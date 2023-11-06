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«От сердца к сердцу»: учителя из Мензелинского района приготовили для бойцов СВО чак-чак
Жители Мензелинского района Татарстана присоединились к поддержке бойцов спецоперации. Руководитель муниципального образования Айдар Салахов в своих соцсетях рассказал, как множество неравнодушных людей помогают фронту, госпиталям, участникам, ветеранам СВО.
Коллектив Урусовской школы с главой Урусовского сельского поселения Ильмирой Аксюковой приготовили чак-чак для отправки мобилизованным землякам под девизом «От сердца к сердцу».
«Мы и в дальнейшем планируем организовывать такие важные мероприятия. Все, кто участвуют в этом благом деле, являются ярким примером истинного служения обществу. Это вызывает настоящую гордость за наших мензелинских людей», — написал он.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: телеграм-канал Айдара Салахова.
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