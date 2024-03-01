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«От счастья заплакали все»: заинский боец Киямыч «неожиданно» для родных пришел в отпуск
Военнослужащие из Заинского района, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, приходят в отпуск, и это долгожданное и радостное событие для тех, кто их ждет. Многие военнослужащие любят устраивать для близких сюрприз.
Будничное утро в одной заинской семье началось как обычно — сборы в школу, на работу, в колледж, но звонок в дверь нарушил все планы — в отпуск из зоны СВО приехал муж и папа. Дома главу семьи ждут уже долгие месяцы жена, две дочери и сын.
«От неожиданного счастья заплакали все — даже младшенький, Арсений», — рассказала супруга Елена.
«Я очень рад», — произнес боец, который на передовой получил позывной Киямыч.
Дома все стены увешаны фотографиями мужа и отца. На СВО он ушел по контракту. Его решение было неожиданным для семьи, но дома его поддержали. С тех пор на стене висит и российский флаг.
Киямыч в отпуске первый раз, но о традиции знает — в Заинске бойцы приходят к волонтерам сказать спасибо за тыл и угостить тортиком. У группы волонтеров «Масксети. Заинск» уже сложился целый ритуал: каждому бойцу они вручают волонтерскую медаль. Бойца обступили со всех сторон, расспрашивают, как там на передовой, всего ли хватает. И ответ тоже по традиции: «Победа будет за нами».
Отпуск еще в самом начале, а значит, есть время побыть дома, где на плите кипит чайник, а рядом с бойцом родные лица, которые так же, как и Киямыч, ждут Победу.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Елены Хисаметдиновой.
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