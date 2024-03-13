От Радулова до Войнова: кто виноват в провале «Ак Барса» и должен покинуть Казань

Александр Радулов, нападающий, 37 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Контракт капитана «Ак Барса» истекает в апреле 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате нападающий проявил себя слабо и был бледной тенью самого себя после возвращения из НХЛ. В 58 встречах Александр Радулов набрал 40 (16+24) очков. Это на 17 баллов меньше, чем в прошлом сезоне.

Существенный регресс форварда объясним разными обстоятельствами. Начиная от личных и возрастных проблем, заканчивая игровыми. Неоднократно по ходу этого сезона поднимались разговоры о том, что Радулову дискомфортно выступать под руководством Билялетдинова.

Поэтому, собственно, нападающий и не спешит сейчас подписывать новое соглашение с казанским клубом. Радулов желает сперва узнать, кто будет главным тренером в «Ак Барсе» в следующем году. А когда станет известно, тогда и примет решение – продлевать контракт или нет.

В переговорах с 37-летним нападающим руководство «барсов» также может выстраивать свою принципиальность и не идти на большие уступки. В пяти матчах против «Автомобилиста» Радулов забросил всего одну шайбу. Лидерством в раздевалке от капитана «Ак Барса» в ключевой момент сезона не пахло, а его действия на льду по большому счету не принесли положительного результата.

Финансовые аппетиты Радулова высоки, а вот его статистика по сезону не очень. Боссы казанского клуба вправе расстаться с возрастным нападающим без особых потерь как для себя, так и для команды.

Вячеслав Войнов, защитник, 34 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Откровенно слабый сезон за «Ак Барс» провел двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов. У 34-летнего защитника третья по величине зарплата в казанском клубе (75 млн рублей). И сказать, что хоккеист оправдал своим выступлением хотя бы половину от этой суммы, язык не повернется.

В 40 матчах регулярного чемпионата Войнов набрал 14 (1+13) очков. В сезоне 2022/2023 этот результат составлял 32 (11+21) балла. В текущем плей-офф на счету защитника ноль результативных действий и «минус два» по показателю полезности.

Особого внимания заслуживает игра Войнова в большинстве. В этом году она заметно ухудшилась. Низкая скорость, далеко не самая лучшая силовая борьба, вероятно, заставят задуматься руководство «Ак Барса» о расторжении соглашения с Войновым. Напомним, контракт защитника действует до конца сезона 2024/2025.

Артем Галимов, нападающий, 24 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Некогда самый талантливый молодой форвард «Ак Барса» еще до ухода Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера начал регрессировать, и процесс этот продолжается и по сей день. Имея шикарную стартовую скорость, высокий хоккейный интеллект, добротный бросок, Артем Галимов не может закрепиться в топ-6 нападающих казанского клуба.

При Билялетдинове Артем Галимов выходит или в четвертом оборонительном звене, или в паре с Сафоновым и Радуловым. А обоих сочетаниях нападающему не удается раскрыть свой потенциал. В прошедшем регулярном чемпионате у форварда 11 (5+6) очков в 51 матче.

В серии с «Автомобилистом» Галимов появлялся на льду только в двух из пяти игр. Очков хоккеист не набрал, зато заработал «минус один» по показателю полезности в первом домашнем матче (1:2).

По ходу нынешнего сезона «Ак Барс» продлил контракт с нападающим до апреля 2025 года. Руководство казанского клуба по-прежнему верит в талант Галимова и надеется, что в ближайшее время хоккеист все же сможет раскрыть его в полной мере.

Правда, верится в это с трудом. Карьера Галимова нуждается в перезагрузке, а самому форварду для поднятия духа не мешало бы сменить адрес прописки на другую команду КХЛ.

Станислав Галиев, нападающий, 32 года

Фото: © «Татар-информ»

Для Станислава Галиева регулярный чемпионат сезона КХЛ 2023/2024 стал статистически худшим за последние пять лет. В 61 матче нападающий отметился 23 (7+16) очками.

Особенно неудачной выдалась для форварда зимняя часть сезона. За декабрь, январь и февраль Галиев забил всего два гола, причем случилось это в одном матче. Под конец регулярки в игре с «Амуром» (4:2) нападающий оформил дубль.

В отношении Станислава Галиева всегда ходило мнение, что это в первую очередь кубковый хоккеист, способный взорваться голами в необходимый момент. Подобное, к примеру, случалось в «золотом» сезоне 2017/2018, в котором нападающий стал важнейшим игроком «Ак Барса» во время плей-офф.

За лидерские качества Галиева очень любил Билялетдинов и всегда ставил хоккеиста в основной состав, даже когда у него совсем не шла игра. В текущем сезоне форвард постоянно выходил в первой спецбригаде большинства, а его партнером по звену был сильнейший центральный нападающий «Ак Барса» – Кирилл Семенов.

