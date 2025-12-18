«От сердца к сердцу»: из Татарстана отправили новогодний гуманитарный груз бойцам СВО

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Волонтеры со всего Татарстана подготовили и отправили очередную партию гуманитарной помощи из Набережных Челнов для военнослужащих республики, находящихся в зоне специальной военной операции. В преддверии Нового года бойцов ждут не только необходимые вещи, но и теплые, по-настоящему домашние подарки.

Очередной гуманитарный груз формировали по принципу «с миру по нитке». В его сборе приняли участие Союз военнослужащих и ветеранов войск правопорядка Республики Татарстан совместно с Союзом «Братство ветеранов боевых действий» при поддержке волонтерских движений.

Как рассказал руководитель районного подразделения РО МРОО «Братство ветеранов боевых действий» по Набережным Челнам и Тукаевскому району Камиль Ганиев, направления доставки выбраны не случайно.

Помощь отправляется в Луганскую, Донецкую и Херсонскую области – туда, где сегодня несут службу бойцы из Татарстана. Все коробки промаркированы лентами по направлениям, чтобы каждая посылка дошла до своего адресата.

В формировании груза участвовали волонтеры из Актанышского, Азнакаевского, Муслюмовского, Тукаевского районов и Набережных Челнов – всего около 15 волонтерских групп.

По словам волонтера группы «Тепло души» Илизы Гильмяровой, раньше помощь отправляли небольшими партиями, а сейчас удалось объединить усилия и сформировать груз весом около восьми тонн. В преддверии Нового года волонтеры надеются, что тепло их заботы дойдет до бойцов и напомнит им о доме.

Каждая вещь в посылках подбиралась строго по запросам военнослужащих. В составе груза – колеса, медикаменты, блиндажные и окопные свечи, маскировочные сети для зимне-осеннего периода, генераторы, стиральные машины. К празднику бойцов ждет и особый сюрприз – холодильник, заполненный мясными продуктами.

Председатель РОО «Союз войск правопорядка» по РТ Ринат Мирзаянов отмечает: особое внимание уделили тому, что особенно важно в зимних условиях, а также вещам, которые создают ощущение домашнего уюта.

Для заместителя председателя Союза по волонтерской работе Гулины Иделбаевой эта помощь имеет и личный смысл. Ее родной брат был участником СВО и погиб от полученного ранения.

Несмотря на боль утраты, она продолжает волонтерскую работу с первых дней спецоперации, благодарит всех, кто помогает – кто средствами, кто своим трудом. Волонтеры плетут сети, делают мази, окопные свечи, собирают домашние чаи, которые бойцы особенно просят присылать.

В сборе гуманитарной помощи участвовали и дети. На свои карманные деньги они покупали чай и сладости, рисовали открытки, писали письма со словами поддержки и веры в Победу.

Волонтеры признаются: за это время они стали одной большой семьей. По словам Натальи Удальцовой, волонтера центра «Мы вместе», на отправке груза царила особая, теплая атмосфера. Люди из разных районов собрались вместе, чтобы поддержать бойцов, согревались чаем из самовара между погрузками и верили, что Победа будет совсем скоро.

К бойцам гуманитарный груз доставит волонтер с позывным Хан, который ездит в зону СВО с декабря 2022 года. Он отмечает: для военнослужащих такие посылки – это не просто вещи, а живая весточка из дома, тепло и поддержка, которые особенно остро ощущаются при расставании.

Волонтеры уверены: груз, собранный общими усилиями, согреет бойцов в новогодние праздники и напомнит, что дома их ждут, в них верят и за них молятся.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

