От Рязани до Краснодара: в Казани на незаконных акциях десятками задерживают приезжих

Вахитовский и Кировский райсуды Казани рассмотрели административные дела задержанных за незаконные акции в центре города 24 и 27 февраля. Среди доставленных в суд было много студентов, что неудивительно: молодежь легче увлечь радикальными идеями. Удивительно другое: среди задержанных больше четверти приехали в Казань из других регионов РФ.

В Казань везут профессиональных пикетчиков?

Незаконные акции в Казани, направленные против спецоперации на Украине, проводились по классическим лекалам. Сначала в соцсетях и месенджерах прошли сообщения с призывами выходить на улицу. Одним из первых информацию разместил телеграм-канал «Протестная Казань», администратором которого является завсегдатай незаконных акций Андрей Бояршинов. До этого он не раз задерживался на митингах и шествиях в поддержку финансируемой из-за рубежа оппозиции.

Для пресечения возможных беспорядков сотрудниками МВД по РТ были созданы мобильные группы полицейских Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Для пресечения возможных беспорядков сотрудниками МВД по РТ были созданы мобильные группы полицейских. Впрочем, их участие в этот раз практически не понадобилось. 24 февраля к 19.00 под часами на улице Баумана собралось около 50 человек, которых представители полиции вежливо попросили разойтись по домам. Большая часть собравшихся так и поступила. Несговорчивых и непримиримых оказалось чуть более 20 человек, которых на автобусах доставили в ближайшие отделы полиции. Среди них сторонник «Открытой России» Кирилл Алехин, который пришел с плакатом «Миру – мир».

Любопытно, что среди небольшого числа задержанных сразу трое оказались иногородними. Например, Амирхан Софронов приехал протестовать из Набережных Челнов. Убежденный сторонник оппозиции, он также приехал с плакатом, на котором написал оскорбительный лозунг. Альбина Хуснутдинова приехала митинговать из Высокогорского района, а Владислав Жарков для выражения своей антиправительственной позиции прибыл в Казань аж из села Хатанга Красноярского края. При анализе данных задержанных у сотрудников правоохранительных органов возникло впечатление, что в Казань стали специально привозить профессиональных пикетчиков, чтобы показать якобы имеющееся недовольство местных жителей действиями федеральной власти.

Задержанным дают наказание от 5 тыс. рублей штрафа до 10 суток ареста

Это подозрение усилилось после повторной незаконной акции, которая прошла в центре Казани 27 февраля. Здесь после вежливой просьбы полиции разойтись по домам было задержано уже около 50 человек. Среди них шестеро студентов разных казанских вузов и профессор Высшей школы экономики Искандер Ясавеев, который является частым гостем на оппозиционных тусовках в Казани. В прошлым он не раз привлекался к административной ответственности за участие в незаконных уличных акциях.

Большая часть задержанных получила в суде наказание в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей. Шестеро решением суда арестованы на срок от 3 до 10 суток Фото: © ИА «Татар-информ»

Среди тех, кого доставили в полицию, иногородних оказалось аж 16 человек. Шестеро приехали в Казань из районов Татарстана, причем далеко не все из пригородных. Двое приехали митинговать из Альметьевска, по одному из Чистопольского, Сармановского, Спасского районов республики. Впрочем, 10 задержанных из 50 и вовсе оказались жителями других регионов России. Например, Сабина Жолтаева приехала из Челябинской области, Дамир Хазиев и Александр Трапезников – из Ульяновской области.

Доставленный в суд Георгий Волков оказался жителем Рязанской области, а его однофамилец Илья Волков – из Краснодарского края, а Олег Хамитов вообще приехал из Ханты-Мансийского автономного округа. Среди задержанных также оказались жители Удмуртии, Новосибирской области, Пермского края.

Большая часть задержанных получила в суде наказание в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей. Шестеро решением суда арестованы на срок от 3 до 10 суток, двум задержанным назначены обязательные работы на срок до 20 часов.

Широкая география приезжих в Казань на незаконную акцию едва ли является случайностью. Особенно в условиях, когда российские войска проводят спецоперацию на Украине.

К сожалению, среди подразделений российской армии есть погибшие, в том числе и наши земляки. Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня выразил соболезнования в связи с гибелью жителя Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина, исполнявшего свой воинский долг. Пример мужества, который показал наш земляк, сержант-контрактник, некоторые хотят использовать как повод для незаконных действий. В телеграм-каналах уже распространяется призыв собраться сегодня под часами на улице Баумана на очередной незаконный митинг. Интересно, сколько иногородних будет задержано в Казани на этот раз?

Фото на анонсе: Салават Камалетдинов