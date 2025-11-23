«От сердца – к сердцу»: Комитет семей воинов Отечества РТ подвел итоги трехлетней работы

В Казани Комитет семей воинов Отечества РТ подвел итоги своей работы за три года, а также показал семьям участников СВО спектакль под названием «Следующим был 1941…».

«Хочу поблагодарить всех, кто пришел разделить с нами этот день. Три года пронеслись незаметно, но они были полны тревог и переживаний. Мы, как и вы, дорогие семьи, сами являемся членами семей участников СВО. Мы много работаем над оказанием помощи с юридическими вопросами. Проводим приемы, выезжаем в районы, встречаемся там с людьми. Особенно приятно видеть, когда удается кому-то помочь и поддержать. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы оказать поддержку и помощь», – рассказала руководитель татарстанского КСВО Ангелина Галимова.

Комитет семей воинов Отечества РТ за три года собрал более 150 тонн гуманитарного груза, передал несколько автомобилей УАЗ в зону СВО, а также медикаментов на более чем 1,5 млн рублей. В составе передаваемых грузов были FPV-дроны, радиостанции и наборы сухого армейского душа.

«Все результаты нашей работы вы видите в социальных сетях, мы всегда предлагаем свою помощь и оказываем поддержку семьям участников СВО», – дополнила Ангелина Галимова.

За три года работы комитета более двух тысяч взрослых и детей из семей участников СВО посетили 67 различных культурно-массовых мероприятий, среди которых было несколько цирков и этапы гран-при по фигурному катанию. После официальной части зрителям показали спектакль «Следующим был 1941…».

В конце вечера жены участников СВО записали своих детей на Новогоднюю елку КСВО РТ – «В ожидании чуда».