От руин Знарка до фаворита Востока: Билялетдинов творит чудо в «Ак Барсе» прямо сейчас

Зинэтула Билялетдинов никогда не был антикризисным тренером, но в 67 лет успешно раскрывается в этом качестве. Почему «Ак Барс» за короткое время преодолел путь от ощущения полной безнадеги до откровенного оптимизма — в материале «ТИ-Спорт».

Зинэтула Билялетдинов внешне очень легко «починил» сломанный Знарком «Ак Барс»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» лучший на Востоке КХЛ прямо сейчас

Пять побед подряд, седьмая победа в последних восьми матчах, шестое место в таблице Востока КХЛ и три очка до второго места. Таков краткий итог работы Зинэтулы Билялетдинова после возвращения на пост главного тренера «Ак Барса».

Поразительно, но первые две цифры прямо сейчас — лучший показатель среди всех команд Восточной конференции. По спортивной форме текущего периода «Ак Барс» выглядит сильнейшей командой конференции и чуть ли не главным фаворитом Востока КХЛ.

И это весьма удивительно, учитывая в каком состоянии Билялетдинов принял команду от Олега Знарка. Казалось, никто не сможет добиться кардинального преображения.

– Я думаю, что матч получился хорошим – обе команды играли на результат, много хороших вещей можно было увидеть на протяжении всего матча. Я доволен ребятами, они старались выполнять игровое задание, что очень важно для нашей нужной победы, - поделился своими мыслями после вчерашней игры Билялетдинов.

Даже по ТВ-картинке чувствовалась уверенность игроков в своих силах и тренерском задании Фото: ak-bars.ru

«Барсы» откровенно уничтожали «ястребов»

На самом же деле «Ак Барс» не по счету (скромные 2:1), а по игре тотально доминировал в игре против омского «Авангарда», который в последних матчах также на подъеме. С самого старта игры и до середины третьего периода «барсы» откровенно «уничтожали» «ястребов» на льду. Казанцы нанесли 30 бросков в створ за два периода, а у омичей всего 12-ть. Если считать броски в сторону ворот, то картина бы складывалась еще более печальная для хозяев льда.

Не хватило «Ак Барсу» лишь качественной реализации моментов. Реализуй гости хотя бы половину из них, на третий период командами выходить можно было бы не выходить. А так, казанцы в концовке матча сыграли аккуратнее с меньшей агрессией и смогли довести матч до победы со скромным счетом.

Помимо чистых игровых моментов, даже по ТВ-картинке чувствовалась уверенность игроков в своих силах и тренерском задании. Даже растранжирив тонну моментов во втором периоде, «барсы» как ни в чем не бывало довели дело до победы в заключительном периоде.

Зинэтула Билялетдинов: «Еще работы очень много. Но я вижу и считаю, что мы на правильном пути» Фото: ak-bars.ru

В чем рецепт Билла по лечению «Ак Барса»

Каким образом в столь короткий срок Зинэтуле Билялетдинову удалось изменить команду? Причем от впечатления полной безнадеги не просто до впечатления выздоровления, а до восприятия в качестве сильнейшей команды Востока КХЛ в данный период чемпионата?

Самое поразительное — это физическая подготовка. «Ак Барс», как говорят многие наши источники, провалил предсезонку со Знарком. Команда до увольнения тренера выглядела чуть ли не самой медленным коллективом во всем КХЛ. Вчера «Ак Барс» перебегал и передавил «Авангард» во всех трех периодах в условиях плотного календаря матчей. Логичные объяснения этого преображения сложно назвать Остается лишь повторять тренерское кредо Билла про честный труд.

Удивительного во взлете «Ак Барса» действительно много. Билялетдинова сложно назвать антикризисным тренером. Более того, он и к 67-ми годам и вовсе впервые оказался в такой ситуации, когда не он подбирал игроков под свою систему и не готовил команду к чемпионату летом.

Тем поразительнее, что после трехлетней паузы в тренерской деятельности Зинэтула Билялетдинов внешне очень легко «починил» сломанный Олегом Знарком «Ак Барс». Получается, его хоккей совсем не устарел, как утверждали некоторые «эксперты» и СМИ. Теперь они либо скромно молчат, либо хвалят Билялетдинова наравне со всеми. Хоккей остается все тем же, где решает сумма мастерства тренера и игроков.

Илья Сафонов отпраздновал свое выздоровление решающей шайбой в ворота «Авангарда» Фото: ak-bars.ru

Поиск оптимального состава почти завершен

Помимо всего вышеизложенного, вчерашний матч «Ак Барс» провел в таком составе, который можно считать оптимальным для команды на данный момент. Пожалуй, лишь место Даниила Журавлева в запасе может быть пересмотрено уже в ближайшей игре.

Выздоровел Илья Сафонов, Кирилл Панюков потерял место в составе. О том, что для талантливого Панюкова не будет постоянного места на льду в «Ак Барсе» мы говорим весь в сезон. По последним матчам показалось, что Билялетдинов считает иначе. Но вот, все в линии атаки здоровы — и места для Панюкова нет.

Что касается Ильи Сафонова, то он отпраздновал свое выздоровление решающей шайбой в ворота «Авангарда». Примечательно, что талантливый форвард прервал свое голевое молчание под аккомпанемент избавления от капитанской повязки в «Ак Барсе».

У Билялетдинова капитаном мог стать только Александр Радулов Фото: ak-bars.ru

Логичное решение по капитанству Радулова в «Ак Барсе»

Действительно, тяжело быть капитаном команды уровня «барсов». Об этом наша редакция также писала ранее. По исторической линии Морозов — Свитов у Билялетдинова капитаном мог стать только Александр Радулов. Сафонову же надо сосредоточить усилия на своем дальнейшем развитии.

- На сегодняшний день Саша Радулов – капитан. Илюха Сафонов еще молодой человек, и ему такая нагрузка пока сложна. И я должен его поблагодарить за тот период, когда он был капитаном. Это была непростая ситуация, но он справился, – подтвердил наши мысли после матча Зинэтула Билялетдинов.

Впереди у «Ак Барса» домашняя серия из четырех матчей подряд. В ее ходе казанцы встретятся почти со всеми клубами, которые стоят выше «барсов» в таблице Восточной конференции. В случае побед во всех этих встречах, «Ак Барс», как минимум, выйдет на третье место. Если Билялетдинов удержит игру команды хотя бы на вчерашнем уровне, то такой сценарий более чем реален.

− Думаю, этот месяц самый важный для нас, он многое решит. И в плане уверенности у ребят, и в плане расположения в турнирной таблицы. Каждая игра сейчас сопоставима с седьмой игрой плей-офф, - уверен один из лидеров «Ак Барса» Станислав Галиев.

- Ну, еще работы очень много. Но я вижу и считаю, что мы на правильном пути. Это однозначно. Есть еще вещи, которые нужно поправлять, - заключил после вчерашней победы Билялетдинов.