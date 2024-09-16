От шаляпинских мест до расписных труб КОСа: артисты Театра Наций прогулялись по Казани

Казань театральная

«Наш маршрут для Театра Наций посвящен театральной Казани, начиная от площади Свободы, где с начала XIX века располагались разные театры и проходили театрализованные представления, через театр "Экият" и по пути посетим театр на Булаке», — рассказал Марк Шишкин.

На площади Свободы, на месте, где сейчас располагается Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, на самой заре XIX века свой публичный театр из крепостных крестьян организовал помещик Павел Есипов.

Далее группа отправилась на улицу Горького и в Лядской сад, где установлен памятник Гавриилу Державину, затем – к церкви Святой Великомученицы Варвары, где раньше начинался Сибирский тракт, по которому отправлялись в Сибирь осужденные на каторгу и ссылку.

«Меня впечатлило сосуществование двух совершенно разных культур. Рядом – православие и ислам, и они абсолютно гармонично дополняют друг друга. Время их сплело», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» актер Олег Савцов.

Затем группа побывала в Суконной слободе, где когда-то жил оперный певец Федор Шаляпин. Здесь же артисты увидели театр кукол «Экият».

«Я признаюсь, не знал, что в мире искусства, химии и физики столько выходцев из Казани. Это большое открытие», — удивился Савцов.

Миронов оценил экопостановку

От театра кукол группа отправилась по берегу Нижнего Кабана к молодежному театру «На Булаке», где его основатель Виктор Степанцов рассказал об истории его создания. Здесь в прошлом году был и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Тогда «Казаньоргсинтез» презентовал на День химика экопостановку для детей «Вдруг на маленькой планете».

«Как сказал сам основатель театра Степанцов, без интереса со стороны и фестивальной истории театру очень сложно существовать. Можно всегда оставаться авторским, но это не значит, что ты должен закрыться в себе и не видеть свет. Любой сторонний интерес, как, например, СИБУР интересуется театрами и возит их по городам своего присутствия, — это классно», — считает актер Василий Бриченко.

Степанцов неоднократно отмечал, что театр существует без внешней поддержки и каждый год «висит на волоске». Но у театра есть свой репертуар и активная труппа, а самое главное, у театра есть свой меценат — зритель.

Театральная «химия»

Затем артисты побывали на предприятии «Казаньоргсинтез». По дороге через Авиастроительный район Марк Шишкин рассказал о казанской химической промышленности – братьях Крестовниковых и их стеариново-свечном заводе, о первых продуктах «Казаньоргсинтеза» и тех, что производятся сейчас.

Артисты попробовали «снежинки» поликарбоната на ощупь

Как отметил Бриченко, к экскурсии по заводу он был настроен скептически: фенол, ацетон, полиэтилен и пиролиз — эти термины далеки от театральной жизни. Однако от увиденных масштабов «машинерии», конвейеров, факелов и цехов, где была возможность попробовать «снежинки» поликарбоната на ощупь, работники театра остались под впечатлением.

Партнерство СИБУРа и Государственного театра наций ведется с 2016 года и реализуется в рамках направления «Культура» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», объединяющей всю деятельность компании по поддержке и реализации социально значимых проектов в регионах присутствия.

«Для этого и есть искусство, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Кто-то из этих людей внутри на это откликнулся и с человеком что-то произошло. Без возможности гастролей в этом становится как будто меньше смысла. Поэтому круто, что СИБУР это делает», — заключил Бриченко.