставив серьезность и отвлеченность абстрактного экспрессионизма, ушли к, казалось бы, банальным вещам. Их начали интересовать магазинные вывески, герои комиксов, дизайн товаров и обратная сторона потребления.

Как сообщили в Нацбиблиотеке, лекция затронет поп-арт в Америке и Великобритании. Специалисты расскажут об развитии направления в каждой из стран, а также укажут на сходства и отличия каждой ветки.

Начало мероприятия в 19.00. Билет можно приобрести по ссылке.