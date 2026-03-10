От РТ на Всероссийский конкурс по развитию городской среды направят 13 заявок

Республика Татарстан представит 13 проектов на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2026 году. Координацию и подготовку заявок традиционно курирует Институт развития городов РТ. Весь объем документации планируется сформировать до 1 июня, а имена победителей федеральная комиссия объявит в конце августа.

В текущем году республиканская команда подготовила семь совершенно новых концепций. В их число вошли:

Нижнекамск, парк «Нефтехимиков»; Бугульма, детский парк им. В. Ленина; Елабуга, Александровский сад; Бавлы, территория у Центральной районной больницы; Болгар, культурно-административный центр города – продолжение площади с прилегающей территорией школы; пгт Апастово, культурно-административный центр поселения; с. Билярск, культурно-административный центр села, ограниченный улицами Калинина и Гагарина.

Еще шесть заявок будут направлены повторно – они не победили в Конкурсе по итогам решения конкурсной комиссии в 2025 году, но в этом году команда Татарстана посмотрит на них иначе: проанализирует изменения за год, изменит подходы, поменяет некоторые решения. В числе таких проектов:

Альметьевск, территория «больничного городка»; Лениногорск, территория, окруженная улицами Крупской, Ленинградской, Шашина, Кутузова; Нурлат, улица Гиматдинова с прилегающей территорией автовокзала и железнодорожного вокзала; с. Черемшан, набережная реки Большой Черемшан; с. Новошешминск, улица Ленина, от автовокзала до улицы Солнечной с прилегающими территориями; с. Тюлячи, улица Ленина, от Центральной районной больницы до улицы Большой Нагорной.

С момента запуска конкурса в 2018 году победителями от Татарстана стали уже 55 общественных пространств. Общая сумма привлеченных из федерального бюджета средств превысила 3,9 млрд рублей. Эксперты отмечают, что конкурсные заявки представляют собой не просто планы по обновлению отдельных площадок, а комплексные стратегии развития городских территорий, рассчитанные на перспективу до пяти лет.

Процесс формирования заявок начинается с инициативы самих жителей, которые определяют наиболее нуждающиеся в преображении места. Над итоговыми документами трудится большая междисциплинарная команда, в состав которой входят архитекторы, ландшафтные дизайнеры, социологи и представители местных администраций. С прошлого года принимать участие в отборе могут не только малые города и исторические поселения, но и села, признанные опорными населенными пунктами с населением до 300 тыс. человек.