От сдержанного Ивича до скандальных Федотова и Черчесова. Кто теперь возглавит «Спартак»

Увольнение Станковича сюрпризом не стало – специалист сам уже давно напрашивался на отставку, после чего напрямую заявил, что устал и ждет решения. Но за время сомнений серба руководство «Спартака» так и не решилось, кого хочет видеть на посту главного тренера. «ТИ-Спорт» разбирает всех кандидатов, взвешивает «за» и «против».





Фото коллажа: villarrealcf.es / fckrasnodar.ru / pfc-cska.com / fc-akhmat.ru

«Спартак» не делает резких движений, поскольку достойных кандидатов пока нет

Единственный вопрос, почему с расставание с Деяном Станковичем так долго тянули имеет простой ответ – не было достойных кандидатур для замены. В «Спартаке» приняли решение не делать резких движений, а дали завершить первую половину чемпионата Вадиму Романову.

Это говорит о том, что по-настоящему достойных кандидатур в высоких кабинетах «Лукойка» и «Спартака» так и не нашли.

Романов остается на позиции и.о главного тренера как-раз до тех пор, пока «Спартак» не найдет нового наставника. При этом «Спартак» на данный момент не рассматривает вариант, при котором он будет готовить команду ко второй части чемпионата.

Почему Луис Гарсия не доехал до Москвы?

В какой-то момент в «Спартаке», казалось, уже определились с заменой строптивому Деяну Станковичу, который к тому моменту уже стал утомлять своими постоянными скандалами и конфликтами с судьями.

В «Спартаке» в пору моды РПЛ на тренеров-легионеров тоже нашли еще одно испанца, готового ехать в Россию и работать в Премьер-лиге. Им оказался Луис Гарсия, которого нашел лично спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао.

У руководства «Спартака» была даже видеоконференция с Гарсией, во время которой он пообещал выучить английский. Но как выяснилось, никому вариант с Гарсией кроме самого Кахигао не зашел.

Других членов руководства оттолкнула оборонительная модель игры испанца и отсутствие серьезных успехов. Он не работал в больших клубах, никогда не брал трофеи и в основном сотрудничал с испанскими середняками. Сначала он тренировал «Эльче» из Сегунды, правда через полгода его уже уволили, после чего опустился третью лигу Испании. После чего с «Леванте» ему удалось вернуться из «Сегунды» в Ла Лигу на второй сезон, но дальше никаких титулов естественно не выигрывал – ни с «Леванте», ни с «Хетафе».

Фото: villarrealcf.es

Все это настораживало руководителей «красно-белых». Ко всему прочему, по словам некоторых источников, в какой-то момент Гарсия запросил больше денег.

Вариант с Гарсией не отметен полностью, но сейчас все указывает на то, что Кахигао так и не удалось продавить своего кандидата в «Спартак».

Владимир Ивич. Почему бы не дать еще один шанс в РПЛ?

Зато у другого лагеря руководства «Спартака» была идея-фикс пригласить бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича, с которым «быки» удачно шли по сезону, но был уволен по странным причинам и при не менее странных обстоятельствах. К моменту своего увольнения «быки» шли на втором месте в РПЛ, при одном очке отставания от «Зенита».

Балканский специалист уже хороши изучил российский чемпионат и реалии, долго вникать ему не придется. Соотечественник Станковича, кстати, тоже далеко не авантюрист, который исповедует романтический атакующий футбол, хоть и назвать его «Краснодар» оборонительным было точно нельзя.

Он сумел поймать оптимальный баланс между не слишком скучным футболом и результатом. Вот только Сергею Галицкому не угодил – очевидно, что владелец «Краснодара» не терпит тренеров, которые не показывают ультра-атакующий футбол. Такое может не зайти и болельщикам «Спартака», которые пусть и не требуют романцевских «кружев», стеночек и забеганий, но точно хотят видеть нацеленность на ворота в течение 90 минут игры.

