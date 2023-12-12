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От Радулова до Галиева: кто главное разочарование в «Ак Барсе» и кого отправят на обмен
В чемпионате КХЛ долгожданная пауза, и для «Ак Барса», учитывая неудовлетворительные результаты команды в последнем месяце, она оказалась крайне необходимой. Кто из хоккеистов казанского клуба был особенно неубедителен и кого можно назвать главным разочарованием «барсов» в первой половине сезона – в материале «ТИ-Спорт».
Станислав Галиев – главный кандидат на обмен
Самый очевидный кандидат данного списка – Станислав Галиев. Нападающий уверенными шагами идет к званию главного разочарования сезона не только в «Ак Барсе», но и по меркам всей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За последние два месяца регулярного чемпионата (октябрь-ноябрь) Галиев забросил всего одну шайбу. Произошло это в матче с «Автомобилистом» (3:2) 30 ноября. Тогда Станислав даже шутил в одном из перерывов.
«Давно не включали песню «Ты просто космос, Стас» после моей заброшенной шайбы? Я вообще думал, что ее давно уже с диска удалили», – иронизировал над собой хоккеист.
Станислав Галиев подкупает болельщиков своей харизмой, в общении с журналистами он производит впечатление очень тактичного и приятного человека. Но, к сожалению, приятный человек – это не профессия. Все оценивается исключительно результатами выступлений.
За 35 матчей у Галиева 5 заброшенных шайб (из них четыре – в сентябре) и 6 результативных передач. К этому часу нападающий – один из явных фаворитов в «Ак Барсе» на обмен. И дело тут не только в статистике. По некоторым данным, зарплата Станислава составляет около 45 млн рублей за сезон. По кошельку и потолку зарплат казанцев это бьет довольно сильно.
Тем более на днях генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «ТИ-Спорт» заявил, что команда рассматривает приобретение новых нападающих в связи с травмой Дмитрия Яшкина. А значит, место под потолком зарплат казанцам придется освобождать. И в вопросе вероятных обменов кандидатура Галиева, скорее всего, будет обсуждаться в первую очередь.
Нападающий нерезультативен во время розыгрыша большинства. Куда-то пропал магический бросок по «девяткам». Не удается Галиеву и достичь должной химии с партнерами по звену. Дела у хоккеиста в текущем сезоне очень неважные.
Кирилл Адамчук – лидер «Ак Барса» по количеству удалений
Вторым в нашем списке главных разочарований «Ак Барса» в этом сезоне идет защитник Кирилл Адамчук. Хоккеист является лидером команды по числу удалений – 14 за 36 матчей.
Отметим также, что Кирилл возглавляет топ среди всех игроков «Ак Барса» по количеству нарушений, реализованных соперником, – из-за удалений Адамчука в этом сезоне казанцы пропустили 4 шайбы.
В прошлом сезоне Билялетдинова удовлетворяло выступление Адамчука из-за нестабильности других защитников, Вячеслава Войнова и Никиты Евсеева. Главный тренер «Ак Барса» давал много игрового времени Кириллу благодаря его «домоседству». 77-й номер казанцев всегда строго подчинялся системе Билла и не позволял самодеятельности на льду в своей зоне.
В первые два месяца регулярки этого сезона Адамчук также регулярно выходил на лед. Защитник периодически подменял Войнова или Хенкеля, которых Зинэтула Хайдярович время от времени сажал в запас.
Однако положение Адамчука в команде изменил приезд молодого американского хоккеиста Митчелла Миллера. 21-летний защитник настолько впечатлил Билялетдинова своей игрой, что сразу стал получать по 18-20 минут на льду за матч.
Собственно, именно из-за Миллера Кирилл потерял место в основном составе в последних матчах. Адамчук не выступает за «Ак Барс» с 28 ноября. Последней встречей, где защитник выходил на лед, был матч с «Ладой» (2:0). Всего же за 36 матчей у хоккеиста 0 голов и 4 результативные передачи.
Перспективы Адамчука в казанском клубе в ближайшее время туманны. В декабре к бригаде защитников с большой долей вероятности присоединится Алексей Марченко. Если процесс адаптации у экс-хоккеиста «Локомотива» пройдет быстро, возможно, на Адамчука Билялетдинов в сезоне уже рассчитывать не будет. От обмена защитника спасает зарплата – у Кирилла она достаточно невысокая, около 17 млн рублей.
Александр Радулов не может отличиться уже в девяти матчах подряд
Вряд ли доволен последним месяцем регулярного чемпионата и капитан «Ак Барса» Александр Радулов. Последний раз форвард забивал 9 ноября в матче против «Лады» (3:2). С тех пор у Радулова за девять игр всего 1 результативный балл – на его счету голевой пас во встрече с «Нефтехимиком» (4:0).
В целом спад Радулова в последний месяц регулярки очень символичен в контексте регресса всей команды. Казанцам не хватает эмоций, ушли в тень даже самые мастеровитые лидеры.
Для команды Александр всегда был сильным энерджайзером, дающим импульс остальным игрокам. Радулов много солировал, местами передерживал смены, однако давал результат и выполнял большой объем работы на льду.
В 35 матчах у капитана «Ак Барса» 9 голов и 18 результативных передач. Результат для такого максималиста, безусловно, очень средний.
Нападающего в этом сезоне время от времени подводят травмы. Часть матчей из-за повреждений Радулов пропустил. Тем не менее пока что 37-летний форвард не похож на себя прошлогоднего. Текущая пауза в чемпионате, возможно, поможет Радулову перезагрузиться.
Войнов, Петров, Жафяров – кого еще добавить к этому списку?
Понятно, что когда у всей команды идет спад, искать крайних среди игроков – дело неблагодарное. «Ак Барс» к началу декабря прилично лихорадит, а мысли о кризисе в клубе не покидают болельщиков.
До дедлайна обменов в КХЛ остается около двух недель. Накануне появилась информация о возможном отъезде в омский «Авангард» Дамира Жафярова, у которого в 16 матчах за «Ак Барс» всего одна заброшенная шайба.
У тренерского штаба есть явная неудовлетворенность от выступления Вячеслава Войнова. Защитник в 17 играх не забил ни одного гола и отдал 9 передач. Далека от идеала статистика, например, Кирилла Петрова – 2 шайбы и 9 ассистов в 33 матчах.
К вышеупомянутым хоккеистам каждый болельщик «Ак Барса» может добавить еще 3-4 фамилии игроков, которые разочаровали в первой половине сезона. После перерыва казанцам предстоят тяжелейшие матчи с «Авангардом», «Автомобилистом», «Сибирью», «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Поэтому нынешняя пауза станет для «Ак Барса» определяющей.
Фото на анонсе: ak-bars.ru
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