От речных стругов до морских шмаков: какую роль сыграла Казань в создании флота на Каспии

Сегодня в России празднуется День ВМФ. В Казани морские корабли начали строить еще в XVII веке. Как развивалась отрасль 300 лет назад и какой вклад внес город в создание флота Каспийского моря – в материале «Татар-информа».





В преддверии Дня Военно-Морского Флота в России издание «Миллиард.Татар» провело лекцию, посвященную развитию морского кораблестроения в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«История морского кораблестроения в Казани началась в XVII веке»

В преддверии Дня Военно-Морского Флота в России издание «Миллиард.Татар» провело лекцию, посвященную развитию морского кораблестроения в Казани. Замдиректора по научной работе Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ Эльмира Амирханова рассказала, как начиналось развитие строительства морских судов в городе.

«История морского кораблестроения в Казани началась еще в XVII веке благодаря обширным лесным массивам и многовековому опыту строительства речных судов. Кроме того, поворот реки Волги давал достаточно места для размещения крупной гавани, в которой помещалось бы большое количество кораблей», – начала лекцию историк.

По ее словам, во второй половине XVII века в Казань был приглашен голландский корабельный мастер для построения морских военных судов, «могущих разъезжать по Каспийскому морю». Однако в это время в стране случилось восстание Степана Разина, и все эти корабли были сожжены.

Эльмира Амирханова рассказала, как начиналось развитие строительства морских судов в столице Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Годовой бюджет города на 13 яхт

По словам Амирхановой, ключевым моментом в истории стал указ Петра I 1697 года, в котором требовалось найти место для строительства и ремонта кораблей «под Зилантовым монастырем», то есть в устье Казанки.

В этот же год развернулось строительство первой партии кораблей, которая состояла из 13 яхт, предназначавшихся для флота России на Каспийском море. Для этого в Казань были направлены корабельные мастера, и строительство началось через считаные недели после издания указа.

Первые корабли были 17-19 метров в длину и 5 метров в ширину, что диктовалось высотой самых крупных деревьев, ведь самая нижняя часть судна – киль – изготавливалась из цельного ствола. По словам историка, в строительстве принимало участие почти 1,6 тыс. человек, а расходы на эти 13 кораблей составили по тем временам более 15 тыс. рублей, что было сравнимо с годовым бюджетом Казани.

В 1699 году эти корабли были готовы и отправлены в Астрахань. «На каждой яхте умещалось по 100 солдат», – добавила Амирханова.

Главная задача кораблей заключалась в патрулировании Волги в каспийской зоне, чтобы не было ущерба торговым судам. Для них даже был создан отдельный острог для зимовки и обслуживания этих кораблей.

Корабли для защиты Санкт-Петербурга

С началом XVIII века в городе начали строить уже более крупные корабли для прибрежной морской зоны Каспийского моря, так называемые шмаки, созданные по подобию голландских судов. Первоначальный приказ говорил о изготовлении 40 таких кораблей, а информации по второй партии не сохранилось.

Изначально корабли строили так же в устье Казанки, но уже в 1702 году место перенесли в район нынешнего Верхнего Услона. Историк предполагает, что это было сделано из-за нехватки места в казанской гавани.

По словам Амирхановой, часть построенных кораблей должна была отправиться патрулировать Волгу во время восстания Кондратия Булавина, так как основные войска России в то время были в Прибалтике. А еще пять нужно было отправить вверх по Волге через систему шлюзов, попасть в Неву и плыть в Балтийское море для обороны Петербурга.

Таким образом, планировалось усилить флот у Санкт-Петербурга, который в то время еще представлял собой крепость, а не полноценный город.

«Судьба у них была очень печальная»

Амирханова отметила, что всего до 1706 года в Казани было построено более 100 кораблей. Однако когда пришло время их отправлять, военачальник того времени забраковал 96 судов, так как они были построены «непотребно» и их нужно перестраивать. Но пять кораблей он все-таки отобрал, и они отправились вверх по течению Волги в Балтийское море.

«Судьба у них была очень печальная. Они выплыли, а так как в Европе в то время был малый ледниковый период, то для плавания времени в году было очень мало. В итоге добрались они только через 8 лет и в таком состоянии, что их тут же разобрали», – рассказала историк.

Несмотря на это, в Казани продолжали строить корабли и только до 1718 года было минимум пять заказов на военные морские и прочие суда.

Сегодня ученые продолжают изучать этот пласт истории. В казанских архивах хранятся чертежи, контракты и отчеты корабельных мастеров того времени. Все эти документы помогают понять, как именно формировалась российская судостроительная отрасль и какой эффект она оказывала на экономическую и политическую ситуацию в мире.