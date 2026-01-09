От революционных мундиаля и Формулы 1 до ОИ с россиянами: главные спортивные события-2026

Насыщенный 2026 год предстоит для любителей спорта. По традиции в четный год нас ждет крупный футбольный турнир – мундиаль в США, Мексике и Канаде, а также зимняя Олимпиада. Но не только этими праймовыми событиями ограничится 2026-й. Каких еще соревнований стоит ждать в новом году – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: «Татар-информ»

Зимние Олимпийские игры: хоккейный турнир без Овечкина, российская интрига в фигурке и надежды на лыжников

Уже менее чем через месяц – с 6 по 22 февраля 2026 года – в горах близ Милана развернется зимняя Олимпиада.

Главной интригой соревнований станет дебют нового вида соревнований – ски-альпинизма, экстремальной дисциплины, требующей от спортсменов невероятной выносливости для скоростного подъема и спуска. Это смелый шаг, призванный привлечь молодую аудиторию, но он уже вызывает вопросы у любителей спорта, которые не признают подобные нововведения.

С другой стороны, Италия как организатор пока не слишком радует ни МОК, ни болельщиков. Там серьезно затянули с вводом новых спортивных объектов. Практически за месяц до начала соревнований главная ледовая арена сегодня выглядит так, будто там еще на полгода работ. В некоторых местах нет даже трибун. Это уже вызвало серьезную обеспокоенность у хоккейной общественности. К примеру, НХЛ долго размышляли, стоит ли вообще отпускать на олимпийский турнир своих хоккеистов. Тем более что и размеры льда там будут нестандартными – 60 х 26 метров, что несколько отличается от стандартов НХЛ, а это короче примерно на 0,8–1,1 метра. В Национальной хоккейной лиге уже высказывались, что это травмоопасно, так что главный хоккейный турнир четырехлетия подвис. Однако, на сегодняшний день команды уже огласили свои составы, и среди них числятся лучшие представители НХЛ у каждой из команд. Ждем первый за 12 лет (с сочинской Олимпиады 2014 года) турнир сильнейших сборных мира.

Впрочем, сильнейшие сборные с большой оговоркой. Несмотря на разговоры в кулуарах, Россия так и не получила доступ в командных видах спорта на миланскую Олимпиаду. Не поедут в Милан и Кортина-д’Ампеццо ни хоккеисты, ни керлингисты, ни другие командники. Так что олимпийские медали, завоеванные в турнире без Овечкина, Кучерова, Малкина, Панарина и Капризова – это очень сомнительная история. И наверняка сами мировые хоккеисты это прекрасно понимают.

Зато в очень ограниченном виде в Милан были допущены российские атлеты в индивидуальных видах спорта. Надежды страны во многом связаны с именами Аделии Петросян и Петра Гуменника, показавших на внутренних стартах, что готовы биться за самые высокие места.

Фото: fsrussia.ru / Алексей Парф

Если Аделия Петросян преодолеет свои внутренние страхи и покажет все, что у нее имеется в программе, то золото вполне ожидаемо. У мужчин Гуменнику будет значительно сложнее – в мужских видах доминирует Илья Малинин, которого спихнуть с пьедестала будет архисложно.

Допустили и российских саночников, скиатлонистов, фристайлеров, а также лыжников, где наши татарстанцы Савелий Коростелев и Дарья Непряева имеют шансы побороться за хорошие места. Савелий прибавляет с каждым этапом Кубка мира и может добрать к февралю отличную форму. С норвежцами за золото он вряд ли поборется – рановато, однако финишировать в тройке-пятерке ему под силу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Через две недели после завершения Олимпиады, с 6 марта, мир будет следить уже за Паралимпийскими играми, которые пройдут в Вероне.

Чемпионат мира по футболу – 2026: масштабный эксперимент или коммерческие интересы ФИФА?

Мундиаль-2026, который примут Канада, США и Мексика, станет самым масштабным в истории: впервые в нем сыграют 48 команд. Это грандиозная экспансия, открывающая путь для футбольных держав второго эшелона. Однако новый формат, при котором в плей-офф выходят 32 сборные, уже вызывал серьезные дебаты в мировой футбольной общественности.

С одной стороны, увеличение числа участников до 48 команд и проведение 104 матчей за 38 дней – это амбициозный эксперимент. Таких масштабных футбольных мероприятий не было никогда за всю историю ФИФА. Да и три страны-хозяйки – это что-то новенькое!

