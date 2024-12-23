«От путешествия до письма любви»: топ подарков жене на Новый год

Назван топ подарков, которые можно подарить жене на Новый год. Список составили журналисты «Радио 1».

Идея №1: путешествие. Этот подарок оставит воспоминания и впечатления, снимет стресс и просто сменит обстановку для пары.

Идея №2: мастер-класс. Этот подарок отлично подойдет, если супруга хотела чему-то научиться.

Идея №3: фотосессия. Такой подарок «зафиксирует» важные моменты и создаст красивые воспоминания.

Идея №4: ювелирные украшения. Классика, которая никогда не выйдет из моды. Украшения — это не только способ подчеркнуть индивидуальность, но и вечная ценность, которая передается из поколения в поколение.

Идея №5: набор для создания карты желаний, который поможет «увидеть» свои цели и мечты.

Идеи №6 и №7: романтический ужин и сертификат на поездку в живописное место или в отель вдвоем.

Идея №8: письмо любви. В этом «сообщении» муж пишет о своих чувствах, воспоминаниях и мечтах о будущем.

Идея №9: техника в дом, кухонные гаджеты (например, мульварка), термостаты или предметы декора (картины, часы на стену, вазы).

Также можно подарить жене спа-набор (аромамасла, бомбочки для ванн, соли для ванны и другие расслабляющие средства), электронные приборы для ухода (ультразвуковую щетку для лица, массажер). В качестве косметических «приблуд» подойдут сертификат на процедуру в салоне (маникюр, педикюр).