При всем огромном доверии со стороны главного тренера ничего хорошего в сезоне у Галиева показать не получилось. Ноль очков в плей-офф против «Автомобилиста» при зарплате в 45 млн рублей.

Слабое выступление Галиева в этом сезоне отмечали даже остальные хоккеисты «Ак Барса». Один из игроков казанской команды по окончании третьего матча серии с «Автомобилистом» в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт» в Екатеринбурге признался:

«Ну если не идут у тебя дела в большинстве (про Галиева), подойди ты к главному тренеру, скажи сам: «Зинэтула Хайдярович, поставь вместо меня Барбера на большинство, не чувствую я бросок». Или же, если готов сам реабилитироваться, оставайся на тренировках дополнительно. Отрабатывай бросок, не знаю, щелкай до потери сознания».

В апреле 2024 года у Галиева завершается контракт с «Ак Барсом». С высокой долей вероятности казанцы не дадут форварду нового соглашения.

Евгений Свечников, нападающий, 27 лет

Главное разочарование сезона в «Ак Барсе» наряду с Дамиром Жафяровым. Летом 2023 года нападающий вернулся в Россию из Северной Америки. Будучи выставленным на драфт отказов от «Сан-Хосе», Свечников желал остаться в НХЛ. Однако претендентов среди заокеанских клубов, готовых забрать форварда к себе, не нашлось.

Казанская команда своевременно подсуетилась и вернула Свечникова в родные пенаты. Ожидалось, что нападающий с большим американским опытом моментально станет лидером «Ак Барса» как на льду, так и в раздевалке. Тем более что мотивация проявить себя у Свечникова должна была быть запредельная. Все-таки форварду было обидно, что к 27 годам он оказался не нужен никому в НХЛ.

«Ак Барс» подписал Свечникова на два года, и первый прошедший сезон в казанской команде получился для хоккеиста катастрофическим. Всего 31 проведенный матч в регулярке и 13 (8+5) очков за данный период. Такого результата от нападающего не могли ожидать болельщики «Ак Барса».

Осенью 2023 года Свечников оправдывал свое неудачное выступление тем, что не до конца адаптировался к российским ледовым площадкам. Далее следовали разговоры о недостаточной химии с партнерами, малом игровом времени.

В конечном итоге все свелось к тому, что за два последних зимних месяца Свечников поучаствовал только в восьми играх за «Ак Барс». Билялетдинов часто оставлял нападающего вне заявки, а если и вводил в основной состав, то максимум 13-м нападающим.

В плей-офф против «Автомобилиста» Свечников провел два заключительных матча (четвертый и пятый), отметившись парой заброшенных шайб.

Конечно, надежда на реабилитацию нападающего в следующем сезоне есть. Тем более что зарплата у Свечникова вырастет почти в два раза и будет составлять 75 млн рублей (при нынешних 40). Дополнительное финансовое поощрение и желание вернуться в хоккейную элиту – чем не лучшие способы для мотивации.

Кирилл Адамчук, защитник, 29 лет

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Третий полноценный сезон Кирилла Адамчука в «Ак Барсе» ограничился 50 матчами в регулярном чемпионате и всего двумя встречами в плей-офф.

Адамчук – один из самых противоречивых защитников казанской команды. С одной стороны, Кирилл идеально вписывался в систему Билялетдинова: оборонительный силовой хоккеист, здорово действующий у бортов, умеющий постоять за себя и товарищей. Кроме того, Адамчука всегда отличала исполнительность и беспрекословность на льду. Проще говоря, слово тренера для него – закон.

С другой стороны, нельзя не заметить, что в техническом плане Адамчук весьма ограниченный хоккеист. Периодически защитник грубо ошибается в своей зоне и довольно часто привозит ненужные удаления.

Нужно ли продлевать Адамчука на следующий сезон – вопрос спорный. Если как игрока ротации и на небольшие деньги – почему нет. На других условиях – сделка окажется скорее невыгодной и ненужной для «Ак Барса».

Кирилл Петров, нападающий, 33 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» хотел расстаться с Кириллом Петровым еще по окончании прошлого сезона. Желание казанского клуба было логичным: статистика нападающего не была сопоставима с его высокой зарплатой в 50 млн рублей.

Несмотря на интерес от минского «Динамо» летом 2023 года, которое было готово платить Петрову примерно такие же деньги за сезон, воспитанник «Ак Барса» предпочел остаться в родном клубе и пошел на понижение в зарплате в два раза.

Действующее соглашение Петрова рассчитано до апреля 2024 года с гонораром в 25 млн рублей.

В минувшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 50 матчах и набрал 15 (3+12) очков. В плей-офф на счету Петрова три встречи за «Ак Барс» и две (0+2) результативные передачи.

Поводов для предложения нового контракта Кириллу Петрову найти довольно трудно. Это весьма узкоспециализированный нападающий, замену которому найти несложно. Принимая во внимание текущее изобилие форвардов в «Ак Барсе», Петров явно продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»