Еще один плюс: мы увидим сборные стран, которые будут участвовать в ЧМ впервые, и вполне вероятно, что этот мундиаль откроет новых ярких игроков, о которых никто не знал за пределами их стран. Расширение формата даст шанс заявить о себе талантам из Африки, Азии, Северной и Центральной Америки. Так, например, таким «открытием» был Хемес Родригес в 2014-м и Такефуса Кубо в 2022-м.

С другой стороны, не превратится ли групповой этап в формальность? Ведь в стадию плей-офф выйдут уже не 16, а 32 команды: по две лучшие из каждой группы (24 сборные) и 8 команд, занявших третьи места. Из-за увеличения числа участников в плей-офф в турнире появятся новая «стадия» – 1/16 финала. Всего 16 «неудачников», которых будут определять почти три недели – как будто не самое рациональное решение.

Фото: «Татар-информ»

Пока что складывается мнение, что ФИФА сделала все, чтобы заработать как можно больше денег, но забыла о самой спортивной составляющей, которая и делала мировое первенство таким особенным и долгожданным.

Еще одна серьезная проблема нового формата – риск перегруженности календаря и чрезмерной усталости игроков, что может повлиять на качество игры на финальных стадиях. Организационный вызов для трех стран также беспрецедентен.

Основным фаворитом турнира, как и на катарском чемпионате называют Францию. В основном из-за мощной линии Мбаппе, Дембеле и Дуэ. Сила команды также определяется работой тренера Дидье Дешама, который выигрывал со сборной Чемпионат мира и Лигу Наций.

Помимо командной борьбы, итоги Чемпионата мира могут привести к обновлению рекорда Мирослава Клозе – немецкого нападающего, который на четырех турнирах (2002-2014) забил 16 мячей, став лучшим бомбардиром в истории. В настоящее время к этой планке вплотную подобрались два футболиста разных поколений. Лионель Месси за свою карьеру на пяти чемпионатах мира забил 13 голов. Для аргентинского футболиста, которому на момент ЧМ-2026 исполнится 39 лет, этот турнир с высокой вероятностью станет последним. Килиан Мбаппе в свои 27 лет уже имеет в активе 12 голов, забитых на двух первенствах (2018, 2022). Французский нападающий, находящийся в пике карьеры, рассматривается как главный претендент на обновление рекорда.

Важно отметить, что турнир, который пройдет с 11 июня по 19 июля, станет настоящим испытанием для футболистов. Играть предстоит в разных климатических зонах – от тропического Майами до прохладного Ванкувера, что добавит стратегической глубины.

Еще один «вечный вопрос» предстоящего ЧМ: сможет ли кто-то остановить доминирующие сборные Европы и Южной Америки или же мы станем свидетелями триумфа новой «темной лошадки»?

Чемпионат мира по хоккею: реванш в Швейцарии и неудобные вопросы перед Играми

Пока спортивный мир с нетерпением ждет старта Олимпийских игр в Милане, хоккейная общественность готовится к не менее важному событию – чемпионату мира, который пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая 2026 года. Города Цюрих и Фрибург примут 16 лучших сборных планеты. Однако главные события развернутся не на ледовых площадках, а за кулисами, где федерациям предстоит принять судьбоносные решения.

Групповой этап обещает быть жарким, особенно в Цюрихе. Именно здесь в одной группе (А) оказались действующие чемпионы мира – сборная США, впервые с 1933 года выигравшая золото в 2025 году, и их прошлогодние соперники по финалу – хозяева-швейцарцы. Для Швейцарии это серебро стало уже четвертым за последние 12 лет, что говорит о серьезной стабильности команды этой альпийской страны. Их оборонительная мощь впечатляет: за весь турнир-2025 они пропустили всего 10 голов. Повторение прошлогоднего финала уже на групповом этапе – это уникальный случай, который превратит каждый матч в плей-офф задолго до его начала.

фото: iihf.com

Однако ключевая интрига связана не с составом игроков, а с тренерским штабом. Блестящую победу США в 2025 году аналитики единогласно связывают с работой Райана Варсофски – самого молодого тренера, приведшего сборную к золоту. Его стратегический гений часто объясняют влиянием его наставника, Майка Салливана, двукратного обладателя Кубка Стэнли.