Фото: fckrasnodar.ru

Ко всему прочему, Ивич сейчас работает в чемпионате Арабских Эмиратов, в команде «Аль-Айне», и вытянуть его оттуда будет крайне сложно. Завлечь еврокубками не получится по понятным причинам. Так что остается предлагать что-то кроме еще больших денег, чем у арабов.

Учитывая, в какой ситуации оказался «Лукойл», такой вариант может не заинтересовать руководство генерального спонсора и владельца московского клуба.

Федотов: выстрелили в «Сочи», оскандалился в ЦСКА

Известно, что агенты через людей в клубе продвигали кандидатуру бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова. Сам специалист в середине октября подобное развитие событий, естественно, не исключал.

«Сложно отвечать на такие вопросы, могу ли я представить себя в роли главного тренера «Спартака». Профессиональный тренер должен быть готов к любому вызову. Это наша жизнь. Наше стремление — добиваться результата! Наша задача — в любом клубе ставить максимальные задачи», — говорил Федотов «РИА Новостям Спорт».

Однако, у этого специалиста не самый благонадежный бэкграунд. Отработав удачно в «Сочи», Федотов получил свой шанс с большой командой, и был приглашен в ЦСКА, где отработал с 2022 по 2024 год. Под его руководством «армейцы» даже выиграли Кубок России, а в первый его сезон выиграли серебряные медали в РПЛ. Эти награды стали первыми для «армейцев» с 2018 года. Однако дальше не заладилось.

Фото: pfc-cska.com

После того, как ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с тренером в июне 2024 года, Федотов обратился в Палату по разрешению споров РФС и потребовал у московского клуба огромную неустойку за досрочное увольнение. Здесь ему отказали, и специалист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову €630 704, что примерно равно трехмесячному окладу.

Вопрос, а нужен ли такой специалист «Спартаку», учитывая не самые лучшие финансовые времена для спонсора? Так легко от Владимира Федотова не избавиться и полюбовно вопрос не решить в случае неудачи. Вероятно, именно такие огромные риски и стали стоп-фактором для руководства, когда эта кандидатура предлагалась агентами.

Станислав Черчесов: дважды в одну реку не войти?

Другой российский вариант, который обсуждается в прессе – Станислав Черчесов. Сам нынешний наставник «Ахмата» опроверг интерес к своей персоне со стороны «Спартака»

«Со мной никто из московских команд не связывался, работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься. Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был. Но сейчас 14 ноября вылетаю в Грозный, где начинаем подготовку к гостевому матчу 16-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится после паузы на игры сборных», - сказал Черчесов СЭ.

Но этот путь «Спартак» уже проходил. Станислав Черчесов уже работал с «красно-белыми» в 2007-2008 годах. Тогда тоже ничем хорошим для «красно-белых» это не закончилось.

Фото: fc-akhmat.ru

С первых дней он принялся управлять командой жестко. Черчесов ввел систему штрафов в команде. Футболист платил от 50 долларов (за оставленный вне раздевалки элемент формы) до 1500 долларов (пятиминутное опоздание на автобус перед игрой). Игрокам запретили пользоваться сотовыми в столовой и раздевалке (1000 долларов). Штрафовали и за избыточный вес. Также специалист не любил, когда футболисты выполняли упражнения с улыбкой и хорошим настроением. Он считал, что это признак несерьёзного подхода.

Что касается результатов, то поначалу «Спартак» был не плох – взяли серебряные медали. Но в 2008 году все повалилось из рук. В середине лета 2008 года «Спартак» потерпел разгромное поражение от ЦСКА со счётом 1:5, после чего лидеры «Спартака» Егор Титов и Максим Калиниченко сначала были отправлены в дубль, а затем и вовсе отправлены из команды.

13 августа 2008 года «Спартак» проиграл ещё один принципиальный матч киевскому «Динамо» со счётом 1:4 в квалификации Лиги чемпионов, что стало последней каплей – Валерий Карпин на посту гендиректора «Спартака» принял решение расстаться со специалистом.