«От сердца к сердцу»: в Лениногорском районе прошел концерт в поддержку бойцов СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В сельском клубе Тимяшево Лениногорского района состоялся патриотический концерт «Поем о Родине», посвященный бойцам СВО, памяти героев прошлых поколений и всем, кто сегодня поддерживает фронт в тылу. Мероприятие объединило жителей села, волонтеров группы «Сети для фронта. Тимяшево» и гостей из Черемшанского района.

С творческой программой выступил народный вокальный ансамбль «Ивушки» под руководством Агриппины Рыбаковой. Как рассказала она сама, приглашение принять участие в концерте было принято с особым теплом.

«С Региной Сергеевой, директором тимяшевского клуба, я знакома еще со студенческих лет, мы продолжаем дружить, поэтому с удовольствием откликнулась на предложение выступить для местных жителей и волонтеров», – поделилась Агриппина Рыбакова.

Сельчане радушно встретили артистов, появившихся на сцене в чувашских национальных костюмах. Многослойные наряды с богатой вышивкой, серебряными украшениями и орнаментами, символизирующими жизнь и плодородие, стали отдельным украшением вечера. Руководитель ансамбля пояснила, что традиционный костюм состоит из белой длинной рубахи, вышитого кафтана, головного убора и массивных украшений, которые испокон веков служили оберегами.

Открывая концерт, ведущая Агриппина Рыбакова обратилась к зрителям со словами: «Сегодня мы посвящаем наше творчество бойцам СВО и нашим доблестным предкам, чьи храбрые сердца защитили священную землю от врагов. Эта победа стала символом несгибаемого характера нашего народа. Связь времен и поколений придает особый смысл нашему мероприятию».

Эту мысль продолжила вторая ведущая концерта Лилия Хакимова, подчеркнув, что ежедневный подвиг бойцов на передовой невозможен без поддержки тыла – матерей, семей, волонтеров и всех неравнодушных людей. По ее словам, песни становятся голосом сердца, помогают сохранить духовную связь и укрепляют веру в Победу.

Со сцены прозвучали песни «Поем о России!», «Жить, так жить», «Край родной», «Молитва», «Мой милый, если бы не было войны», «Катюша» и другие. Многие строки отзывались в сердцах слушателей особой болью. В зале невозможно было сдержать слез: специальная военная операция коснулась и жителей Тимяшево – у кого-то родные сегодня на передовой, кто-то потерял близких.

Не скрывала эмоций и директор сельского клуба Регина Сергеева. Ее родной брат Алик 16 июня 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и отправился защищать Родину. 10 сентября этого года боец с позывным Лекарь ушел на боевое задание и вскоре был признан без вести пропавшим.

Теплые слова благодарности прозвучали в адрес зрителей и от гостей праздника. После выступления певец Ринат Гарифуллин поблагодарил тимяшевцев за живое общение и искреннюю поддержку, пожелав каждому дому света, тепла и добра.

Глава сельского поселения Халида Сулейманова от имени односельчан выразила признательность ансамблю «Ивушки» за подаренный праздник. Она отметила, что вдохновленные концертом волонтеры уже готовятся к отправке очередного гуманитарного груза на передовую: мастерицы продолжают плести маскировочные сети, изготавливать травяные сборы и другие необходимые бойцам вещи.

В этот день погода испытывала артистов и волонтеров на прочность: разыгралась настоящая пурга, дороги заметало за считанные минуты. Но ни ненастье, ни дальний путь не стали преградой для гостей из Черемшанского района. Они приехали поддержать своих единомышленников – волонтеров группы «Сети для фронта. Тимяшево».

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.