Парадокс в том, что именно Салливан недавно был официально утвержден главным тренером той же сборной США, но уже на Олимпийские игры – 2026. Эта ситуация ставит Американскую хоккейную федерацию перед сложнейшим стратегическим выбором. Кому доверить защиту титула чемпионов мира в Швейцарии? Сохранить ли команду в руках Варсофски, доказавшего свою эффективность, или передать бразды правления Салливану в рамках долгосрочной подготовки к Олимпиаде? Этот внутренний конфликт может стать решающим фактором, который определит судьбу золотых медалей.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: генеральная репетиция ОИ без ключевых игроков

Всего за три недели до старта Олимпиады в Милане, 13 января 2026 года, британский Шеффилд станет местом проведения чемпионата Европы по фигурному катанию. Этот турнир традиционно считается финальной проверкой перед главным стартом четырехлетия, однако называть его сверхважным нельзя по одной простой причина – там не будет россиян, которые вступят в борьбу за золото на самой Олимпиаде в Италии. Россияне многие годы доминировали в европейском фигурном катании, поэтому называть этот ЧЕ полноценным очень сложно.

Этот вакуум уже привычно за последние четыре года откроет шанс для других сильнейших спортсменов Европы. В центре внимания будут фигуристы, которые представляли Россию в прошлом, но теперь выступают под другими флагами. Яркий пример – Анастасия Губанова, которая будет бороться за титул в женском одиночном катании, представляя Грузию. Именно она наряду с итальянкой Линдой-Наджей Гутманн входит в круг главных претенденток на золото.

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Среди мужчин фаворитом единодушно называют Даниэля Грассля из Италии, который уже владеет серебряной медалью чемпионата Европы. Его преимущество – опыт тренировок в знаменитой российской школе Этери Тутберидзе, что в нынешних условиях может стать его главным козырем. Турнир в Шеффилде станет важным тестом для всех: сможет ли наследие российской школы, перенесенное в международный контекст, обеспечить победу, и как изменится баланс сил в европейском фигурном катании в новую эпоху.

«Формула-1» в 2026 году: большая революция и вызов для новичков из Cadillac

Чемпионат мира «Формулы-1» в 2026 году готовится к одному из самых радикальных преобразований за последнее десятилетие. Мартовский старт в Мельбурне и финиш в Абу-Даби в декабре обрамят серию из 24 этапов, но главные события развернутся не на трассах, а в конструкторских бюро. Причиной тому введение абсолютно нового технического регламента, который обещает перевернуть сложившуюся иерархию команд.

Изменения коснутся самой сути болидов – их аэродинамики и силовых установок. Это вынудит инженеров искать принципиально новые решения, а гонщикам – заново учиться чувствовать машину. На этом фоне борьбу за титул продолжат чемпионы разных эпох: ветераны Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, действующий доминант Макс Ферстаппен и амбициозный Ландо Норрис. Их умение адаптироваться к новым реалиям станет ключевым фактором успеха. Но возможно, за счет нововведений кто-то из второго эшелона пилотом вырвется вперед?

Однако главная интрига сезона связана с дебютом новых команд, в частности проекта Cadillac. Их главный козырь – контракт на поставку одних из самых мощных двигателей от Ferrari.

Однако хоть команда и имеет мощные моторы, она создается с нуля. Несмотря на привлечение опытных инженеров и менеджеров из других коллективов F1, у Cadillac отсутствует опыт слаженной работы в рамках гонок. Это может проявиться в ошибках в стратегии, затянутых пит-стопах и проблемах с коммуникацией.

Их вызов – не просто бороться за очки, а в сжатые сроки превратиться в единый механизм, способный конкурировать в условиях высочайшего технологического прессинга. Этот эксперимент станет проверкой для всей экосистемы «королевских гонок».

Год, который определит эпоху

2026-й – это не просто календарь событий, а настоящий перекресток эпох в спорте. Мы увидим дебюты новых дисциплин, масштабные расширения форматов и революционные технические изменения. Это год, когда рекорды будут обновлены не только благодаря атлетам, но и благодаря новому видению самих соревнований. Спорт становится масштабнее, технологичнее и драматичнее, и у нас есть редкий шанс стать свидетелями самого его начала.

Автор: Кристина Иванова