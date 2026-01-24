От риска обмена до топ-бомбардира: почему Барабанов будет лидером «Ак Барса в плей-офф

Александр Барабанов начинал регулярку в статусе разочарования. Вместо роста, пропорционального контракту, форвард перестал забивать. Ходили даже разговоры об обмене, но Александр остался в Казани и ко второй части сезона стал главным бомбардиром команды. Почему Барабанов должен стать лидером в предстоящем Кубке Гагарина - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Барабанов провалил старт сезона, ходили разговоры об обмене

Текущий регулярный чемпионат КХЛ для нападающего «Ак Барса» Александра Барабанова начался, как и у большинства игроков команды, удручающе. Он показывал катастрофически низкую результативность: лишь 2 заброшенные шайбы в 27 матчах при показателе полезности «-7». Да, при этом хоккеист компенсировал «голевой голод» своими диспетчерскими качествами — у него было 13 голевых передач, но этого было явно недостаточно, учитывая его контракт, выросший до 95 миллионов рублей. В моменте мы даже писали, что эти две шайбы оказались самыми дорогими для «Ак Барса».

Тогда в нескольких источниках даже прошла информация, будто «Ак Барс» ищет варианты для продолжения карьеры форварда. На фоне ужасного старта это выглядело вполне правдоподобно. В агентстве, представляющем интересы Барабанова, правда, быстро опровергли эту информацию.

«Информация, что «Ак Барс» рассматривает варианты расставания с Александром Барабановым, не соответствует действительности. Александр — игрок клуба, полностью вовлеченный в процесс и продолжающий выполнять свои контрактные обязательства. Никаких переговоров о расторжении или обмене не ведется. Просим представителей медиа и болельщиков опираться на проверенные источники и не распространять непроверенные сведения», — сообщили в телеграм-аккаунте агентства Winners Hockey Agency.

Сегодняшняя ситуация с Дмитрием Яшкиным похожа на осеннюю с Барабановым. Те же тяжелые 95 миллионов «лички» за сезон, которые себя не окупали. На протяжении всего межсезонья и осени «Ак Барс» испытывал серьезные трудности с пространством под потолком зарплат. Каждая попытка усилить состав упиралась в необходимость «хитрой бухгалтерии» и переподписания контрактов. Снятие с ведомости почти ста миллионов рублей кардинально облегчило бы задачу генеральному менеджеру Марату Валиуллину. Контракт игрока, впрочем, был не самым простым лотом для предложения другим командам.

Фото: ak-bars.ru

Да и принимать поспешное решение об уходе такого мастера, даже учитывая его слабый старт и гигантскую зарплату — решение не самое взвешенное. Барабанов, как правило, показывает свой уровень в решающих матчах, именно на стадии на вылет. В Казани решили подождать, и, как показал сезон — не зря.

Вторая половина сезона у именитого форварда пошла значительно интереснее

Перелом наступил в конце ноября. На фоне разговоров о его обмене Александр быстро сотворил себе классный гол в Нижнекамске в матче с «Нефтехимиком», а также отметился результативной передачей. В следующем матче забросил важнейшую шайбу в Питере, сравняв счет в игре с «Драконами» (2:2), а потом еще и добил «китайцев», реализовав победный буллит в серии.

С наступлением декабря он стал постепенно выходить из кризиса, забросив 3 шайбы и добавив к ним 7 ассистов. При этом большая часть очков приходилась на важные игры: вернувшийся лидер казанцев забивал в противостояниях с «Трактором» и «Салаватом Юлаевым».

Полноценно зацепиться за пойманную в ноябре уверенность помешала эпидемия гриппа в команде, из-за которой форвард пропустил несколько матчей, а Анвару Гатиятулину пришлось даже вызывать ближайших резервистов из «Барса» и «Ирбиса».

Фото: ak-bars.ru

Окончательное «оживление» нападающего произошло с наступлением 2026 года. Как только Александр вернулся в состав, второе звено тут же преобразилось до неузнаваемости. Он с ходу набрал 1+1 в матче с «Автомобилистом» — в первой игре года.

За восемь игр января форвард уже отметился пятью шайбами (включая два дубля в ворота «Барыса» и «Амура»). На сегодняшний момент Александр — второй бомбардир команды, он отстает всего на одно очко от лидирующего Кирилла Семенова, имея суммарный актив в 37 (13+24) баллов.

Барабанов должен взять на себя лидерскую роль в Кубке Гагарина

Очевидно, что нынешний сезон сложно назвать удачным для целого ряда нападающих «Ак Барса». Не «сыграли» приобретения Григория Денисенко и Владимира Алистрова. Артем Галимов так и не справился с ролью лидера, окончательно распрощавшись с притязаниями на звание «непонятого гения».

Так что на фоне растерявшего доверие тренерского штаба Дмитрия Яшкина именно Александр должен стать лидером команды в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.

Главный козырь Барабанова — это «липкое» владение шайбой. Благодаря низкому центру тяжести и отличной координации Александр показывает, что значит классное укрывание снаряда корпусом. В сезоне 2025/26 он входит в число лидеров КХЛ по времени владения шайбой в зоне атаки.

Еще один плюс — способность создавать пространство для партнеров. Его передачи вразрез и умение найти партнера на «чистом льду» стали визитной карточкой казанцев в нынешней регулярке.

Фото: ak-bars.ru

Дополнительным преимуществом Барабанова является его сумасшедший универсализм. Форвард и на пятаке может побороться и подправить, как в последней игре с «Салаватом Юлаевым» или в Нижнекамске. И может совершить спринтерский забег со своей половины площадки на чужую с мастерским завершением, как в гостевых матчах с «Шанхайскими Драконами» и «Амуром». Или устроить настоящий ад защитникам соперника, создавая «вихрь» в чужой зоне в одиночку. Так было, например, в домашней игре против «Трактора» в начале декабря, когда при позиционной атаке форвард сначала нанес один бросок из правого круга вбрасывания, после чего сам же поборолся, подобрал шайбу у борта, протащил ее до ворот и с неудобной руки вновь нанес бросок в упор — на этот раз голевой.

И что самое важное, 31-летний нападающий — это классический командный игрок. В интервью «ТИ-Спорту» в прошлом году он отмечал, что для него важнее не личные счеты, а общая победа. Вместо бонусов он предпочтет трофей.

«Мне важнее командное, честно. Я лучше выиграю Кубок, нежели заработаю какие-то личные бонусы. Деньги я и так зарабатываю хорошие, а от командной победы всем будет хорошо. Это то, что нас будет объединять всю жизнь — эмоции, воспоминания от побед. Оглядываясь назад, я понимаю, что именно большие победы остаются в памяти, а не какие-то забитые шайбы, передачи или личные бонусы», — говорил тогда Александр.

Способность «переступить через эго» ради общего результата — разве не этого не хватает экс-капитану, который в итоге оказался в опале.